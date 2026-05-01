Turkish Airlines Open Par Scores

|Gregorio De Leo, Italy
|69-68—137
|-7
|Sam Bairstow, England
|68-70—138
|-6
|Jens Dantorp, Sweden
|68-70—138
|-6
|Alejandro Del Rey, Spain
|67-71—138
|-6
|Kazuma Kobori, New Zealand
|70-68—138
|-6
|Mikael Lindberg, Sweden
|66-73—139
|-5
|Marcus Armitage, England
|72-68—140
|-4
|Todd Clements, England
|71-69—140
|-4
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-73—140
|-4
|Yuvraj Sandhu, India
|69-71—140
|-4
|Ashun Wu, China
|69-71—140
|-4
|Kota Kaneko, Japan
|72-69—141
|-3
|Joakim Lagergren, Sweden
|72-69—141
|-3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-69—141
|-3
|Matteo Manassero, Italy
|69-72—141
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-71—141
|-3
|David Puig, Spain
|71-70—141
|-3
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|69-72—141
|-3
|JC Ritchie, South Africa
|70-71—141
|-3
|Daniel Rodrigues, Portugal
|72-69—141
|-3
|Quim Vidal, Spain
|70-71—141
|-3
|Robin Williams, South Africa
|71-70—141
|-3
|Wenyi Ding, China
|71-71—142
|-2
|Matthew Jordan, England
|70-72—142
|-2
|Frederic Lacroix, France
|68-74—142
|-2
|Guido Migliozzi, Italy
|71-71—142
|-2
|Marcel Schneider, Germany
|69-73—142
|-2
|Elvis Smylie, Australia
|70-72—142
|-2
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|75-67—142
|-2
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|69-74—143
|-1
|Ugo Coussaud, France
|74-69—143
|-1
|MJ Daffue, South Africa
|71-72—143
|-1
|Rikuya Hoshino, Japan
|72-71—143
|-1
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|71-72—143
|-1
|Eddie Pepperell, England
|70-73—143
|-1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|71-72—143
|-1
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-71—143
|-1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71-73—144
|E
|Matthew Baldwin, England
|72-72—144
|E
|Adam Blomme, Sweden
|68-76—144
|E
|Davis Bryant, United States
|71-73—144
|E
|Grant Forrest, Scotland
|71-73—144
|E
|Ricardo Gouveia, Portugal
|71-73—144
|E
|Tobias Jonsson, Sweden
|73-71—144
|E
|Jeong-Weon Ko, France
|71-73—144
|E
|Oliver Lindell, Finland
|71-73—144
|E
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|70-74—144
|E
|Richie Ramsay, Scotland
|71-73—144
|E
|Antoine Rozner, France
|71-73—144
|E
|Jack Senior, England
|71-73—144
|E
|Brandon Stone, South Africa
|72-72—144
|E
|Jesper Svensson, Sweden
|70-74—144
|E
|Mike Toorop, Netherlands
|73-71—144
|E
|Euan Walker, Scotland
|71-73—144
|E
|Bernd Wiesberger, Austria
|71-73—144
|E
|Jeff Winther, Denmark
|72-72—144
|E
|Fred Biondi, Brazil
|69-76—145
|+1
|Martin Couvra, France
|68-77—145
|+1
|Joe Dean, England
|76-69—145
|+1
|Julien Guerrier, France
|74-71—145
|+1
|Jordan Gumberg, United States
|72-73—145
|+1
|Angel Hidalgo, Spain
|71-74—145
|+1
|Andrew Johnston, England
|77-68—145
|+1
|Nathan Kimsey, England
|75-70—145
|+1
|Marcus Kinhult, Sweden
|69-76—145
|+1
|Romain Langasque, France
|74-71—145
|+1
|Thriston Lawrence, South Africa
|72-73—145
|+1
|David Micheluzzi, Australia
|72-73—145
|+1
|Edoardo Molinari, Italy
|71-74—145
|+1
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|73-72—145
|+1
|Renato Paratore, Italy
|76-69—145
|+1
|Tapio Pulkkanen, Finland
|74-71—145
|+1
|Shubhankar Sharma, India
|70-75—145
|+1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|73-72—145
|+1
|Clement Sordet, France
|74-71—145
|+1
|Andy Sullivan, England
|71-74—145
|+1
|Hugo Townsend, Sweden
