UFL Glance

United Football League
Week 1
Friday, March 27
Birmingham 15, Louisville 13
Saturday, March 28
St. Louis 16, DC 10
Dallas 15, Houston 13
Sunday, March 29
Orlando 23, Columbus 16
Week 2
Friday, April 3
DC 44, Columbus 26
Saturday, April 4
Orlando 19, Louisville 9
Sunday, April 5
Houston 22, Birmingham 20
Tuesday, April 7
Dallas 31, St. Louis 15
Week 3
Friday, April 10
Orlando 29, Louisville 27
Saturday, April 11
DC 45, Houston 7
Sunday, April 12
Dallas 28, Columbus 23
St. Louis 34, Birmingham 30
Week 4 Thursday, April 16
Louisville 24, Houston 22
Friday, April 17
Columbus 28, Dallas 14
Saturday, April 18
DC 28, St. Louis 22
Orlando 16, Birmingham 0
Week 5 Friday, April 24
DC 45, Birmingham 28
Saturday, April 25
St. Louis 25, Orlando 17
Sunday, April 26
Houston 17, Columbus 13
Louisville 47, Dallas 25
Week 6 Thursday, April 30
St. Louis 16, Louisville 3
Friday, May 1
Columbus 24, Houston 17
Saturday, May 2
DC 24, Dallas 6
Sunday, May 3
Birmingham 20, Orlando 17
Week 7 Friday, May 8
St. Louis 31, Columbus 20
Saturday, May 9
Louisville 30, DC 13
Birmingham 21, Dallas 17
Sunday, May 10
Orlando 24, Houston 23
Week 8 Friday, May 15
Orlando at Dallas, 8 p.m.
Saturday, May 16
DC at Louisville, noon
Houston at St. Louis, 3 p.m.
Sunday, May 17
Columbus at Birmingham, 1 p.m.
Week 9 Friday, May 22
DC at Orlando, 8 p.m.
Saturday, May 23
Birmingham at Columbus, 3 p.m.
Sunday, May 24
Dallas at Louisville, 4 p.m.
St. Louis at Houston, 7 p.m.
Week 10 Friday, May 29
Dallas at St. Louis, 8 p.m.
Saturday, May 30
Houston at Birmingham, 3 p.m.
Sunday, May 31
Orlando at DC, noon
Louisville at Columbus, 6 p.m.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.