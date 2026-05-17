Sports on TV for Monday, May 18

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, May 18
AUTO RACING
1 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
CYCLING
6:30 a.m. (Tuesday)
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 10
IIHF HOCKEY (MEN’S)
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Finland vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Sweden vs. Czechia, Group B, Fribourg, Switzerland
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
FS1 — Cleveland at Detroit (6:40 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — L.A. Dodgers at San Diego (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 1
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
ESPN — Eastern Conference Second Round: Montreal at Buffalo, Game 7
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Burnley at Arsenal
TENNIS
4 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
TENNIS
4 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
NBCSN — Washington at Dallas
PEACOCK — Washington at Dallas
