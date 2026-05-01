Turkish Airlines Open Scores

|Gregorio De Leo, Italy
|69-68—137
|Sam Bairstow, England
|68-70—138
|Jens Dantorp, Sweden
|68-70—138
|Alejandro Del Rey, Spain
|67-71—138
|Kazuma Kobori, New Zealand
|70-68—138
|Mikael Lindberg, Sweden
|66-73—139
|Marcus Armitage, England
|72-68—140
|Todd Clements, England
|71-69—140
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-73—140
|Yuvraj Sandhu, India
|69-71—140
|Ashun Wu, China
|69-71—140
|Kota Kaneko, Japan
|72-69—141
|Joakim Lagergren, Sweden
|72-69—141
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-69—141
|Matteo Manassero, Italy
|69-72—141
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-71—141
|David Puig, Spain
|71-70—141
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|69-72—141
|JC Ritchie, South Africa
|70-71—141
|Daniel Rodrigues, Portugal
|72-69—141
|Quim Vidal, Spain
|70-71—141
|Robin Williams, South Africa
|71-70—141
|Wenyi Ding, China
|71-71—142
|Matthew Jordan, England
|70-72—142
|Frederic Lacroix, France
|68-74—142
|Guido Migliozzi, Italy
|71-71—142
|Marcel Schneider, Germany
|69-73—142
|Elvis Smylie, Australia
|70-72—142
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|75-67—142
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|69-74—143
|Ugo Coussaud, France
|74-69—143
|MJ Daffue, South Africa
|71-72—143
|Rikuya Hoshino, Japan
|72-71—143
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|71-72—143
|Eddie Pepperell, England
|70-73—143
|Brandon Robinson-Thompson, England
|71-72—143
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-71—143
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71-73—144
|Matthew Baldwin, England
|72-72—144
|Adam Blomme, Sweden
|68-76—144
|Davis Bryant, United States
|71-73—144
|Grant Forrest, Scotland
|71-73—144
|Ricardo Gouveia, Portugal
|71-73—144
|Tobias Jonsson, Sweden
|73-71—144
|Jeong-Weon Ko, France
|71-73—144
|Oliver Lindell, Finland
|71-73—144
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|70-74—144
|Richie Ramsay, Scotland
|71-73—144
|Antoine Rozner, France
|71-73—144
|Jack Senior, England
|71-73—144
|Brandon Stone, South Africa
|72-72—144
|Jesper Svensson, Sweden
|70-74—144
|Mike Toorop, Netherlands
|73-71—144
|Euan Walker, Scotland
|71-73—144
|Bernd Wiesberger, Austria
|71-73—144
|Jeff Winther, Denmark
|72-72—144
|Fred Biondi, Brazil
|69-76—145
|Martin Couvra, France
|68-77—145
|Joe Dean, England
|76-69—145
|Julien Guerrier, France
|74-71—145
|Jordan Gumberg, United States
|72-73—145
|Angel Hidalgo, Spain
|71-74—145
|Andrew Johnston, England
|77-68—145
|Nathan Kimsey, England
|75-70—145
|Marcus Kinhult, Sweden
|69-76—145
|Romain Langasque, France
|74-71—145
|Thriston Lawrence, South Africa
|72-73—145
|David Micheluzzi, Australia
|72-73—145
|Edoardo Molinari, Italy
|71-74—145
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|73-72—145
|Renato Paratore, Italy
|76-69—145
|Tapio Pulkkanen, Finland
|74-71—145
|Shubhankar Sharma, India
|70-75—145
|Sebastian Soderberg, Sweden
|73-72—145
|Clement Sordet, France
|74-71—145
|Andy Sullivan, England
|71-74—145
|Hugo Townsend, Sweden
|70-75—145
|Daniel Young, Scotland
|71-74—145
|Yanhan Zhou, China
|70-75—145
|Dan Bradbury, England
|78-68—146
|Jack Buchanan, Australia
|74-72—146
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|73-73—146
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|69-77—146
|Aaron Cockerill, Canada
|73-73—146
|Manuel Elvira, Spain
|73-73—146
|Nacho Elvira, Spain
|73-73—146
|Andreas Halvorsen, Norway
|73-73—146
|Francesco Laporta, Italy
|74-72—146
|Matthew Southgate, England
|75-71—146
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-77—146
|Johannes Veerman, United States
|72-74—146
|Jorge Campillo, Spain
|71-76—147
|Andres Gallegos, Argentina
|71-76—147
|Oihan Guillamoundeguy, France
|73-74—147
|Michael Hollick, South Africa
|73-74—147
|Yuto Katsuragawa, Japan
|70-77—147
|Connor McKinney, Australia
|74-73—147
|James Morrison, England
|73-74—147
|Dylan Naidoo, South Africa
|70-77—147
|Anthony Quayle, Australia
|76-71—147
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-77—147
|Jason Scrivener, Australia
|72-75—147
|Callum Tarren, England
|74-73—147
|Daniel Van Tonder, South Africa
|67-80—147
|Cameron Adam, Scotland
|74-74—148
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|71-77—148
|Quentin Debove, France
|74-74—148
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|73-75—148
|Simon Forsstrom, Sweden
|72-76—148
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-76—148
|Joel Girrbach, Switzerland
|73-75—148
|Daniel Hillier, New Zealand
|72-76—148
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|73-75—148
|Francesco Molinari, Italy
|69-79—148
|Felix Mory, France
|74-74—148
|Tom Vaillant, France
|72-76—148
|Paul Waring, England
|75-73—148
|Leon Acikalin, Turkey
|74-75—149
|Adri Arnaus, Spain
|74-75—149
|Clement Charmasson, France
|74-75—149
|Hennie Du Plessis, South Africa
|74-75—149
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|75-74—149
|Zander Lombard, South Africa
|76-73—149
|Stefano Mazzoli, Italy
|74-75—149
|Yannik Paul, Germany
|75-74—149
|David Ravetto, France
|77-72—149
|Freddy Schott, Germany
|77-72—149
|Albin Bergstrom, Sweden
|75-75—150
|Sean Crocker, United States
|75-75—150
|David Law, Scotland
|73-77—150
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|74-76—150
|Joshua Berry, England
|74-77—151
|Filippo Celli, Italy
|74-77—151
|Ross Fisher, England
|77-74—151
|Ryan Peake, Australia
|78-73—151
|Ryan Van Velzen, South Africa
|78-73—151
|Maximilian Kieffer, Germany
|77-75—152
|Yordan Yanakiev, Bulgaria
|76-77—153
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|81-73—154
|Pablo Larrazabal, Spain
|74-80—154
|Alexander Levy, France
|77-77—154
|Yurav Premlall, South Africa
|75-79—154
|Jovan Rebula, South Africa
|74-80—154
|Richard Sterne, South Africa
|78-76—154
|Connor Syme, Scotland
|79-75—154
|Richard Teder, Estonia
|78-76—154
|Ibrahim Tarik Aslan, Turkey
|78-77—155
|Ryggs Johnston, United States
|77-78—155
|Hunter Logan, United States
|75-80—155
|Taner Yamac, Turkey
|75-80—155
|Jack Yule, England
|76-80—156
|Mutlu Guner, Turkey
|76-81—157
|Pavan Sagoo, England
|79-80—159
|Scott Jamieson, Scotland
|80-86—166
|Max Kramer, Germany
|85-82—167