|70-75—145
|+1
|Daniel Young, Scotland
|71-74—145
|+1
|Yanhan Zhou, China
|70-75—145
|+1
|Dan Bradbury, England
|78-68—146
|+2
|Jack Buchanan, Australia
|74-72—146
|+2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|73-73—146
|+2
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|69-77—146
|+2
|Aaron Cockerill, Canada
|73-73—146
|+2
|Manuel Elvira, Spain
|73-73—146
|+2
|Nacho Elvira, Spain
|73-73—146
|+2
|Andreas Halvorsen, Norway
|73-73—146
|+2
|Francesco Laporta, Italy
|74-72—146
|+2
|Matthew Southgate, England
|75-71—146
|+2
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-77—146
|+2
|Johannes Veerman, United States
|72-74—146
|+2
|Jorge Campillo, Spain
|71-76—147
|+3
|Andres Gallegos, Argentina
|71-76—147
|+3
|Oihan Guillamoundeguy, France
|73-74—147
|+3
|Michael Hollick, South Africa
|73-74—147
|+3
|Yuto Katsuragawa, Japan
|70-77—147
|+3
|Connor McKinney, Australia
|74-73—147
|+3
|James Morrison, England
|73-74—147
|+3
|Dylan Naidoo, South Africa
|70-77—147
|+3
|Anthony Quayle, Australia
|76-71—147
|+3
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-77—147
|+3
|Jason Scrivener, Australia
|72-75—147
|+3
|Callum Tarren, England
|74-73—147
|+3
|Daniel Van Tonder, South Africa
|67-80—147
|+3
|Cameron Adam, Scotland
|74-74—148
|+4
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|71-77—148
|+4
|Quentin Debove, France
|74-74—148
|+4
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|73-75—148
|+4
|Simon Forsstrom, Sweden
|72-76—148
|+4
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-76—148
|+4
|Joel Girrbach, Switzerland
|73-75—148
|+4
|Daniel Hillier, New Zealand
|72-76—148
|+4
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|73-75—148
|+4
|Francesco Molinari, Italy
|69-79—148
|+4
|Felix Mory, France
|74-74—148
|+4
|Tom Vaillant, France
|72-76—148
|+4
|Paul Waring, England
|75-73—148
|+4
|Leon Acikalin, Turkey
|74-75—149
|+5
|Adri Arnaus, Spain
|74-75—149
|+5
|Clement Charmasson, France
|74-75—149
|+5
|Hennie Du Plessis, South Africa
|74-75—149
|+5
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|75-74—149
|+5
|Zander Lombard, South Africa
|76-73—149
|+5
|Stefano Mazzoli, Italy
|74-75—149
|+5
|Yannik Paul, Germany
|75-74—149
|+5
|David Ravetto, France
|77-72—149
|+5
|Freddy Schott, Germany
|77-72—149
|+5
|Albin Bergstrom, Sweden
|75-75—150
|+6
|Sean Crocker, United States
|75-75—150
|+6
|David Law, Scotland
|73-77—150
|+6
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|74-76—150
|+6
|Joshua Berry, England
|74-77—151
|+7
|Filippo Celli, Italy
|74-77—151
|+7
|Ross Fisher, England
|77-74—151
|+7
|Ryan Peake, Australia
|78-73—151
|+7
|Ryan Van Velzen, South Africa
|78-73—151
|+7
|Maximilian Kieffer, Germany
|77-75—152
|+8
|Yordan Yanakiev, Bulgaria
|76-77—153
|+9
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|81-73—154
|+10
|Pablo Larrazabal, Spain
|74-80—154
|+10
|Alexander Levy, France
|77-77—154
|+10
|Yurav Premlall, South Africa
|75-79—154
|+10
|Jovan Rebula, South Africa
|74-80—154
|+10
|Richard Sterne, South Africa
|78-76—154
|+10
|Connor Syme, Scotland
|79-75—154
|+10
|Richard Teder, Estonia
|78-76—154
|+10
|Ibrahim Tarik Aslan, Turkey
|78-77—155
|+11
|Ryggs Johnston, United States
|77-78—155
|+11
|Hunter Logan, United States
|75-80—155
|+11
|Taner Yamac, Turkey
|75-80—155
|+11
|Jack Yule, England
|76-80—156
|+12
|Mutlu Guner, Turkey
|76-81—157
|+13
|Pavan Sagoo, England
|79-80—159
|+15
|Scott Jamieson, Scotland
|80-86—166
|+22
|Max Kramer, Germany
|85-82—167
|+23
