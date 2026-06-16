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Argentina 3, Algeria 0

The Associated Press

June 16, 2026, 11:09 PM

Algeria 0 0 0
Argentina 1 2 3

First Half_1, Argentina, Messi, (De Paul), 17th minute.

Second Half_2, Argentina, Messi, 60th; 3, Argentina, Messi, (Gonzalez), 76th.

Goalies_Algeria, Luca Zidane, Melvin Mastil, Oussama Benbot; Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli.

Yellow Cards_None.

Referee_Szymon Marciniak. Assistant Referees_Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik, Tomasz Kwiatkowski. 4th Official_Campbell-Kirk Waugh.

A_69,045.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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