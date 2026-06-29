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Brazil 2, Japan 1

The Associated Press

June 29, 2026, 3:11 PM

Japan 1 0 1
Brazil 0 2 2

First Half_1, Japan, Sano, 29th minute.

Second Half_2, Brazil, Casemiro, (Magalhaes), 56th; 3, Brazil, Martinelli, (Guimaraes), 90th+6.

Goalies_Japan, Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa; Brazil, Alisson, Weverton, Ederson.

Yellow Cards_Sano, Japan, 12th; Casemiro, Brazil, 14th; Kamada, Japan, 45th; Danilo, Brazil, 48th; Suzuki, Japan, 84th.

Referee_Maurizio Mariani. Assistant Referees_Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, Marco Di Bello. 4th Official_Sandro Scharer.

A_68,777.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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