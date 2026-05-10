UFL Glance

The Associated Press

May 10, 2026, 11:27 PM

United Football League

Week 1

Friday, March 27

Birmingham 15, Louisville 13

Saturday, March 28

St. Louis 16, DC 10

Dallas 15, Houston 13

Sunday, March 29

Orlando 23, Columbus 16

Week 2

Friday, April 3

DC 44, Columbus 26

Saturday, April 4

Orlando 19, Louisville 9

Sunday, April 5

Houston 22, Birmingham 20

Tuesday, April 7

Dallas 31, St. Louis 15

Week 3

Friday, April 10

Orlando 29, Louisville 27

Saturday, April 11

DC 45, Houston 7

Sunday, April 12

Dallas 28, Columbus 23

St. Louis 34, Birmingham 30

Week 4 Thursday, April 16

Louisville 24, Houston 22

Friday, April 17

Columbus 28, Dallas 14

Saturday, April 18

DC 28, St. Louis 22

Orlando 16, Birmingham 0

Week 5 Friday, April 24

DC 45, Birmingham 28

Saturday, April 25

St. Louis 25, Orlando 17

Sunday, April 26

Houston 17, Columbus 13

Louisville 47, Dallas 25

Week 6 Thursday, April 30

St. Louis 16, Louisville 3

Friday, May 1

Columbus 24, Houston 17

Saturday, May 2

DC 24, Dallas 6

Sunday, May 3

Birmingham 20, Orlando 17

Week 7 Friday, May 8

St. Louis 31, Columbus 20

Saturday, May 9

Louisville 30, DC 13

Birmingham 21, Dallas 17

Sunday, May 10

Orlando 24, Houston 23

Week 8 Friday, May 15

Orlando at Dallas, 8 p.m.

Saturday, May 16

DC at Louisville, noon

Houston at St. Louis, 3 p.m.

Sunday, May 17

Columbus at Birmingham, 1 p.m.

Week 9 Friday, May 22

DC at Orlando, 8 p.m.

Saturday, May 23

Birmingham at Columbus, 3 p.m.

Sunday, May 24

Dallas at Louisville, 4 p.m.

St. Louis at Houston, 7 p.m.

Week 10 Friday, May 29

Dallas at St. Louis, 8 p.m.

Saturday, May 30

Houston at Birmingham, 3 p.m.

Sunday, May 31

Orlando at DC, noon

Louisville at Columbus, 6 p.m.

