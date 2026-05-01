Turkish Airlines Open Par Scores

The Associated Press

May 1, 2026, 1:00 PM

Friday

At National GC – Irmak and Tuna

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,287; Par: 72

Second Round

Gregorio De Leo, Italy 69-68—137 -7
Sam Bairstow, England 68-70—138 -6
Jens Dantorp, Sweden 68-70—138 -6
Alejandro Del Rey, Spain 67-71—138 -6
Kazuma Kobori, New Zealand 70-68—138 -6
Mikael Lindberg, Sweden 66-73—139 -5
Marcus Armitage, England 72-68—140 -4
Todd Clements, England 71-69—140 -4
Ewen Ferguson, Scotland 67-73—140 -4
Yuvraj Sandhu, India 69-71—140 -4
Ashun Wu, China 69-71—140 -4
Kota Kaneko, Japan 72-69—141 -3
Joakim Lagergren, Sweden 72-69—141 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-69—141 -3
Matteo Manassero, Italy 69-72—141 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-71—141 -3
David Puig, Spain 71-70—141 -3
Rocco Repetto Taylor, Spain 69-72—141 -3
JC Ritchie, South Africa 70-71—141 -3
Daniel Rodrigues, Portugal 72-69—141 -3
Quim Vidal, Spain 70-71—141 -3
Robin Williams, South Africa 71-70—141 -3
Wenyi Ding, China 71-71—142 -2
Matthew Jordan, England 70-72—142 -2
Frederic Lacroix, France 68-74—142 -2
Guido Migliozzi, Italy 71-71—142 -2
Marcel Schneider, Germany 69-73—142 -2
Elvis Smylie, Australia 70-72—142 -2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 75-67—142 -2
Lucas Bjerregaard, Denmark 69-74—143 -1
Ugo Coussaud, France 74-69—143 -1
MJ Daffue, South Africa 71-72—143 -1
Rikuya Hoshino, Japan 72-71—143 -1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 71-72—143 -1
Eddie Pepperell, England 70-73—143 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 71-72—143 -1
Darius Van Driel, Netherlands 72-71—143 -1
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-73—144 E
Matthew Baldwin, England 72-72—144 E
Adam Blomme, Sweden 68-76—144 E
Davis Bryant, United States 71-73—144 E
Grant Forrest, Scotland 71-73—144 E
Ricardo Gouveia, Portugal 71-73—144 E
Tobias Jonsson, Sweden 73-71—144 E
Jeong-Weon Ko, France 71-73—144 E
Oliver Lindell, Finland 71-73—144 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 70-74—144 E
Richie Ramsay, Scotland 71-73—144 E
Antoine Rozner, France 71-73—144 E
Jack Senior, England 71-73—144 E
Brandon Stone, South Africa 72-72—144 E
Jesper Svensson, Sweden 70-74—144 E
Mike Toorop, Netherlands 73-71—144 E
Euan Walker, Scotland 71-73—144 E
Bernd Wiesberger, Austria 71-73—144 E
Jeff Winther, Denmark 72-72—144 E
Fred Biondi, Brazil 69-76—145 +1
Martin Couvra, France 68-77—145 +1
Joe Dean, England 76-69—145 +1
Julien Guerrier, France 74-71—145 +1
Jordan Gumberg, United States 72-73—145 +1
Angel Hidalgo, Spain 71-74—145 +1
Andrew Johnston, England 77-68—145 +1
Nathan Kimsey, England 75-70—145 +1
Marcus Kinhult, Sweden 69-76—145 +1
Romain Langasque, France 74-71—145 +1
Thriston Lawrence, South Africa 72-73—145 +1
David Micheluzzi, Australia 72-73—145 +1
Edoardo Molinari, Italy 71-74—145 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-72—145 +1
Renato Paratore, Italy 76-69—145 +1
Tapio Pulkkanen, Finland 74-71—145 +1
Shubhankar Sharma, India 70-75—145 +1
Sebastian Soderberg, Sweden 73-72—145 +1
Clement Sordet, France 74-71—145 +1
Andy Sullivan, England 71-74—145 +1
Hugo Townsend, Sweden 70-75—145 +1
Daniel Young, Scotland 71-74—145 +1
Yanhan Zhou, China 70-75—145 +1

