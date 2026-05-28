Sports on TV for Friday, May 29

The Associated Press

May 28, 2026, 10:11 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, May 29

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m.

FS2 — AFL: Geelong at Carlton

2 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: Fremantle at Brisbane

5:30 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: Collingwood at Western

AUTO RACING

2 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit

3 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit

4 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

5:05 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

7 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Maryland International Raceway, Mechanicsville, Md.

8 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Flote 200, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

CHL HOCKEY

9 p.m.

NHLN — 2026 Memorial Cup: Everett vs. Chicoutimi, Semifinal, Kelowna, Canada

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — NCAA Tournament: UIC at Georgia Tech, Regional – Game 1

ESPN2 — NCAA Tournament: Kentucky vs. Wake Forest, Regional – Game 1, Morgantown, W. Va.

ESPNU — NCAA Tournament: East Carolina vs. Tennessee, Regional – Game 1, Chapel Hill, N.C.

1 p.m.

SECN — NCAA Tournament: Holy Cross at Texas, Regional – Game 1

3 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: St. John’s at Florida St., Regional – Game 1

ESPN2 — NCAA Tournament: Saint Mary’s (Calif.) at UCLA, Regional – Game 1

ESPNU — NCAA Tournament: Washington St. vs. Oregon St., Regional – Game 1, Eugene, Ore.

4 p.m.

SECN — NCAA Tournament: Lamar at Texas A&M, Regional – Game 1

6 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: Troy vs. Miami, Regional – Game 2, Gainesville, Fla.

ESPN2 — NCAA Tournament: NC State vs. UCF, Regional – Game 2, Auburn, Ala.

ESPNU — NCAA Tournament: Missouri St. vs. Arkansas, Regional – Game 1, Lawrence, Kan.

7 p.m.

SECN — NCAA Tournament: LIU Brooklyn at Georgia, Regional – Game 2

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Arizona St. vs. Mississippi, Regional – Game 2, Lincoln, Neb.

ESPNU — NCAA Tournament: Texas St. vs. Southern Cal, Regional – Game 2, College Station, Texas

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

ESPN — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 5, Oklahoma City, Okla.

9:30 p.m.

ESPN — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 6, Oklahoma City, Okla.

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Second Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

Noon

GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, First Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Second Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

Midnight

FS1 — LIV Golf League: Third Round, Asiad Country Club, Busan, South Korea

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Atlanta at Cincinnati (6:40 p.m.) OR San Diego at Washington (6:45 p.m.)

6:40 p.m.

APPLE TV — Minnesota at Pittsburgh

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Athletics (9:40 p.m.) OR Arizona at Seattle (10:10 p.m.)

10:10 p.m.

APPLE TV — Philadelphia at L.A. Dodgers

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 5

TRUTV — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 5

SOCCER (MEN’S)

7 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Inter Toronto FC at FC Supra du Québec

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Saturday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Dallas at St. Louis

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Phoenix at New York

10 p.m.

ION — Atlanta at Portland

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

