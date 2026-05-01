Turkish Airlines Open Scores

The Associated Press

May 1, 2026, 1:00 PM

Friday

At National GC – Irmak and Tuna

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,287; Par: 72

Second Round

Gregorio De Leo, Italy 69-68—137
Sam Bairstow, England 68-70—138
Jens Dantorp, Sweden 68-70—138
Alejandro Del Rey, Spain 67-71—138
Kazuma Kobori, New Zealand 70-68—138
Mikael Lindberg, Sweden 66-73—139
Marcus Armitage, England 72-68—140
Todd Clements, England 71-69—140
Ewen Ferguson, Scotland 67-73—140
Yuvraj Sandhu, India 69-71—140
Ashun Wu, China 69-71—140
Kota Kaneko, Japan 72-69—141
Joakim Lagergren, Sweden 72-69—141
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-69—141
Matteo Manassero, Italy 69-72—141
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-71—141
David Puig, Spain 71-70—141
Rocco Repetto Taylor, Spain 69-72—141
JC Ritchie, South Africa 70-71—141
Daniel Rodrigues, Portugal 72-69—141
Quim Vidal, Spain 70-71—141
Robin Williams, South Africa 71-70—141
Wenyi Ding, China 71-71—142
Matthew Jordan, England 70-72—142
Frederic Lacroix, France 68-74—142
Guido Migliozzi, Italy 71-71—142
Marcel Schneider, Germany 69-73—142
Elvis Smylie, Australia 70-72—142
Fabrizio Zanotti, Paraguay 75-67—142
Lucas Bjerregaard, Denmark 69-74—143
Ugo Coussaud, France 74-69—143
MJ Daffue, South Africa 71-72—143
Rikuya Hoshino, Japan 72-71—143
Sadom Kaewkanjana, Thailand 71-72—143
Eddie Pepperell, England 70-73—143
Brandon Robinson-Thompson, England 71-72—143
Darius Van Driel, Netherlands 72-71—143
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-73—144
Matthew Baldwin, England 72-72—144
Adam Blomme, Sweden 68-76—144
Davis Bryant, United States 71-73—144
Grant Forrest, Scotland 71-73—144
Ricardo Gouveia, Portugal 71-73—144
Tobias Jonsson, Sweden 73-71—144
Jeong-Weon Ko, France 71-73—144
Oliver Lindell, Finland 71-73—144
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 70-74—144
Richie Ramsay, Scotland 71-73—144
Antoine Rozner, France 71-73—144
Jack Senior, England 71-73—144
Brandon Stone, South Africa 72-72—144
Jesper Svensson, Sweden 70-74—144
Mike Toorop, Netherlands 73-71—144
Euan Walker, Scotland 71-73—144
Bernd Wiesberger, Austria 71-73—144
Jeff Winther, Denmark 72-72—144
Fred Biondi, Brazil 69-76—145
Martin Couvra, France 68-77—145
Joe Dean, England 76-69—145
Julien Guerrier, France 74-71—145
Jordan Gumberg, United States 72-73—145
Angel Hidalgo, Spain 71-74—145
Andrew Johnston, England 77-68—145
Nathan Kimsey, England 75-70—145
Marcus Kinhult, Sweden 69-76—145
Romain Langasque, France 74-71—145
Thriston Lawrence, South Africa 72-73—145
David Micheluzzi, Australia 72-73—145
Edoardo Molinari, Italy 71-74—145
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-72—145
Renato Paratore, Italy 76-69—145
Tapio Pulkkanen, Finland 74-71—145
Shubhankar Sharma, India 70-75—145
Sebastian Soderberg, Sweden 73-72—145
Clement Sordet, France 74-71—145
Andy Sullivan, England 71-74—145
Hugo Townsend, Sweden 70-75—145
Daniel Young, Scotland 71-74—145
Yanhan Zhou, China 70-75—145

Missed Cut

Dan Bradbury, England 78-68—146
Jack Buchanan, Australia 74-72—146
Rafa Cabrera Bello, Spain 73-73—146
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-77—146
Aaron Cockerill, Canada 73-73—146
Manuel Elvira, Spain 73-73—146
Nacho Elvira, Spain 73-73—146
Andreas Halvorsen, Norway 73-73—146
Francesco Laporta, Italy 74-72—146
Matthew Southgate, England 75-71—146
Maximilian Steinlechner, Austria 69-77—146
Johannes Veerman, United States 72-74—146
Jorge Campillo, Spain 71-76—147
Andres Gallegos, Argentina 71-76—147
Oihan Guillamoundeguy, France 73-74—147
Michael Hollick, South Africa 73-74—147
Yuto Katsuragawa, Japan 70-77—147
Connor McKinney, Australia 74-73—147
James Morrison, England 73-74—147
Dylan Naidoo, South Africa 70-77—147
Anthony Quayle, Australia 76-71—147
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-77—147
Jason Scrivener, Australia 72-75—147
Callum Tarren, England 74-73—147
Daniel Van Tonder, South Africa 67-80—147
Cameron Adam, Scotland 74-74—148
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-77—148
Quentin Debove, France 74-74—148
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 73-75—148
Simon Forsstrom, Sweden 72-76—148
Dylan Frittelli, South Africa 72-76—148
Joel Girrbach, Switzerland 73-75—148
Daniel Hillier, New Zealand 72-76—148
Tom McKibbin, Northern Ireland 73-75—148
Francesco Molinari, Italy 69-79—148
Felix Mory, France 74-74—148
Tom Vaillant, France 72-76—148
Paul Waring, England 75-73—148
Leon Acikalin, Turkey 74-75—149
Adri Arnaus, Spain 74-75—149
Clement Charmasson, France 74-75—149
Hennie Du Plessis, South Africa 74-75—149
Jacques Kruyswijk, South Africa 75-74—149
Zander Lombard, South Africa 76-73—149
Stefano Mazzoli, Italy 74-75—149
Yannik Paul, Germany 75-74—149
David Ravetto, France 77-72—149
Freddy Schott, Germany 77-72—149
Albin Bergstrom, Sweden 75-75—150
Sean Crocker, United States 75-75—150
David Law, Scotland 73-77—150
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-76—150
Joshua Berry, England 74-77—151
Filippo Celli, Italy 74-77—151
Ross Fisher, England 77-74—151
Ryan Peake, Australia 78-73—151
Ryan Van Velzen, South Africa 78-73—151
Maximilian Kieffer, Germany 77-75—152
Yordan Yanakiev, Bulgaria 76-77—153
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 81-73—154
Pablo Larrazabal, Spain 74-80—154
Alexander Levy, France 77-77—154
Yurav Premlall, South Africa 75-79—154
Jovan Rebula, South Africa 74-80—154
Richard Sterne, South Africa 78-76—154
Connor Syme, Scotland 79-75—154
Richard Teder, Estonia 78-76—154
Ibrahim Tarik Aslan, Turkey 78-77—155
Ryggs Johnston, United States 77-78—155
Hunter Logan, United States 75-80—155
Taner Yamac, Turkey 75-80—155
Jack Yule, England 76-80—156
Mutlu Guner, Turkey 76-81—157
Pavan Sagoo, England 79-80—159
Scott Jamieson, Scotland 80-86—166
Max Kramer, Germany 85-82—167

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

