Sports on TV for Wednesday, May 20

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, May 20
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m. (Thursday)
FS2 — AFL: Adelaide at Hawthorn
COLLEGE BASEBALL
9 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Virginia, Second Round, Charlotte, N.C.
10 a.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
10:30 a.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Mississippi St., Second Round, Hoover, Ala.
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD Miami, Second Round, Charlotte, N.C.
2 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Florida, Second Round, Hoover, Ala.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Virginia Tech, Second Round, Charlotte, N.C.
5:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Arkansas, Second Round, Hoover, Ala.
6 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
9 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Wake Forest, Second Round, Charlotte, N.C.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Auburn, Second Round, Hoover, Ala.
10 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
CYCLING
6 a.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 11
6:30 a.m. (Thursday)
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 12
IIHF HOCKEY (MEN’S)
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Austria vs. Switzerland, Group A, Zürich, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: U.S. vs. Germany, Group A, Zürich, Switzerland
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Philadelphia (1:05 p.m.) OR Baltimore at Tampa Bay (1:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Atlanta at Miami (joined in progress) (6:40 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — Toronto at N.Y. Yankees
10 p.m.
MLBN — Athletics at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 2
PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 2
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Western Conference Final: Vegas at Colorado, Game 1
SOCCER (MEN’S)
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: SC Freiburg vs. Aston Villa, Final, Istanbul
SOCCER (WOMEN’S)
8 p.m.
CBSSN — NWSL: San Diego at Houston
TENNIS
4 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 2; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 2; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
TENNIS
5 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Quarterfinals
6 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Portland at Indiana
9 p.m.
USA — Dallas at Chicago
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.