Sports on TV for Sunday, May 24

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, May 24
AUTO RACING
10 a.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Pre-Race, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
11 a.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Lacapelle, France
12:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: The Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
4 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Lenova Grand Prix du Canada 2026, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal
6 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Coca-Cola 600, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
9 a.m.
NBATV — Al Ahly Sporting Club at ASC Ville de Dakar
Noon
NBATV — RSSB Tigers at FUS de Rabat
CHL HOCKEY
9 p.m.
NHLN — 2026 Memorial Cup: Chicoutimi at Kelowna, Round Robin
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
ESPNEWS — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Clearwater, Fla.
1 p.m.
CBSSN — Conference USA Tournament: TBD, Championship, Kennesaw, Ga.
2 p.m.
ABC — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Hoover, Ala.
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Omaha, Neb.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ESPN — NCAA Tournament: North Carolina vs. Northwestern, Championship, Evanston, Ill.
COLLEGE SOFTBALL
2 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
2:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
3 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
4 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
4:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
5 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
CYCLING
9 p.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 15 (taped)
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Final Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
3 p.m.
CBS — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (MEN’S)
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Denmark vs. Italy, Group B, Fribourg, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovakia vs. Canada, Group B, Fribourg, Switzerland
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)
PEACOCK — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Washington at Atlanta (4:10 p.m.) OR Colorado at Arizona (4:10 p.m.)
7 p.m.
NBCSN — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)
PEACOCK — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Western Conference Final: Oklahoma City at San Antonio, Game 4
PEACOCK — Western Conference Final: Oklahoma City at San Antonio, Game 4
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Western Conference Final: Colorado at Vegas, Game 3
SOCCER (MEN’S)
7:55 a.m.
CBSSN — English League One Playoffs: Bolton vs. Stockpot, Final, London
11 a.m.
CNBC — English Premier League: Arsenal at Crystal Palace
NBC — English Premier League: Everton at Tottenham Hotspur
NBCSN — English Premier League: Manchester United at Brighton & Hove Albion
USA — English Premier League: Leeds United at West Ham United
2 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Forge FC at Atletico Ottawa
5 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Pacific FC at Cavalry FC
7 p.m.
FOX — MLS: Philadelphia at Inter Miami
9 p.m.
CBSSN — Liga MX Playoffs: Cruz Azul at Pumas UNAM, Final – Leg 2
FOX — MLS: Seattle at LAFC
SOCCER (WOMEN’S)
1 p.m.
CBS — NWSL: Portland at Kansas City
SWIMMING
2 p.m.
NBC — TYR: Pro Swim Series, Sacramento, Calif.
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
UFL FOOTBALL
4 p.m.
FOX — Dallas at Louisville
7 p.m.
ESPN2 — St. Louis at Houston
WNBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBC — Dallas at New York
PEACOCK — Dallas at New York
_____
