Sports on TV for Tuesday, May 19

The Associated Press

May 18, 2026, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, May 19

COLLEGE BASEBALL

9 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Duke vs. NC State, First Round, Charlotte, N.C.

10 a.m.

BTN — Big Ten Tournament: Michigan St. vs. Purdue, Omaha, Neb.

10:30 a.m.

SECN — Southeastern Tournament: Missouri vs. Mississippi, First Round, Hoover, Ala.

1 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: California vs. Stanford, First Round, Charlotte, N.C.

2 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Illinois vs. Iowa, Omaha, Neb.

SECN — Southeastern Tournament: Kentucky vs. Vanderbilt, First Round, Hoover, Ala.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Clemson vs. Notre Dame, First Round, Charlotte, N.C.

5:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: South Carolina vs. Tennessee, First Round, Hoover, Ala.

6 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Rutgers vs. Michigan, Omaha, Neb.

9 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Pittsburgh vs. Louisville, First Round, Charlotte, N.C.

SECN — Southeastern Tournament: LSU vs. Oklahoma, First Round, Hoover, Ala.

10 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Washington vs. Ohio St., Omaha, Neb.

CYCLING

6:30 a.m.

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 10

6 a.m. (Wednesday)

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 11

IIHF HOCKEY (MEN’S)

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Italy vs. Norway, Group B, Fribourg, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovenia vs. Slovakia, Group B, Fribourg, Switzerland

MLB BASEBALL

7 p.m.

TBS — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

TRUTV — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at San Diego (9:40 p.m.) OR San Francisco at Arizona (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Eastern Conference Final: Cleveland at New York, Game 1

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

USA — English Premier League: Manchester City at AFC Bournemouth

3:15 p.m.

NBCSN — English Premier League: Tottenham Hotspur at Chelsea

8 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: Houston Dynamo FC at St. Louis CITY FC, Quarterfinal

TENNIS

4 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

TENNIS

4 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 2; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 2; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

