Sports on TV for Tuesday, May 26

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, May 26
CHL HOCKEY
9 p.m.
NHLN — 2026 Memorial Cup: Saguenéens vs. Kitchener, Round Robin, Kelowna, Canada
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
1 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Quarterfinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
6 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Semifinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
IIHF HOCKEY (MEN’S)
6 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Norway vs. Denmark, Group B, Fribourg, Switzerland
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: U.S. vs. Austria, Group A, Zürich, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Czechia vs. Canada, Group B, Fribourg, Switzerland
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — Atlanta at Boston (6:45 p.m.)
TRUTV — Atlanta at Boston (6:45 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Arizona at San Francisco (9:45 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 5
PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 5
NHL HOCKEY
9 p.m.
ESPN — Western Conference Final: Colorado at Vegas, Game 4
RUGBY (MEN’S)
6 a.m. (Wednesday)
FS2 — State of Origin: New South Wales vs. Queensland, Final, Sydney
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup 26: U.S. Roster Reveal Show
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Wednesday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
