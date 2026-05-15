Sports on TV for May 16 – 17

(All times Eastern) Schedule subject to change and/or blackouts Saturday, May 16 AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S) 1:10 a.m. (Sunday) FS2…

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, May 16

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

1:10 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Richmond at St. Kilda

4 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Greater Western Sydney at West Coast

AUTO RACING

8:30 a.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

10:30 a.m.

FS2 — FIM MotoGP: Grand Prix of Catalunya – Sprint Race, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain

11 a.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

Noon

FS1 — NASCAR Cup Series: Qualifying/All-Star Pit Crew Challenge, Dover Motor Speedway, Dover, Del.

2 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

4 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: BetRivers 200, Dover Motor Speedway, Dover, Del.

FOX — NTT IndyCar Series: Qualifying, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

7 p.m.

FS1 — ARCA Menards Series: Owens Corning 200, Toledo Speedway, Toledo, Ohio

11:30 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — Georgia Tech at Boston College

SECN — Mississippi St. at Texas A&M

3 p.m.

ACCN — Wake Forest at Duke

BTN — UCLA at Washington

SECN — Mississippi at Alabama

6 p.m.

BTN — Southern Cal at Oregon

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: Johns Hopkins vs, Notre Dame, Quarterfinal, Hempstead, N.Y.

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Syracuse vs. North Carolina, Quarterfinal, Hempstead, N.Y.

COLLEGE SOFTBALL

1 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

3 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

5 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

7 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

8 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

9 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

10 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

11 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2

COLLEGE TRACK AND FIELD

6 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Championship, Auburn, Ala.

CYCLING

7 a.m.

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 8

6 a.m. (Sunday)

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 9

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Yokohama Tire Bassmaster Elite at Santee Cooper Lakes, Clarendon County, S.C.

Noon

FOX — Bassmaster Elite Series: 2026 Yokohama Tire Bassmaster Elite at Santee Cooper Lakes, Clarendon County, S.C.

GOLF

8 a.m.

GOLF — Ladies European Tour: Amundi German Masters, Third Round, Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe), Germany

10 a.m.

ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Third Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

1 p.m.

CBS — PGA Tour: PGA Championship, Third Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Third Round, Maketewah Country Club, Cincinnati

HORSE RACING

1 p.m.

NBCSN — Preakness Stakes Prep Races: Laurel Park, Laurel, Md.

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

4 p.m.

NBC — 151st Preakness Stakes: From Laurel Park, Laurel, Md.

8 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (MEN’S)

6 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovakia vs. Norway, Group B, Fribourg, Switzerland

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Italy vs. Canada, Group B, Fribourg, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Switzerland vs. Latvia, Group A, Zürich, Switzerland

6 a.m. (Sunday)

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Great Britain vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Baltimore at Washington (4:05 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: N.Y. Yankees at N.Y. Mets (7:15 p.m.) OR San Diego at Seattle (7:15 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at L.A. Angels (9:38 p.m.) OR San Francisco at Athletics (9:40 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Eastern Conference Second Round: Buffalo at Montreal, Game 6

RUGBY (MEN’S)

5:40 a.m.

FS2 — NRL: Melbourne at Parramatta

SOCCER (MEN’S)

7:25 a.m.

CBSSN — Scottish Premiership: Heart of Midlothian at Celtic

9:55 p.m.

ESPN2 — English FA Cup: Chelsea vs. Manchester City, Final, London

6 p.m.

CBSSN — USL League One Cup Group Stage: Charleston at Richmond, Group F

9 p.m.

FS1 — MLS: LA Galaxy at Seattle

SOCCER (WOMEN’S)

6:30 p.m.

ION — NWSL: Chicago at North Carolina

8:45 p.m.

ION — NWSL: Orlando at Denver

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP-Live; ATP Doubles Semifinals

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-WTA-Live; WTA Singles Final

6 a.m. (Sunday)

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Doubles Final

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — DC at Louisville

3 p.m.

ABC — Houston at St. Louis

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, May 17

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4 a.m.

FS2 — AFL: Greater Western Sydney at West Coast

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Grand Prix of Catalunya, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain

10 a.m.

FS2 — NHRA: Qualifying, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)

1 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: NASCAR All-Star Race, Dover Motor Speedway, Dover, Del.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

4 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Qualifying Pole Day, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

5 p.m.

FS1 — NHRA: Gerber Collision & Glass Route 66 NHRA Nationals presented by PEAK, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: Penn St. vs. Princeton, Quarterfinal, Newark, Del.

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Georgetown vs. Duke, Quarterfinal, Newark, Del.

COLLEGE ROWING

9 a.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championship, Indianapolis

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

1 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

2 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

2:30 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

3 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

4 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

5 p.m.

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

5:30 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

6 p.m.

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

7 p.m.

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

7:30 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

8 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

9:30 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

10 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3

COLLEGE TRACK AND FIELD

1:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championships, Lincoln, Neb.

CYCLING

6 a.m.

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 9

FISHING

9 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Yokohama Tire Bassmaster Elite at Santee Cooper Lakes, Clarendon County, S.C.

GOLF

9 a.m.

GOLF — Ladies European Tour: Amundi German Masters, Final Round, Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe), Germany

10 a.m.

ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

1 p.m.

CBS — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Final Round, Maketewah Country Club, Cincinnati

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (MEN’S)

6 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Great Britain vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Denmark vs. Sweden, Group B, Fribourg, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Germany vs. Latvia, Group A, Zürich, Switzerland

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)

PEACOCK — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — San Francisco at Athletics (4:05 p.m.)

7 p.m.

PEACOCK — San Diego at Seattle (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

TBA

TBA — Eastern Conference Semifinal: Cleveland at Detroit, Game 7 (If Necessary)

TBA — Western Conference Semifinal: Minnesota at San Antonio, Game 7 (If Necessary)

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Nottingham Forest at Manchester United

8:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premiership: Kilmarnock at Livingston

10 a.m.

NBCSN — English Premier League: Sunderland at Everton

USA — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Leeds United

12:30 p.m.

USA — English Premier League: West Ham United at Newcastle United

SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — NWSL: Angel City at Portland

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Doubles Final

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP-Live; ATP Singles Final

4 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds

UFL FOOTBALL

1 p.m.

FOX — Columbus at Birmingham

WNBA BASKETBALL

1:30 p.m.

NBC — Las Vegas at Atlanta

PEACOCK — Las Vegas at Atlanta

6 p.m.

NBCSN — Seattle at Indiana

PEACOCK — Seattle at Indiana

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