Sports on TV for Sunday, May 24

The Associated Press

May 23, 2026, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, May 24

AUTO RACING

10 a.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Pre-Race, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

11 a.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Lacapelle, France

12:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: The Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

4 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Lenova Grand Prix du Canada 2026, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

6 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Coca-Cola 600, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — Al Ahly Sporting Club at ASC Ville de Dakar

Noon

NBATV — RSSB Tigers at FUS de Rabat

CHL HOCKEY

9 p.m.

NHLN — 2026 Memorial Cup: Chicoutimi at Kelowna, Round Robin

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.

ESPNEWS — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Clearwater, Fla.

1 p.m.

CBSSN — Conference USA Tournament: TBD, Championship, Kennesaw, Ga.

2 p.m.

ABC — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Hoover, Ala.

3 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Omaha, Neb.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ESPN — NCAA Tournament: North Carolina vs. Northwestern, Championship, Evanston, Ill.

COLLEGE SOFTBALL

2 p.m.

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)

2:30 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)

3 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)

4 p.m.

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)

4:30 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)

5 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)

CYCLING

9 p.m.

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 15 (taped)

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Final Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

3 p.m.

CBS — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (MEN’S)

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Denmark vs. Italy, Group B, Fribourg, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovakia vs. Canada, Group B, Fribourg, Switzerland

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)

PEACOCK — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Washington at Atlanta (4:10 p.m.) OR Colorado at Arizona (4:10 p.m.)

7 p.m.

Noon

NBCSN — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)

PEACOCK — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Western Conference Final: Oklahoma City at San Antonio, Game 4

PEACOCK — Western Conference Final: Oklahoma City at San Antonio, Game 4

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Western Conference Final: Colorado at Vegas, Game 3

SOCCER (MEN’S)

7:55 a.m.

CBSSN — English League One Playoffs: Bolton vs. Stockpot, Final, London

11 a.m.

CNBC — English Premier League: Arsenal at Crystal Palace

NBC — English Premier League: Everton at Tottenham Hotspur

NBCSN — English Premier League: Manchester United at Brighton & Hove Albion

USA — English Premier League: Leeds United at West Ham United

2 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Forge FC at Atletico Ottawa

5 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Pacific FC at Cavalry FC

7 p.m.

FOX — MLS: Philadelphia at Inter Miami

9 p.m.

CBSSN — Liga MX Playoffs: Cruz Azul at Pumas UNAM, Final – Leg 2

FOX — MLS: Seattle at LAFC

SOCCER (WOMEN’S)

1 p.m.

CBS — NWSL: Portland at Kansas City

SWIMMING

2 p.m.

NBC — TYR: Pro Swim Series, Sacramento, Calif.

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round

TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round

TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round

TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris

UFL FOOTBALL

4 p.m.

FOX — Dallas at Louisville

7 p.m.

ESPN2 — St. Louis at Houston

WNBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBC — Dallas at New York

PEACOCK — Dallas at New York

