THE CJ CUP Byron Nelson Par Scores

Thursday
At TPC Craig Ranch
McKinney, Texas
Purse: $10.3 million
Yardage: 7,385; Par: 71
First Round
|Taylor Moore
|31-31—62
|-9
|Brooks Koepka
|32-31—63
|-8
|Jesper Svensson
|32-31—63
|-8
|Tyler Duncan
|31-33—64
|-7
|Emiliano Grillo
|32-32—64
|-7
|Kensei Hirata
|31-33—64
|-7
|Stephan Jaeger
|32-32—64
|-7
|Si Woo Kim
|33-31—64
|-7
|Keith Mitchell
|32-32—64
|-7
|Michael Thorbjornsen
|32-32—64
|-7
|Austin Eckroat
|31-34—65
|-6
|Doug Ghim
|33-32—65
|-6
|Lanto Griffin
|31-34—65
|-6
|Mackenzie Hughes
|32-33—65
|-6
|Hank Lebioda
|32-33—65
|-6
|Blades Brown
|33-33—66
|-5
|Luke Clanton
|32-34—66
|-5
|Wyndham Clark
|35-31—66
|-5
|A.J. Ewart
|34-32—66
|-5
|Patrick Fishburn
|32-34—66
|-5
|Beau Hossler
|34-32—66
|-5
|Mark Hubbard
|32-34—66
|-5
|John Keefer
|35-31—66
|-5
|Chan Kim
|34-32—66
|-5
|Luke List
|35-31—66
|-5
|Rasmus Neergaard-Petersen
|33-33—66
|-5
|Seamus Power
|34-32—66
|-5
|Adrien Saddier
|32-34—66
|-5
|Scottie Scheffler
|33-33—66
|-5
|Neal Shipley
|34-32—66
|-5
|Erik Van Rooyen
|34-32—66
|-5
|Zachary Bauchou
|35-32—67
|-4
|Jonathan Byrd
|34-33—67
|-4
|Tony Finau
|34-33—67
|-4
|Fabian Gomez
|33-34—67
|-4
|Ryo Hisatsune
|33-34—67
|-4
|Rico Hoey
|33-34—67
|-4
|Chris Kirk
|33-34—67
|-4
|Troy Merritt
|33-34—67
|-4
|Seung-Yul Noh
|35-32—67
|-4
|Matthieu Pavon
|30-37—67
|-4
|Taylor Pendrith
|34-33—67
|-4
|Chad Ramey
|30-37—67
|-4
|Jordan L. Smith
|34-33—67
|-4
|John VanDerLaan
|32-35—67
|-4
|Camilo Villegas
|33-34—67
|-4
|Yongjun Bae
|34-34—68
|-3
|Christiaan Bezuidenhout
|35-33—68
|-3
|Michael Brennan
|35-33—68
|-3
|Davis Chatfield
|31-37—68
|-3
|Eric Cole
|33-35—68
|-3
|Pierceson Coody
|33-35—68
|-3
|Zecheng Dou
|34-34—68
|-3
|Charley Hoffman
|32-36—68
|-3
|Tom Hoge
|33-35—68
|-3
|Mason Howell
|35-33—68
|-3
|Sungjae Im
|33-35—68
|-3
|Jeffrey Kang
|32-36—68
|-3
|Tom Kim
|34-34—68
|-3
|Patton Kizzire
|34-34—68
|-3
|Hao-Tong Li
|33-35—68
|-3
|Justin Lower
|33-35—68
|-3
|Max McGreevy
|35-33—68
|-3
|Mac Meissner
|34-34—68
|-3
|Pontus Nyholm
|35-33—68
|-3
|John Parry
|35-33—68
|-3
|Patrick Rodgers
|35-33—68
|-3
|Sam Ryder
|33-35—68
|-3
|Ben Silverman
|34-34—68
|-3
|Jordan Spieth
|33-35—68
|-3
|Jackson Suber
|36-32—68
