Sports on TV for Tuesday, May 19

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, May 19
COLLEGE BASEBALL
9 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Duke vs. NC State, First Round, Charlotte, N.C.
10 a.m.
BTN — Big Ten Tournament: Michigan St. vs. Purdue, Omaha, Neb.
10:30 a.m.
SECN — Southeastern Tournament: Missouri vs. Mississippi, First Round, Hoover, Ala.
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: California vs. Stanford, First Round, Charlotte, N.C.
2 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Illinois vs. Iowa, Omaha, Neb.
SECN — Southeastern Tournament: Kentucky vs. Vanderbilt, First Round, Hoover, Ala.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Clemson vs. Notre Dame, First Round, Charlotte, N.C.
5:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: South Carolina vs. Tennessee, First Round, Hoover, Ala.
6 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Rutgers vs. Michigan, Omaha, Neb.
9 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Pittsburgh vs. Louisville, First Round, Charlotte, N.C.
SECN — Southeastern Tournament: LSU vs. Oklahoma, First Round, Hoover, Ala.
10 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Washington vs. Ohio St., Omaha, Neb.
CYCLING
6:30 a.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 10
6 a.m. (Wednesday)
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 11
IIHF HOCKEY (MEN’S)
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Italy vs. Norway, Group B, Fribourg, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovenia vs. Slovakia, Group B, Fribourg, Switzerland
MLB BASEBALL
7 p.m.
TBS — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
TRUTV — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at San Diego (9:40 p.m.) OR San Francisco at Arizona (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Eastern Conference Final: Cleveland at New York, Game 1
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
USA — English Premier League: Manchester City at AFC Bournemouth
3:15 p.m.
NBCSN — English Premier League: Tottenham Hotspur at Chelsea
8 p.m.
CBSSN — U.S. Open Cup: Houston Dynamo FC at St. Louis CITY FC, Quarterfinal
TENNIS
4 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
TENNIS
4 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 2; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 2; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
