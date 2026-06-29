Brazil 2, Japan 1

|Japan
|1
|0
|—
|1
|Brazil
|0
|2
|—
|2
First Half_1, Japan, Sano, 29th minute.
Second Half_2, Brazil, Casemiro, (Magalhaes), 56th; 3, Brazil, Martinelli, (Guimaraes), 90th+6.
Goalies_Japan, Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa; Brazil, Alisson, Weverton, Ederson.
Yellow Cards_Sano, Japan, 12th; Casemiro, Brazil, 14th; Kamada, Japan, 45th; Danilo, Brazil, 48th; Suzuki, Japan, 84th.
Referee_Maurizio Mariani. Assistant Referees_Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, Marco Di Bello. 4th Official_Sandro Scharer.
A_68,777.
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