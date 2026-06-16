Argentina 3, Algeria 0

|Algeria
|0
|0
|—
|0
|Argentina
|1
|2
|—
|3
First Half_1, Argentina, Messi, (De Paul), 17th minute.
Second Half_2, Argentina, Messi, 60th; 3, Argentina, Messi, (Gonzalez), 76th.
Goalies_Algeria, Luca Zidane, Melvin Mastil, Oussama Benbot; Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli.
Yellow Cards_None.
Referee_Szymon Marciniak. Assistant Referees_Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik, Tomasz Kwiatkowski. 4th Official_Campbell-Kirk Waugh.
A_69,045.
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.