Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Wednesday, May 20

The Associated Press

May 19, 2026, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, May 20

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m. (Thursday)

FS2 — AFL: Adelaide at Hawthorn

COLLEGE BASEBALL

9 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Virginia, Second Round, Charlotte, N.C.

10 a.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

10:30 a.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Mississippi St., Second Round, Hoover, Ala.

1 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD Miami, Second Round, Charlotte, N.C.

2 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Florida, Second Round, Hoover, Ala.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Virginia Tech, Second Round, Charlotte, N.C.

5:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Arkansas, Second Round, Hoover, Ala.

6 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

9 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Wake Forest, Second Round, Charlotte, N.C.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Auburn, Second Round, Hoover, Ala.

10 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

CYCLING

6 a.m.

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 11

6:30 a.m. (Thursday)

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 12

IIHF HOCKEY (MEN’S)

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Austria vs. Switzerland, Group A, Zürich, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: U.S. vs. Germany, Group A, Zürich, Switzerland

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Philadelphia (1:05 p.m.) OR Baltimore at Tampa Bay (1:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Atlanta at Miami (joined in progress) (6:40 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — Toronto at N.Y. Yankees

10 p.m.

MLBN — Athletics at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 2

PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 2

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Western Conference Final: Vegas at Colorado, Game 1

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: SC Freiburg vs. Aston Villa, Final, Istanbul

SOCCER (WOMEN’S)

8 p.m.

CBSSN — NWSL: San Diego at Houston

TENNIS

4 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 2; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 2; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

TENNIS

5 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Quarterfinals

6 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Portland at Indiana

9 p.m.

USA — Dallas at Chicago

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up