|-3
|Adam Svensson
|36-32—68
|-3
|Vince Whaley
|34-34—68
|-3
|Daniel Brown
|31-38—69
|-2
|Jackson Buchanan
|37-32—69
|-2
|Steven Fisk
|34-35—69
|-2
|Noah Goodwin
|36-33—69
|-2
|Nick Hardy
|35-34—69
|-2
|Garrick Higgo
|36-33—69
|-2
|Matt Kuchar
|37-32—69
|-2
|Kyoung-Hoon Lee
|35-34—69
|-2
|Peter Malnati
|36-33—69
|-2
|Ben Martin
|35-34—69
|-2
|Jeremy Paul
|35-34—69
|-2
|Chandler Phillips
|34-35—69
|-2
|David Skinns
|36-33—69
|-2
|Preston Stout
|36-33—69
|-2
|Davis Thompson
|35-34—69
|-2
|Danny Willett
|34-35—69
|-2
|Dylan Wu
|31-38—69
|-2
|Kevin Yu
|35-34—69
|-2
|Zac Blair
|36-34—70
|-1
|Chandler Blanchet
|35-35—70
|-1
|Ryan Brehm
|36-34—70
|-1
|Trace Crowe
|36-34—70
|-1
|Joel Dahmen
|33-37—70
|-1
|Adrien Dumont De Chassart
|37-33—70
|-1
|Will Gordon
|37-33—70
|-1
|Harry Higgs
|34-36—70
|-1
|Lee Hodges
|36-34—70
|-1
|Rasmus Hojgaard
|35-35—70
|-1
|Billy Horschel
|36-34—70
|-1
|Takumi Kanaya
|37-33—70
|-1
|Martin Laird
|36-34—70
|-1
|Keita Nakajima
|38-32—70
|-1
|Paul Peterson
|34-36—70
|-1
|Davis Riley
|33-37—70
|-1
|Marcelo Rozo
|34-36—70
|-1
|Matti Schmid
|34-36—70
|-1
|Hayden Springer
|37-33—70
|-1
|Robert Streb
|35-35—70
|-1
|Alejandro Tosti
|34-36—70
|-1
|Karl Vilips
|33-37—70
|-1
|Aaron Wise
|37-33—70
|-1
|Carson Young
|34-36—70
|-1
|Ronin Banerjee
|36-35—71
|E
|Brice Garnett
|35-36—71
|E
|Max Greyserman
|36-35—71
|E
|Christo Lamprecht
|35-36—71
|E
|Taylor Montgomery
|39-32—71
|E
|Thorbjorn Olesen
|37-34—71
|E
|Scott Piercy
|36-35—71
|E
|Danny Walker
|37-34—71
|E
|James Hahn
|35-37—72
|+1
|Joe Highsmith
|38-34—72
|+1
|Kris Ventura
|36-36—72
|+1
|Nick Dunlap
|36-37—73
|+2
|Ben Kohles
|38-35—73
|+2
|William Mouw
|38-35—73
|+2
|Gordon Sargent
|36-37—73
|+2
|William Sides
|36-37—73
|+2
|Cameron Champ
|40-34—74
|+3
|Cameron Davis
|42-32—74
|+3
|Jimmy Stanger
|38-36—74
|+3
|Jhonattan Vegas
|39-35—74
|+3
|Rafael Campos
|41-34—75
|+4
|Greg Gregory
|37-38—75
|+4
|Adam Hadwin
|36-39—75
|+4
|Henrik Norlander
|40-35—75
|+4
|Kevin Roy
|38-37—75
|+4
|Adam Schenk
|37-38—75
|+4
|Austin Cook
|36-40—76
|+5
|Adam Headley
|38-38—76
|+5
|Alex Huang
|38-38—76
|+5
|Kevin Streelman
|38-38—76
|+5
|Ryan Palmer
|40-37—77
|+6
|Nathan Petronzio
|41-39—80
|+9
