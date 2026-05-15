Sports on TV for May 16 – 17

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, May 16
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
1:10 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Richmond at St. Kilda
4 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Greater Western Sydney at West Coast
AUTO RACING
8:30 a.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
10:30 a.m.
FS2 — FIM MotoGP: Grand Prix of Catalunya – Sprint Race, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
11 a.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
Noon
FS1 — NASCAR Cup Series: Qualifying/All-Star Pit Crew Challenge, Dover Motor Speedway, Dover, Del.
2 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
4 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: BetRivers 200, Dover Motor Speedway, Dover, Del.
FOX — NTT IndyCar Series: Qualifying, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
7 p.m.
FS1 — ARCA Menards Series: Owens Corning 200, Toledo Speedway, Toledo, Ohio
11:30 p.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — Georgia Tech at Boston College
SECN — Mississippi St. at Texas A&M
3 p.m.
ACCN — Wake Forest at Duke
BTN — UCLA at Washington
SECN — Mississippi at Alabama
6 p.m.
BTN — Southern Cal at Oregon
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: Johns Hopkins vs, Notre Dame, Quarterfinal, Hempstead, N.Y.
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Syracuse vs. North Carolina, Quarterfinal, Hempstead, N.Y.
COLLEGE SOFTBALL
1 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
3 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
5 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
7 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
8 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
9 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
10 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
11 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 2
COLLEGE TRACK AND FIELD
6 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Championship, Auburn, Ala.
CYCLING
7 a.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 8
6 a.m. (Sunday)
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 9
FISHING
8 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Yokohama Tire Bassmaster Elite at Santee Cooper Lakes, Clarendon County, S.C.
Noon
FOX — Bassmaster Elite Series: 2026 Yokohama Tire Bassmaster Elite at Santee Cooper Lakes, Clarendon County, S.C.
GOLF
8 a.m.
GOLF — Ladies European Tour: Amundi German Masters, Third Round, Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe), Germany
10 a.m.
ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Third Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
1 p.m.
CBS — PGA Tour: PGA Championship, Third Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Third Round, Maketewah Country Club, Cincinnati
HORSE RACING
1 p.m.
NBCSN — Preakness Stakes Prep Races: Laurel Park, Laurel, Md.
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
4 p.m.
NBC — 151st Preakness Stakes: From Laurel Park, Laurel, Md.
8 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (MEN’S)
6 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovakia vs. Norway, Group B, Fribourg, Switzerland
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Italy vs. Canada, Group B, Fribourg, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Switzerland vs. Latvia, Group A, Zürich, Switzerland
6 a.m. (Sunday)
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Great Britain vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Baltimore at Washington (4:05 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: N.Y. Yankees at N.Y. Mets (7:15 p.m.) OR San Diego at Seattle (7:15 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at L.A. Angels (9:38 p.m.) OR San Francisco at Athletics (9:40 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Eastern Conference Second Round: Buffalo at Montreal, Game 6
RUGBY (MEN’S)
5:40 a.m.
FS2 — NRL: Melbourne at Parramatta
SOCCER (MEN’S)
7:25 a.m.
CBSSN — Scottish Premiership: Heart of Midlothian at Celtic
9:55 p.m.
ESPN2 — English FA Cup: Chelsea vs. Manchester City, Final, London
6 p.m.
CBSSN — USL League One Cup Group Stage: Charleston at Richmond, Group F
9 p.m.
FS1 — MLS: LA Galaxy at Seattle
SOCCER (WOMEN’S)
6:30 p.m.
ION — NWSL: Chicago at North Carolina
8:45 p.m.
ION — NWSL: Orlando at Denver
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP-Live; ATP Doubles Semifinals
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-WTA-Live; WTA Singles Final
6 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Doubles Final
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — DC at Louisville
3 p.m.
ABC — Houston at St. Louis
_____
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, May 17
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4 a.m.
FS2 — AFL: Greater Western Sydney at West Coast
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Grand Prix of Catalunya, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
10 a.m.
FS2 — NHRA: Qualifying, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)
1 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: NASCAR All-Star Race, Dover Motor Speedway, Dover, Del.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
4 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Qualifying Pole Day, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
5 p.m.
FS1 — NHRA: Gerber Collision & Glass Route 66 NHRA Nationals presented by PEAK, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: Penn St. vs. Princeton, Quarterfinal, Newark, Del.
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Georgetown vs. Duke, Quarterfinal, Newark, Del.
COLLEGE ROWING
9 a.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championship, Indianapolis
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
1 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
2 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
2:30 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
3 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
4 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
5 p.m.
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
5:30 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
6 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
7 p.m.
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
7:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
8 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
9:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
10 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional – Game 3
COLLEGE TRACK AND FIELD
1:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championships, Lincoln, Neb.
CYCLING
6 a.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 9
FISHING
9 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Yokohama Tire Bassmaster Elite at Santee Cooper Lakes, Clarendon County, S.C.
GOLF
9 a.m.
GOLF — Ladies European Tour: Amundi German Masters, Final Round, Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe), Germany
10 a.m.
ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
1 p.m.
CBS — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Final Round, Maketewah Country Club, Cincinnati
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (MEN’S)
6 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Great Britain vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Denmark vs. Sweden, Group B, Fribourg, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Germany vs. Latvia, Group A, Zürich, Switzerland
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)
PEACOCK — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — San Francisco at Athletics (4:05 p.m.)
7 p.m.
PEACOCK — San Diego at Seattle (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
TBA
TBA — Eastern Conference Semifinal: Cleveland at Detroit, Game 7 (If Necessary)
TBA — Western Conference Semifinal: Minnesota at San Antonio, Game 7 (If Necessary)
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Nottingham Forest at Manchester United
8:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premiership: Kilmarnock at Livingston
10 a.m.
NBCSN — English Premier League: Sunderland at Everton
USA — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Leeds United
12:30 p.m.
USA — English Premier League: West Ham United at Newcastle United
SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — NWSL: Angel City at Portland
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Doubles Final
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP-Live; ATP Singles Final
4 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros Qualifying Round 1; Hamburg-ATP, Geneva-ATP, Strasbourg-WTA, & Rabat-WTA Early Rounds
UFL FOOTBALL
1 p.m.
FOX — Columbus at Birmingham
WNBA BASKETBALL
1:30 p.m.
NBC — Las Vegas at Atlanta
PEACOCK — Las Vegas at Atlanta
6 p.m.
NBCSN — Seattle at Indiana
PEACOCK — Seattle at Indiana
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