Missed Cut

Dan Bradbury, England 78-68—146 +2
Jack Buchanan, Australia 74-72—146 +2
Rafa Cabrera Bello, Spain 73-73—146 +2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-77—146 +2
Aaron Cockerill, Canada 73-73—146 +2
Manuel Elvira, Spain 73-73—146 +2
Nacho Elvira, Spain 73-73—146 +2
Andreas Halvorsen, Norway 73-73—146 +2
Francesco Laporta, Italy 74-72—146 +2
Matthew Southgate, England 75-71—146 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 69-77—146 +2
Johannes Veerman, United States 72-74—146 +2
Jorge Campillo, Spain 71-76—147 +3
Andres Gallegos, Argentina 71-76—147 +3
Oihan Guillamoundeguy, France 73-74—147 +3
Michael Hollick, South Africa 73-74—147 +3
Yuto Katsuragawa, Japan 70-77—147 +3
Connor McKinney, Australia 74-73—147 +3
James Morrison, England 73-74—147 +3
Dylan Naidoo, South Africa 70-77—147 +3
Anthony Quayle, Australia 76-71—147 +3
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-77—147 +3
Jason Scrivener, Australia 72-75—147 +3
Callum Tarren, England 74-73—147 +3
Daniel Van Tonder, South Africa 67-80—147 +3
Cameron Adam, Scotland 74-74—148 +4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-77—148 +4
Quentin Debove, France 74-74—148 +4
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 73-75—148 +4
Simon Forsstrom, Sweden 72-76—148 +4
Dylan Frittelli, South Africa 72-76—148 +4
Joel Girrbach, Switzerland 73-75—148 +4
Daniel Hillier, New Zealand 72-76—148 +4
Tom McKibbin, Northern Ireland 73-75—148 +4
Francesco Molinari, Italy 69-79—148 +4
Felix Mory, France 74-74—148 +4
Tom Vaillant, France 72-76—148 +4
Paul Waring, England 75-73—148 +4
Leon Acikalin, Turkey 74-75—149 +5
Adri Arnaus, Spain 74-75—149 +5
Clement Charmasson, France 74-75—149 +5
Hennie Du Plessis, South Africa 74-75—149 +5
Jacques Kruyswijk, South Africa 75-74—149 +5
Zander Lombard, South Africa 76-73—149 +5
Stefano Mazzoli, Italy 74-75—149 +5
Yannik Paul, Germany 75-74—149 +5
David Ravetto, France 77-72—149 +5
Freddy Schott, Germany 77-72—149 +5
Albin Bergstrom, Sweden 75-75—150 +6
Sean Crocker, United States 75-75—150 +6
David Law, Scotland 73-77—150 +6
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-76—150 +6
Joshua Berry, England 74-77—151 +7
Filippo Celli, Italy 74-77—151 +7
Ross Fisher, England 77-74—151 +7
Ryan Peake, Australia 78-73—151 +7
Ryan Van Velzen, South Africa 78-73—151 +7
Maximilian Kieffer, Germany 77-75—152 +8
Yordan Yanakiev, Bulgaria 76-77—153 +9
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 81-73—154 +10
Pablo Larrazabal, Spain 74-80—154 +10
Alexander Levy, France 77-77—154 +10
Yurav Premlall, South Africa 75-79—154 +10
Jovan Rebula, South Africa 74-80—154 +10
Richard Sterne, South Africa 78-76—154 +10
Connor Syme, Scotland 79-75—154 +10
Richard Teder, Estonia 78-76—154 +10
Ibrahim Tarik Aslan, Turkey 78-77—155 +11
Ryggs Johnston, United States 77-78—155 +11
Hunter Logan, United States 75-80—155 +11
Taner Yamac, Turkey 75-80—155 +11
Jack Yule, England 76-80—156 +12
Mutlu Guner, Turkey 76-81—157 +13
Pavan Sagoo, England 79-80—159 +15
Scott Jamieson, Scotland 80-86—166 +22
Max Kramer, Germany 85-82—167 +23

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

