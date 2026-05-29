Sports on TV for June 1 – 7

The Associated Press

May 29, 2026, 10:05 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, June 1

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

3 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

6 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

9 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

COLLEGE GOLF (MEN’S)

5:30 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Individual National Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 11, Oklahoma City, Okla.

2:30 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 12, Oklahoma City, Okla. (if necessary)

7 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 13, Oklahoma City, Okla.

9:30 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 14, Oklahoma City, Okla. (if necessary)

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

FS1 — San Francisco at Milwaukee (7:40 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Western Conference Final: Vegas at Colorado, Game 7 (if necessary)

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Seattle at Dallas

10 p.m.

NBCSN — Minnesota at Phoenix

PEACOCK — Minnesota at Phoenix

Tuesday, June 2

COLLEGE GOLF (MEN’S)

1 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Quarterfinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

6 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Semifinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — San Diego at Philadelphia (6:40 p.m.)

TRUTV — San Diego at Philadelphia (6:40 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Colorado at L.A. Angels (9:38 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 7 (if necessary)

TRUTV — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 7 (if necessary)

Wednesday, June 3

COLLEGE GOLF (MEN’S)

6 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

8 p.m.

ESPN — Women’s College World Series Finals: TBD, Game 1, Oklahoma City, Okla.

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Detroit at Tampa Bay (1:10 p.m.) OR Miami at Washington (1:05 p.m.)

4 p.m.

MLBN — N.Y. Mets at Seattle (joined in progress) (3:40 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — Cleveland at N.Y. Yankees

9:30 p.m.

MLBN — L.A. Angels at Arizona (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — NBA Finals: New York vs. TBD, Game 1

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Toronto at New York

10 p.m.

USA — Phoenix at Seattle

Thursday, June 4

COLLEGE SOFTBALL

8 p.m.

ESPN — Women’s College World Series Finals: TBD, Game 2, Oklahoma City, Okla.

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: KLM Open, First Round, The International, Amsterdam

9 a.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, First Round, Thornblade Club, Greer, S.C.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, First Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

USA — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, First Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

7 p.m.

NBCSN — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, First Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cleveland at N.Y. Yankees (1:35 p.m.) OR San Francisco at Milwaukee (2:10 p.m.)

8:10 p.m.

FS1 — Pittsburgh at Houston (8:10 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Stanley Cup Final: TBD, Game 1

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Atlanta at Indiana

9 p.m.

PRIME VIDEO — Golden State at Minnesota

Friday, June 5

AUTO RACING

7:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco

11 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco

6:30 a.m. (Saturday)

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

3 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

5 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

6 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

COLLEGE SOFTBALL

8 p.m.

ESPN — Women’s College World Series Finals: TBD, Game 3, Oklahoma City, Okla. (if necessary)

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: KLM Open, Second Round, The International, Amsterdam

9 a.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, Second Round, Thornblade Club, Greer, S.C.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Second Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

USA — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Second Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

6 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: American Family Insurance Championship, First Round, TPC Wisconsin, Madison, Wis.

7 p.m.

NBCSN — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Second Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — San Francisco at Chicago Cubs (2:20 p.m.)

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Seattle at Detroit (6:40 p.m.) OR Chicago White Sox at Philadelphia (6:40 p.m.)

8:05 p.m.

APPLE TV — Cleveland at Texas

8:10 p.m.

APPLE TV — Kansas City at Minnesota

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at San Diego (9:40 p.m.) OR Washington at Arizona (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — NBA Finals: New York vs. TBD, Game 2

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Connecticut at Chicago

10 p.m.

ION — TBA

Saturday, June 6

AUTO RACING

6:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco

10 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco

12:30 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

1:30 p.m.

FS1 — NASCAR Craftsman Truck Series: NASCAR Craftsman Truck Series Race at Michigan, Michigan International Speedway, Brooklyn, Mich.

3 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

4:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifying, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

6 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Qualifying, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

8 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: High Line Practice, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

9 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Final Practice, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

COLLEGE BASEBALL

11 a.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

Noon

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

3 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

5 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

9 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: KLM Open, Third Round, The International, Amsterdam

12:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Third Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

2:30 p.m.

CBS — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Third Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

GOLF — PGA Tour Champions: American Family Insurance Championship, Second Round, TPC Wisconsin, Madison, Wis.

5 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, Third Round, Thornblade Club, Greer, S.C.

USA — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Third Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

7 p.m.

NBC — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Third Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

6:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: KLM Open, Final Round, The International, Amsterdam

HORSE RACING

6:30 p.m.

FOX — 158th Belmont Stakes: From Saratoga Race Course, Saratoga Springs, N.Y.

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Seattle at Detroit (1:10 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at Atlanta (4:10 p.m.) OR Chicago White Sox at Philadelphia (4:05 p.m.)

7:30 p.m.

FOX — Regional Coverage: Boston at N.Y. Yankees (7:35 p.m.) OR Cleveland at Texas (7:35 p.m.)

10 p.m.

MLBN — L.A. Angels at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR N.Y. Mets at San Diego (10:10 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Stanley Cup Final: TBD, Game 2

WNBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Seattle at Minnesota

3 p.m.

ABC — Golden State at Las Vegas

8 p.m.

CBS — Indiana at New York

Sunday, June 7

AUTO RACING

9 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco

3 p.m.

FOX — NHRA: NHRA New England Nationals presented by bproauto, New England Dragway, Epping, N.H.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: FireKeepers Casino 400, Michigan International Speedway, Brooklyn, Mich.

5:30 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Indy NXT Firestone, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

9 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Bommarito Automotive Group 500, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

3 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

9 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

GOLF

6:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: KLM Open, Final Round, The International, Amsterdam

12:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Final Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

2:30 p.m.

CBS — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Final Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

GOLF — PGA Tour Champions: American Family Insurance Championship, Final Round, TPC Wisconsin, Madison, Wis.

3 p.m.

NBCSN — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Final Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

5 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, Final Round, Thornblade Club, Greer, S.C.

NBC — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Final Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at Philadelphia (1:35 p.m.) OR Baltimore at Toronto (1:37 p.m.)

3:15 p.m.

PEACOCK — Washington at Arizona

8:30 p.m.

NBC — San Francisco at Chicago Cubs

PEACOCK — San Francisco at Chicago Cubs

UFL FOOTBALL

3 p.m.

ABC — UFL Playoffs: TBD, Semifinal

6 p.m.

FOX — UFL Playoffs: TBD, Semifinal

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Portland at Los Angeles

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

