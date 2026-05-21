Live Radio
Home » Sports » THE CJ CUP Byron…

THE CJ CUP Byron Nelson Scores

The Associated Press

May 21, 2026, 8:42 PM

Thursday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $10.3 million

Yardage: 7,385; Par: 71

First Round

Taylor Moore 31-31—62
Brooks Koepka 32-31—63
Jesper Svensson 32-31—63
Tyler Duncan 31-33—64
Emiliano Grillo 32-32—64
Kensei Hirata 31-33—64
Stephan Jaeger 32-32—64
Si Woo Kim 33-31—64
Keith Mitchell 32-32—64
Michael Thorbjornsen 32-32—64
Austin Eckroat 31-34—65
Doug Ghim 33-32—65
Lanto Griffin 31-34—65
Mackenzie Hughes 32-33—65
Hank Lebioda 32-33—65
Blades Brown 33-33—66
Luke Clanton 32-34—66
Wyndham Clark 35-31—66
A.J. Ewart 34-32—66
Patrick Fishburn 32-34—66
Beau Hossler 34-32—66
Mark Hubbard 32-34—66
John Keefer 35-31—66
Chan Kim 34-32—66
Luke List 35-31—66
Rasmus Neergaard-Petersen 33-33—66
Seamus Power 34-32—66
Adrien Saddier 32-34—66
Scottie Scheffler 33-33—66
Neal Shipley 34-32—66
Erik Van Rooyen 34-32—66
Zachary Bauchou 35-32—67
Jonathan Byrd 34-33—67
Tony Finau 34-33—67
Fabian Gomez 33-34—67
Ryo Hisatsune 33-34—67
Rico Hoey 33-34—67
Chris Kirk 33-34—67
Troy Merritt 33-34—67
Seung-Yul Noh 35-32—67
Matthieu Pavon 30-37—67
Taylor Pendrith 34-33—67
Chad Ramey 30-37—67
Jordan L. Smith 34-33—67
John VanDerLaan 32-35—67
Camilo Villegas 33-34—67
Yongjun Bae 34-34—68
Christiaan Bezuidenhout 35-33—68
Michael Brennan 35-33—68
Davis Chatfield 31-37—68
Eric Cole 33-35—68
Pierceson Coody 33-35—68
Zecheng Dou 34-34—68
Charley Hoffman 32-36—68
Tom Hoge 33-35—68
Mason Howell 35-33—68
Sungjae Im 33-35—68
Jeffrey Kang 32-36—68
Tom Kim 34-34—68
Patton Kizzire 34-34—68
Hao-Tong Li 33-35—68
Justin Lower 33-35—68
Max McGreevy 35-33—68
Mac Meissner 34-34—68
Pontus Nyholm 35-33—68
John Parry 35-33—68
Patrick Rodgers 35-33—68
Sam Ryder 33-35—68
Ben Silverman 34-34—68
Jordan Spieth 33-35—68
Jackson Suber 36-32—68
Adam Svensson 36-32—68
Vince Whaley 34-34—68
Daniel Brown 31-38—69
Jackson Buchanan 37-32—69
Steven Fisk 34-35—69
Noah Goodwin 36-33—69
Nick Hardy 35-34—69
Garrick Higgo 36-33—69
Matt Kuchar 37-32—69
Kyoung-Hoon Lee 35-34—69
Peter Malnati 36-33—69
Ben Martin 35-34—69
Jeremy Paul 35-34—69
Chandler Phillips 34-35—69
David Skinns 36-33—69
Preston Stout 36-33—69
Davis Thompson 35-34—69
Danny Willett 34-35—69
Dylan Wu 31-38—69
Kevin Yu 35-34—69
Zac Blair 36-34—70
Chandler Blanchet 35-35—70
Ryan Brehm 36-34—70
Trace Crowe 36-34—70
Joel Dahmen 33-37—70
Adrien Dumont De Chassart 37-33—70
Will Gordon 37-33—70
Harry Higgs 34-36—70
Lee Hodges 36-34—70
Rasmus Hojgaard 35-35—70
Billy Horschel 36-34—70
Takumi Kanaya 37-33—70
Martin Laird 36-34—70
Keita Nakajima 38-32—70
Paul Peterson 34-36—70
Davis Riley 33-37—70
Marcelo Rozo 34-36—70
Matti Schmid 34-36—70
Hayden Springer 37-33—70
Robert Streb 35-35—70
Alejandro Tosti 34-36—70
Karl Vilips 33-37—70
Aaron Wise 37-33—70
Carson Young 34-36—70
Ronin Banerjee 36-35—71
Brice Garnett 35-36—71
Max Greyserman 36-35—71
Christo Lamprecht 35-36—71
Taylor Montgomery 39-32—71
Thorbjorn Olesen 37-34—71
Scott Piercy 36-35—71
Danny Walker 37-34—71
James Hahn 35-37—72
Joe Highsmith 38-34—72
Kris Ventura 36-36—72
Nick Dunlap 36-37—73
Ben Kohles 38-35—73
William Mouw 38-35—73
Gordon Sargent 36-37—73
William Sides 36-37—73
Cameron Champ 40-34—74
Cameron Davis 42-32—74
Jimmy Stanger 38-36—74
Jhonattan Vegas 39-35—74
Rafael Campos 41-34—75
Greg Gregory 37-38—75
Adam Hadwin 36-39—75
Henrik Norlander 40-35—75
Kevin Roy 38-37—75
Adam Schenk 37-38—75
Austin Cook 36-40—76
Adam Headley 38-38—76
Alex Huang 38-38—76
Kevin Streelman 38-38—76
Ryan Palmer 40-37—77
Nathan Petronzio 41-39—80

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up