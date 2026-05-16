Sports on TV for Sunday, May 17

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, May 17
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4 a.m.
FS2 — AFL: Greater Western Sydney at West Coast
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Grand Prix of Catalunya, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
10 a.m.
FS2 — NHRA: Qualifying, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)
1 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: NASCAR All-Star Race, Dover Motor Speedway, Dover, Del.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
4 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Qualifying Pole Day, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
5 p.m.
FS1 — NHRA: Gerber Collision & Glass Route 66 NHRA Nationals presented by PEAK, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: Penn St. vs. Princeton, Quarterfinal, Newark, Del.
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Georgetown vs. Duke, Quarterfinal, Newark, Del.
COLLEGE ROWING
9 a.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championship, Indianapolis
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
1 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
2 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
2:30 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
3 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
4 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
5 p.m.
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
5:30 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
6 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
7 p.m.
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
7:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
8 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
9:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
10 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
COLLEGE TRACK AND FIELD
1:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championships, Lincoln, Neb.
CYCLING
6 a.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 9
FISHING
9 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Yokohama Tire Bassmaster Elite at Santee Cooper Lakes, Clarendon County, S.C.
GOLF
9 a.m.
GOLF — Ladies European Tour: Amundi German Masters, Final Round, Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe), Germany
10 a.m.
ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
1 p.m.
CBS — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Final Round, Maketewah Country Club, Cincinnati
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (MEN’S)
6 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Great Britain vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Denmark vs. Sweden, Group B, Fribourg, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Germany vs. Latvia, Group A, Zürich, Switzerland
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)
PEACOCK — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — San Francisco at Athletics (4:05 p.m.)
7 p.m.
PEACOCK — San Diego at Seattle (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
PRIME VIDEO — Eastern Conference Semifinal: Cleveland at Detroit, Game 7
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Nottingham Forest at Manchester United
8:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premiership: Kilmarnock at Livingston
10 a.m.
NBCSN — English Premier League: Sunderland at Everton
USA — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Leeds United
12:30 p.m.
USA — English Premier League: West Ham United at Newcastle United
SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — NWSL: Angel City at Portland
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Doubles Final
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP-Live; ATP Singles Final
4 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
UFL FOOTBALL
1 p.m.
FOX — Columbus at Birmingham
WNBA BASKETBALL
1:30 p.m.
NBC — Las Vegas at Atlanta
PEACOCK — Las Vegas at Atlanta
6 p.m.
NBCSN — Seattle at Indiana
PEACOCK — Seattle at Indiana
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.