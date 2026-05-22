Sports on TV for May 23 – 24

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, May 23
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m.
FS2 — AFL: Carlton at Port Adelaide
10:30 p.m.
FS2 — AFL: Brisbane at Greater Western Sydney
AUTO RACING
Noon
APPLE TV — Formula 1: Sprint Race, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal
1:30 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.
2:40 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.
4 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal
4:30 p.m.
CBSSN — IHRA: Triple Crown, Maple Grove Raceway, Mohnton, Pa.
5 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Charbroil 300, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
9 a.m.
NBATV — Al Ahly Ly at Club Africain
Noon
NBATV — DAR City at Petro de Luanda
CHL HOCKEY
9 p.m.
NHLN — 2026 Memorial Cup: Everett vs. Chicoutimi, Round Robin, Kelowna, Canada
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Hoover, Ala.
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Omaha, Neb.
4 p.m.
ESPNU — West Coast Tournament: TBD, Championship, Scottsdale, Ariz.
4:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Hoover, Ala.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
7 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Omaha, Neb.
7:30 p.m.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Surprise, Ariz.
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Championship, Greenville, S.C.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPN2 — NCAA Tournament: Duke vs. Princeton, Semifinal, Charlottesville, Va.
2:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Syracuse vs. Notre Dame, Semifinal, Charlottesville, Va.
COLLEGE SOFTBALL
11 a.m.
ESPN — Women’s College World Series: Georgia at Tennessee, Super Regional – Game 3 (if necessary)
12:30 p.m.
ABC — Women’s College World Series: Florida vs. Texas Tech, Super Regional – Game 2, Gainesville, Fla.
1 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: Oklahoma vs. Mississippi St., Super Regional – Game 2
3 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: Alabama vs. LSU, Super Regional – Game 2, Tuscaloosa, Ala.
5 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: Oklahoma St. at Nebraska, Super Regional – Game 3 (if necessary)
ESPN2 — Women’s College World Series: Arkansas vs. Duke, Super Regional – Game 2, Fayetteville, Ark.
7 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: Texas vs. Arizona St., Super Regional – Game 2, Austin Texas
9 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: UCLA vs. UCF, Super Regional – Game 2, Los Angeles
CYCLING
6 a.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 14
GOLF
9 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Trophy Hassan II, Final Round, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Third Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
3 p.m.
CBS — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Third Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Third Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium (taped)
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
1:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (MEN’S)
6 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Latvia vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovakia vs. Czechia, Group B, Fribourg, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Norway vs. Sweden, Group B, Fribourg, Switzerland
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Seattle at Kansas City (4:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Milwaukee (7:15 p.m.) OR St. Louis at Cincinnati (7:15 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Texas at L.A. Angels (10:05 p.m.) OR Colorado at Arizona (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
ABC — Eastern Conference Final: New York at Cleveland, Game 3
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Western Conference Final: Montreal at Carolina, Game 2
TRUTV — Western Conference Final: Montreal at Carolina, Game 2
RUGBY (MEN’S)
2 a.m. (Sunday)
FS2 — NRL: South Sydney at North Queensland
SOCCER (MEN’S)
2 p.m.
ESPNU — German Cup: Bayern Munich vs. VfB Stuttgart, Final, Berlin
2:30 p.m.
FOX — MLS: Austin at St. Louis
7:30 p.m.
CBSSN — USL Championship: Brooklyn at Rhode Island
SOCCER (WOMEN’S)
Noon
CBSSN — UEFA Champions League: Barcelona vs. Lyonnes, Oslo, Norway
4 p.m.
ION — NWSL: North Carolina at Louisville
6:30 p.m.
ION — NWSL: Denver at Utah
8:45 p.m.
ION — NWSL: Angel City at Houston
9:30 p.m.
CBSSN — CONCACAF Champions League: Club América vs. Washington, Final, Pachuca, Mexico
SWIMMING
4:30 p.m.
NBC — TYR: Pro Swim Series, Sacramento, Calif.
TENNIS
8 a.m.
TENNIS CHANNEL — Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Finals
5 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
6 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
UFL FOOTBALL
3 p.m.
ABC — Birmingham at Columbus
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
CBS — Minnesota at Chicago
8 p.m.
CBS — Los Angeles at Las Vegas
Sunday, May 24
AUTO RACING
10 a.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Pre-Race, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
11 a.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Lacapelle, France
12:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: The Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
4 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Lenova Grand Prix du Canada 2026, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal
6 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Coca-Cola 600, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
9 a.m.
NBATV — Al Ahly Sporting Club at ASC Ville de Dakar
Noon
NBATV — RSSB Tigers at FUS de Rabat
CHL HOCKEY
9 p.m.
NHLN — 2026 Memorial Cup: Chicoutimi at Kelowna, Round Robin
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
ESPNEWS — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Clearwater, Fla.
1 p.m.
CBSSN — Conference USA Tournament: TBD, Championship, Kennesaw, Ga.
2 p.m.
ABC — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Hoover, Ala.
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Omaha, Neb.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Evanston, Ill.
COLLEGE SOFTBALL
2 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
2:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
3 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
4 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
4:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
5 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional – Game 3 (if necessary)
CYCLING
9 p.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 15 (taped)
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Final Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
3 p.m.
CBS — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (MEN’S)
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Denmark vs. Italy, Group B, Fribourg, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovakia vs. Canada, Group B, Fribourg, Switzerland
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)
PEACOCK — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Washington at Atlanta (4:10 p.m.) OR Colorado at Arizona (4:10 p.m.)
7 p.m.
Noon
NBCSN — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)
PEACOCK — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Western Conference Final: Oklahoma City at San Antonio, Game 4
PEACOCK — Western Conference Final: Oklahoma City at San Antonio, Game 4
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Western Conference Final: Colorado at Vegas, Game 3
SOCCER (MEN’S)
7:55 a.m.
CBSSN — English League One Playoffs: Bolton vs. Stockpot, Final, London
11 a.m.
CNBC — English Premier League: Arsenal at Crystal Palace
NBC — English Premier League: Everton at Tottenham Hotspur
NBCSN — English Premier League: Manchester United at Brighton & Hove Albion
USA — English Premier League: Leeds United at West Ham United
2 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Forge FC at Atletico Ottawa
5 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Pacific FC at Cavalry FC
7 p.m.
FOX — MLS: Philadelphia at Inter Miami
9 p.m.
CBSSN — Liga MX Playoffs: Cruz Azul at Pumas UNAM, Final – Leg 2
9 p.m.
FOX — MLS: Seattle at LAFC
SOCCER (WOMEN’S)
1 p.m.
CBS — NWSL: Portland at Kansas City
SWIMMING
2 p.m.
NBC — TYR: Pro Swim Series, Sacramento, Calif.
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s 1st Round
TNT — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, First Round, Paris
UFL FOOTBALL
4 p.m.
FOX — Dallas at Louisville
7 p.m.
ESPN2 — St. Louis at Houston
WNBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBC — Dallas at New York
PEACOCK — Dallas at New York
