Sports on TV for Monday, May 18

The Associated Press

May 17, 2026, 11:44 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, May 18

AUTO RACING

1 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

CYCLING

6:30 a.m. (Tuesday)

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 10

IIHF HOCKEY (MEN’S)

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Finland vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Sweden vs. Czechia, Group B, Fribourg, Switzerland

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

FS1 — Cleveland at Detroit (6:40 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — L.A. Dodgers at San Diego (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 1

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

ESPN — Eastern Conference Second Round: Montreal at Buffalo, Game 7

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Burnley at Arsenal

TENNIS

4 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

TENNIS

4 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

NBCSN — Washington at Dallas

PEACOCK — Washington at Dallas

