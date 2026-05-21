THE CJ CUP Byron Nelson Scores

Thursday
At TPC Craig Ranch
McKinney, Texas
Purse: $10.3 million
Yardage: 7,385; Par: 71
First Round
|Taylor Moore
|31-31—62
|Brooks Koepka
|32-31—63
|Jesper Svensson
|32-31—63
|Tyler Duncan
|31-33—64
|Emiliano Grillo
|32-32—64
|Kensei Hirata
|31-33—64
|Stephan Jaeger
|32-32—64
|Si Woo Kim
|33-31—64
|Keith Mitchell
|32-32—64
|Michael Thorbjornsen
|32-32—64
|Austin Eckroat
|31-34—65
|Doug Ghim
|33-32—65
|Lanto Griffin
|31-34—65
|Mackenzie Hughes
|32-33—65
|Hank Lebioda
|32-33—65
|Blades Brown
|33-33—66
|Luke Clanton
|32-34—66
|Wyndham Clark
|35-31—66
|A.J. Ewart
|34-32—66
|Patrick Fishburn
|32-34—66
|Beau Hossler
|34-32—66
|Mark Hubbard
|32-34—66
|John Keefer
|35-31—66
|Chan Kim
|34-32—66
|Luke List
|35-31—66
|Rasmus Neergaard-Petersen
|33-33—66
|Seamus Power
|34-32—66
|Adrien Saddier
|32-34—66
|Scottie Scheffler
|33-33—66
|Neal Shipley
|34-32—66
|Erik Van Rooyen
|34-32—66
|Zachary Bauchou
|35-32—67
|Jonathan Byrd
|34-33—67
|Tony Finau
|34-33—67
|Fabian Gomez
|33-34—67
|Ryo Hisatsune
|33-34—67
|Rico Hoey
|33-34—67
|Chris Kirk
|33-34—67
|Troy Merritt
|33-34—67
|Seung-Yul Noh
|35-32—67
|Matthieu Pavon
|30-37—67
|Taylor Pendrith
|34-33—67
|Chad Ramey
|30-37—67
|Jordan L. Smith
|34-33—67
|John VanDerLaan
|32-35—67
|Camilo Villegas
|33-34—67
|Yongjun Bae
|34-34—68
|Christiaan Bezuidenhout
|35-33—68
|Michael Brennan
|35-33—68
|Davis Chatfield
|31-37—68
|Eric Cole
|33-35—68
|Pierceson Coody
|33-35—68
|Zecheng Dou
|34-34—68
|Charley Hoffman
|32-36—68
|Tom Hoge
|33-35—68
|Mason Howell
|35-33—68
|Sungjae Im
|33-35—68
|Jeffrey Kang
|32-36—68
|Tom Kim
|34-34—68
|Patton Kizzire
|34-34—68
|Hao-Tong Li
|33-35—68
|Justin Lower
|33-35—68
|Max McGreevy
|35-33—68
|Mac Meissner
|34-34—68
|Pontus Nyholm
|35-33—68
|John Parry
|35-33—68
|Patrick Rodgers
|35-33—68
|Sam Ryder
|33-35—68
|Ben Silverman
|34-34—68
|Jordan Spieth
|33-35—68
|Jackson Suber
|36-32—68
|Adam Svensson
|36-32—68
|Vince Whaley
|34-34—68
|Daniel Brown
|31-38—69
|Jackson Buchanan
|37-32—69
|Steven Fisk
|34-35—69
|Noah Goodwin
|36-33—69
|Nick Hardy
|35-34—69
|Garrick Higgo
|36-33—69
|Matt Kuchar
|37-32—69
|Kyoung-Hoon Lee
|35-34—69
|Peter Malnati
|36-33—69
|Ben Martin
|35-34—69
|Jeremy Paul
|35-34—69
|Chandler Phillips
|34-35—69
|David Skinns
|36-33—69
|Preston Stout
|36-33—69
|Davis Thompson
|35-34—69
|Danny Willett
|34-35—69
|Dylan Wu
|31-38—69
|Kevin Yu
|35-34—69
|Zac Blair
|36-34—70
|Chandler Blanchet
|35-35—70
|Ryan Brehm
|36-34—70
|Trace Crowe
|36-34—70
|Joel Dahmen
|33-37—70
|Adrien Dumont De Chassart
|37-33—70
|Will Gordon
|37-33—70
|Harry Higgs
|34-36—70
|Lee Hodges
|36-34—70
|Rasmus Hojgaard
|35-35—70
|Billy Horschel
|36-34—70
|Takumi Kanaya
|37-33—70
|Martin Laird
|36-34—70
|Keita Nakajima
|38-32—70
|Paul Peterson
|34-36—70
|Davis Riley
|33-37—70
|Marcelo Rozo
|34-36—70
|Matti Schmid
|34-36—70
|Hayden Springer
|37-33—70
|Robert Streb
|35-35—70
|Alejandro Tosti
|34-36—70
|Karl Vilips
|33-37—70
|Aaron Wise
|37-33—70
|Carson Young
|34-36—70
|Ronin Banerjee
|36-35—71
|Brice Garnett
|35-36—71
|Max Greyserman
|36-35—71
|Christo Lamprecht
|35-36—71
|Taylor Montgomery
|39-32—71
|Thorbjorn Olesen
|37-34—71
|Scott Piercy
|36-35—71
|Danny Walker
|37-34—71
|James Hahn
|35-37—72
|Joe Highsmith
|38-34—72
|Kris Ventura
|36-36—72
|Nick Dunlap
|36-37—73
|Ben Kohles
|38-35—73
|William Mouw
|38-35—73
|Gordon Sargent
|36-37—73
|William Sides
|36-37—73
|Cameron Champ
|40-34—74
|Cameron Davis
|42-32—74
|Jimmy Stanger
|38-36—74
|Jhonattan Vegas
|39-35—74
|Rafael Campos
|41-34—75
|Greg Gregory
|37-38—75
|Adam Hadwin
|36-39—75
|Henrik Norlander
|40-35—75
|Kevin Roy
|38-37—75
|Adam Schenk
|37-38—75
|Austin Cook
|36-40—76
|Adam Headley
|38-38—76
|Alex Huang
|38-38—76
|Kevin Streelman
|38-38—76
|Ryan Palmer
|40-37—77
|Nathan Petronzio
|41-39—80
