THE CJ CUP Byron Nelson Par Scores

The Associated Press

May 21, 2026, 8:42 PM

Thursday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $10.3 million

Yardage: 7,385; Par: 71

First Round

Taylor Moore 31-31—62 -9
Brooks Koepka 32-31—63 -8
Jesper Svensson 32-31—63 -8
Tyler Duncan 31-33—64 -7
Emiliano Grillo 32-32—64 -7
Kensei Hirata 31-33—64 -7
Stephan Jaeger 32-32—64 -7
Si Woo Kim 33-31—64 -7
Keith Mitchell 32-32—64 -7
Michael Thorbjornsen 32-32—64 -7
Austin Eckroat 31-34—65 -6
Doug Ghim 33-32—65 -6
Lanto Griffin 31-34—65 -6
Mackenzie Hughes 32-33—65 -6
Hank Lebioda 32-33—65 -6
Blades Brown 33-33—66 -5
Luke Clanton 32-34—66 -5
Wyndham Clark 35-31—66 -5
A.J. Ewart 34-32—66 -5
Patrick Fishburn 32-34—66 -5
Beau Hossler 34-32—66 -5
Mark Hubbard 32-34—66 -5
John Keefer 35-31—66 -5
Chan Kim 34-32—66 -5
Luke List 35-31—66 -5
Rasmus Neergaard-Petersen 33-33—66 -5
Seamus Power 34-32—66 -5
Adrien Saddier 32-34—66 -5
Scottie Scheffler 33-33—66 -5
Neal Shipley 34-32—66 -5
Erik Van Rooyen 34-32—66 -5
Zachary Bauchou 35-32—67 -4
Jonathan Byrd 34-33—67 -4
Tony Finau 34-33—67 -4
Fabian Gomez 33-34—67 -4
Ryo Hisatsune 33-34—67 -4
Rico Hoey 33-34—67 -4
Chris Kirk 33-34—67 -4
Troy Merritt 33-34—67 -4
Seung-Yul Noh 35-32—67 -4
Matthieu Pavon 30-37—67 -4
Taylor Pendrith 34-33—67 -4
Chad Ramey 30-37—67 -4
Jordan L. Smith 34-33—67 -4
John VanDerLaan 32-35—67 -4
Camilo Villegas 33-34—67 -4
Yongjun Bae 34-34—68 -3
Christiaan Bezuidenhout 35-33—68 -3
Michael Brennan 35-33—68 -3
Davis Chatfield 31-37—68 -3
Eric Cole 33-35—68 -3
Pierceson Coody 33-35—68 -3
Zecheng Dou 34-34—68 -3
Charley Hoffman 32-36—68 -3
Tom Hoge 33-35—68 -3
Mason Howell 35-33—68 -3
Sungjae Im 33-35—68 -3
Jeffrey Kang 32-36—68 -3
Tom Kim 34-34—68 -3
Patton Kizzire 34-34—68 -3
Hao-Tong Li 33-35—68 -3
Justin Lower 33-35—68 -3
Max McGreevy 35-33—68 -3
Mac Meissner 34-34—68 -3
Pontus Nyholm 35-33—68 -3
John Parry 35-33—68 -3
Patrick Rodgers 35-33—68 -3
Sam Ryder 33-35—68 -3
Ben Silverman 34-34—68 -3
Jordan Spieth 33-35—68 -3
Jackson Suber 36-32—68 -3
Adam Svensson 36-32—68 -3
Vince Whaley 34-34—68 -3
Daniel Brown 31-38—69 -2
Jackson Buchanan 37-32—69 -2
Steven Fisk 34-35—69 -2
Noah Goodwin 36-33—69 -2
Nick Hardy 35-34—69 -2
Garrick Higgo 36-33—69 -2
Matt Kuchar 37-32—69 -2
Kyoung-Hoon Lee 35-34—69 -2
Peter Malnati 36-33—69 -2
Ben Martin 35-34—69 -2
Jeremy Paul 35-34—69 -2
Chandler Phillips 34-35—69 -2
David Skinns 36-33—69 -2
Preston Stout 36-33—69 -2
Davis Thompson 35-34—69 -2
Danny Willett 34-35—69 -2
Dylan Wu 31-38—69 -2
Kevin Yu 35-34—69 -2
Zac Blair 36-34—70 -1
Chandler Blanchet 35-35—70 -1
Ryan Brehm 36-34—70 -1
Trace Crowe 36-34—70 -1
Joel Dahmen 33-37—70 -1
Adrien Dumont De Chassart 37-33—70 -1
Will Gordon 37-33—70 -1
Harry Higgs 34-36—70 -1
Lee Hodges 36-34—70 -1
Rasmus Hojgaard 35-35—70 -1
Billy Horschel 36-34—70 -1
Takumi Kanaya 37-33—70 -1
Martin Laird 36-34—70 -1
Keita Nakajima 38-32—70 -1
Paul Peterson 34-36—70 -1
Davis Riley 33-37—70 -1
Marcelo Rozo 34-36—70 -1
Matti Schmid 34-36—70 -1
Hayden Springer 37-33—70 -1
Robert Streb 35-35—70 -1
Alejandro Tosti 34-36—70 -1
Karl Vilips 33-37—70 -1
Aaron Wise 37-33—70 -1
Carson Young 34-36—70 -1
Ronin Banerjee 36-35—71 E
Brice Garnett 35-36—71 E
Max Greyserman 36-35—71 E
Christo Lamprecht 35-36—71 E
Taylor Montgomery 39-32—71 E
Thorbjorn Olesen 37-34—71 E
Scott Piercy 36-35—71 E
Danny Walker 37-34—71 E
James Hahn 35-37—72 +1
Joe Highsmith 38-34—72 +1
Kris Ventura 36-36—72 +1
Nick Dunlap 36-37—73 +2
Ben Kohles 38-35—73 +2
William Mouw 38-35—73 +2
Gordon Sargent 36-37—73 +2
William Sides 36-37—73 +2
Cameron Champ 40-34—74 +3
Cameron Davis 42-32—74 +3
Jimmy Stanger 38-36—74 +3
Jhonattan Vegas 39-35—74 +3
Rafael Campos 41-34—75 +4
Greg Gregory 37-38—75 +4
Adam Hadwin 36-39—75 +4
Henrik Norlander 40-35—75 +4
Kevin Roy 38-37—75 +4
Adam Schenk 37-38—75 +4
Austin Cook 36-40—76 +5
Adam Headley 38-38—76 +5
Alex Huang 38-38—76 +5
Kevin Streelman 38-38—76 +5
Ryan Palmer 40-37—77 +6
Nathan Petronzio 41-39—80 +9

