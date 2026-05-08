Sports on TV for May 11 – 17

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, May 11
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
10 a.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
12:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
3 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
5:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
MLB BASEBALL
8 p.m.
FS1 — Seattle at Houston (8:10 p.m.)
10 p.m.
MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 4
PEACOCK — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 4
10:30 p.m.
PRIME VIDEO — Western Conference Semifinal: Oklahoma City at L.A. Lakers, Game 4
NHL HOCKEY
TBA
ESPN — Eastern Conference Second Round: Philadelphia at Carolina, Game 5 (If Necessary)
ESPN — Western Conference Second Round: Colorado at Minnesota, Game 4
Tuesday, May 12
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
SECN — UT-Martin at Mississippi
MLB BASEBALL
7 p.m.
TBS — Chicago Cubs at Atlanta (7:15 p.m.)
10 p.m.
MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
2 p.m.
ESPN2 — 2026 NBA Combine: From Chicago
TBA
TBA — Eastern Conference Semifinal: Philadelphia at New York, Game 5 (If Necessary)
TBA — Western Conference Semifinal: Minnesota at San Antonio, Game 5 (If Necessary)
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Eastern Conference Second Round: Buffalo at Montreal, Game 4
9:30 p.m.
ESPN — Western Conference Second Round: Anaheim at Vegas, Game 5 (If Necessary)
Wednesday, May 13
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — L.A. Angels at Cleveland (1:10 p.m.)
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Boston (6:45 p.m.) OR Colorado at Pittsburgh (6:40 p.m.)
6:35 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Baltimore
10 p.m.
MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
2 p.m.
ESPNU — 2026 NBA Combine: From Chicago
7:40 p.m.
ESPN — Eastern Conference Semifinal: Cleveland at Detroit, Game 5 (If Necessary)
10 p.m.
ESPN — Western Conference Semifinal: Oklahoma L.A. Lakers at Oklahoma City, Game 5 (if Necessary)
NHL HOCKEY
TBA
TNT — Eastern Conference Second Round: Carolina at Philadelphia, Game 6 (If Necessary)
TRUTV — Eastern Conference Second Round: Carolina at Philadelphia, Game 6 (If Necessary)
TNT — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 5 (If Necessary)
TRUTV — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 5 (If Necessary)
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Las Vegas at Connecticut
10:30 p.m.
USA — Indiana at Los Angeles
Thursday, May 14
COLLEGE BASEBALL
6 p.m.
BTN — TBA
7 p.m.
ACCN — North Carolina at NC State
8 p.m.
SECN — Georgia at Auburn
9 p.m.
BTN — UCLA at Washington
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal
5 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal
7:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal
GOLF
Noon
ESPN — PGA Tour: PGA Championship, First Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, First Round, Maketewah Country Club, Cincinnati
MLB BASEBALL
12:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Colorado at Pittsburgh (12:35 p.m.) OR Washington at Cincinnati (12:40 p.m.)
3:30 p.m.
MLBN — St. Louis at Athletics (3:05 p.m.)
10 p.m.
MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Eastern Conference Semifinal: New York at Philadelphia, Game 6 (If Necessary)
NHL HOCKEY
TBA
TNT — Eastern Conference Second Round: Montreal at Buffalo, Game 5 (If Necessary)
TRUTV — Eastern Conference Second Round: Montreal at Buffalo, Game 5 (If Necessary)
TNT — Western Conference Second Round: Vegas at Anaheim, Game 6 (If Necessary)
TRUTV — Western Conference Second Round: Vegas at Anaheim, Game 6 (If Necessary)
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Dallas
10 p.m.
PRIME VIDEO — New York at Portland
Friday, May 15
AUTO RACING
5 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: ECOSAVE 200, Dover Motor Speedway, Dover, Del.
COLLEGE BASEBALL
6 p.m.
BTN — TBA
7 p.m.
ACCN — TBA
8 p.m.
SECN — Georgia at Auburn
9 p.m.
BTN — UCLA at Washington
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
1 p.m.
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional
2 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
4 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional
6 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional
8 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
10 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
GOLF
Noon
ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Second Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Second Round, Maketewah Country Club, Cincinnati
MLB BASEBALL
6:40 p.m.
