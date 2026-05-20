Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Thursday, May 21

The Associated Press

May 20, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, May 21

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m.

FS2 — AFL: Adelaide at Hawthorn

6:30 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: St. Kilda at Fremantle

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPNU — Big 12 Tournament: Oklahoma St. vs. UCF, Quarterfinal, Surprise, Ariz.

3 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Georgia Tech, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

3:30 p.m.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. Kansas, Quarterfinal, Surprise, Ariz.

4 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Georgia, Quarterfinal, Hoover, Ala.

7 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Boston College, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

7:30 p.m.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. West Virginia, Quarterfinal, Surprise, Ariz.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Alabama, Quarterfinal, Hoover, Ala.

11 p.m.

ESPNU — Big 12 Tournament: Cincinnati vs. Arizona St., Quarterfinal, Surprise, Ariz.

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: Georgia at Tennessee, Super Regional – Game 1

9:30 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: Oklahoma St. at Nebraska, Super Regional – Game 1

CYCLING

6:30 a.m.

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 12

6 a.m. (Friday)

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 13

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Soudal Open, First Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

9 a.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Trophy Hassan II, First Round, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, First Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

IIHF HOCKEY (MEN’S)

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Canada vs. Norway, Group B, Fribourg, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Switzerland vs. Great Britain, Group A, Zürich, Switzerland

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Cleveland at Detroit (1:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Colorado at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Athletics at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Eastern Conference Final: Cleveland at New York, Game 2

NHL HOCKEY

TBA

TNT — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 1

TRUTV — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 1

SOCCER (MEN’S)

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Damac FC at at Al Nassr

8 p.m.

CBSSN — Liga MX Playoffs: Pumas UNAM at Cruz Azul, Final – Leg 1

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Quarterfinals

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Quarterfinals

TENNIS

5 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Semifinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Semifinals

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

PRIME VIDEO — Golden State at New York

10 p.m.

PRIME VIDEO — Los Angeles at Phoenix

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up