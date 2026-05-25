Sports on TV for Tuesday, May 26

The Associated Press

May 25, 2026, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, May 26

CHL HOCKEY

9 p.m.

NHLN — 2026 Memorial Cup: Saguenéens vs. Kitchener, Round Robin, Kelowna, Canada

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

1 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Quarterfinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

6 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Semifinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

IIHF HOCKEY (MEN’S)

6 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Norway vs. Denmark, Group B, Fribourg, Switzerland

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: U.S. vs. Austria, Group A, Zürich, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Czechia vs. Canada, Group B, Fribourg, Switzerland

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — Atlanta at Boston (6:45 p.m.)

TRUTV — Atlanta at Boston (6:45 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Arizona at San Francisco (9:45 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 5

PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 5

NHL HOCKEY

9 p.m.

ESPN — Western Conference Final: Colorado at Vegas, Game 4

RUGBY (MEN’S)

6 a.m. (Wednesday)

FS2 — State of Origin: New South Wales vs. Queensland, Final, Sydney

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup 26: U.S. Roster Reveal Show

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Wednesday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