APPLE TV — Toronto at Detroit
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Boston at Atlanta (7:15 p.m.) OR Cincinnati at Cleveland (7:10 p.m.)
7:10 p.m.
APPLE TV — N.Y. Yankees at N.Y. Mets
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: San Diego at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.) OR L.A. Dodgers at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)
NBA BASKETBALL
TBA
TBA — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 6 (If Necessary)
TBA — Western Conference Semifinal: San Antonio at Minnesota, Game 6 (If Necessary)
NHL HOCKEY
TBA
ESPN — Western Conference Second Round: Colorado at Minnesota, Game 6 (If Necessary)
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Orlando at Dallas
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Washington at Indiana
10 p.m.
ION — TBA
Saturday, May 16
AUTO RACING
4 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: BetRivers 200, Dover Motor Speedway, Dover, Del.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — TBA
SECN — Mississippi St. at Texas A&M
3 p.m.
ACCN — TBA
BTN — UCLA at Washington
SECN — Mississippi at Alabama
6 p.m.
BTN — Southern Cal at Oregon
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal
COLLEGE SOFTBALL
1 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
3 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
5 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
7 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
8 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
10 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional
11 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
COLLEGE TRACK AND FIELD
6 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Championship, Auburn, Ala.
GOLF
10 a.m.
ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Third Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
1 p.m.
CBS — PGA Tour: PGA Championship, Third Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Third Round, Maketewah Country Club, Cincinnati
HORSE RACING
4 p.m.
NBC — 151st Preakness Stakes: From Laurel Park, Laurel, Md.
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Baltimore at Washington (4:05 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: N.Y. Yankees at N.Y. Mets (7:15 p.m.) OR San Diego at Seattle (7:15 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at L.A. Angels (9:38 p.m.) OR San Francisco at Athletics (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
TBA
TBA — Western Conference Semifinal: Oklahoma City at L.A. Lakers, Game 6 (If Necessary)
NHL HOCKEY
TBA
TBA — Eastern Conference Second Round: Buffalo at Montreal, Game 6 (If Necessary)
TNT — Eastern Conference Second Round: Philadelphia at Carolina, Game 7 (If Necessary)
TRUTV — Eastern Conference Second Round: Philadelphia at Carolina, Game 7 (If Necessary)
TBA — Western Conference Second Round: Anaheim at Vegas, Game 7 (If Necessary)
SOCCER (MEN’S)
9:55 p.m.
ESPN2 — English FA Cup: Chelsea vs. Manchester City, Final, London
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — DC at Louisville
3 p.m.
ABC — Houston at St. Louis
Sunday, May 17
AUTO RACING
1 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: NASCAR All-Star Race, Dover Motor Speedway, Dover, Del.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal
COLLEGE ROWING
9 a.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championship, Indianapolis
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
1 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional
2 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
2:30 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional
3 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional
4 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
5 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional
5:30 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional
7 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional
8 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional
10 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional
COLLEGE TRACK AND FIELD
1:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championships, Lincoln, Neb.
GOLF
10 a.m.
ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
1 p.m.
CBS — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Final Round, Maketewah Country Club, Cincinnati
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)
PEACOCK — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — San Francisco at Athletics (4:05 p.m.)
7 p.m.
NBCSN — San Diego at Seattle (7:20 p.m.)
PEACOCK — San Diego at Seattle (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
TBA
TBA — Eastern Conference Semifinal: Cleveland at Detroit, Game 7 (If Necessary)
TBA — Eastern Conference Semifinal: Philadelphia at New York, Game 7 (If Necessary)
TBA — Western Conference Semifinal: Minnesota at San Antonio, Game 7 (If Necessary)
NHL HOCKEY
TBA
TNT — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 7 (If Necessary)
TRUTV — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 7 (If Necessary)
SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — NWSL: Angel City at Portland
UFL FOOTBALL
1 p.m.
FOX — Columbus at Birmingham
WNBA BASKETBALL
1:30 p.m.
NBC — Las Vegas at Atlanta
PEACOCK — Las Vegas at Atlanta
6 p.m.
NBCSN — Seattle at Indiana
PEACOCK — Seattle at Indiana
