Sports on TV for Thursday, May 21

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, May 21
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m.
FS2 — AFL: Adelaide at Hawthorn
6:30 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: St. Kilda at Fremantle
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPNU — Big 12 Tournament: Oklahoma St. vs. UCF, Quarterfinal, Surprise, Ariz.
3 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Georgia Tech, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
3:30 p.m.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. Kansas, Quarterfinal, Surprise, Ariz.
4 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Georgia, Quarterfinal, Hoover, Ala.
7 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Boston College, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
7:30 p.m.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. West Virginia, Quarterfinal, Surprise, Ariz.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Alabama, Quarterfinal, Hoover, Ala.
11 p.m.
ESPNU — Big 12 Tournament: Cincinnati vs. Arizona St., Quarterfinal, Surprise, Ariz.
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: Georgia at Tennessee, Super Regional – Game 1
9:30 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: Oklahoma St. at Nebraska, Super Regional – Game 1
CYCLING
6:30 a.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 12
6 a.m. (Friday)
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 13
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Soudal Open, First Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium
9 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Trophy Hassan II, First Round, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, First Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
IIHF HOCKEY (MEN’S)
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Canada vs. Norway, Group B, Fribourg, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Switzerland vs. Great Britain, Group A, Zürich, Switzerland
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Cleveland at Detroit (1:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Colorado at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Athletics at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Eastern Conference Final: Cleveland at New York, Game 2
NHL HOCKEY
TBA
TNT — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 1
TRUTV — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 1
SOCCER (MEN’S)
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Damac FC at at Al Nassr
8 p.m.
CBSSN — Liga MX Playoffs: Pumas UNAM at Cruz Azul, Final – Leg 1
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Quarterfinals
5 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Semifinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 3; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Semifinals
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
PRIME VIDEO — Golden State at New York
10 p.m.
PRIME VIDEO — Los Angeles at Phoenix
