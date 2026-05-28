Sports on TV for Friday, May 29

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, May 29
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m.
FS2 — AFL: Geelong at Carlton
2 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: Fremantle at Brisbane
5:30 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: Collingwood at Western
AUTO RACING
2 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit
3 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit
4 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.
5:05 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.
7 p.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Maryland International Raceway, Mechanicsville, Md.
8 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Flote 200, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.
CHL HOCKEY
9 p.m.
NHLN — 2026 Memorial Cup: Everett vs. Chicoutimi, Semifinal, Kelowna, Canada
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — NCAA Tournament: UIC at Georgia Tech, Regional – Game 1
ESPN2 — NCAA Tournament: Kentucky vs. Wake Forest, Regional – Game 1, Morgantown, W. Va.
ESPNU — NCAA Tournament: East Carolina vs. Tennessee, Regional – Game 1, Chapel Hill, N.C.
1 p.m.
SECN — NCAA Tournament: Holy Cross at Texas, Regional – Game 1
3 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: St. John’s at Florida St., Regional – Game 1
ESPN2 — NCAA Tournament: Saint Mary’s (Calif.) at UCLA, Regional – Game 1
ESPNU — NCAA Tournament: Washington St. vs. Oregon St., Regional – Game 1, Eugene, Ore.
4 p.m.
SECN — NCAA Tournament: Lamar at Texas A&M, Regional – Game 1
6 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: Troy vs. Miami, Regional – Game 2, Gainesville, Fla.
ESPN2 — NCAA Tournament: NC State vs. UCF, Regional – Game 2, Auburn, Ala.
ESPNU — NCAA Tournament: Missouri St. vs. Arkansas, Regional – Game 1, Lawrence, Kan.
7 p.m.
SECN — NCAA Tournament: LIU Brooklyn at Georgia, Regional – Game 2
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Arizona St. vs. Mississippi, Regional – Game 2, Lincoln, Neb.
ESPNU — NCAA Tournament: Texas St. vs. Southern Cal, Regional – Game 2, College Station, Texas
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
ESPN — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 5, Oklahoma City, Okla.
9:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 6, Oklahoma City, Okla.
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Second Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria
Noon
GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, First Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Second Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
Midnight
FS1 — LIV Golf League: Third Round, Asiad Country Club, Busan, South Korea
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Atlanta at Cincinnati (6:40 p.m.) OR San Diego at Washington (6:45 p.m.)
6:40 p.m.
APPLE TV — Minnesota at Pittsburgh
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Athletics (9:40 p.m.) OR Arizona at Seattle (10:10 p.m.)
10:10 p.m.
APPLE TV — Philadelphia at L.A. Dodgers
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 5
TRUTV — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 5
SOCCER (MEN’S)
7 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Inter Toronto FC at FC Supra du Québec
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Saturday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Dallas at St. Louis
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Phoenix at New York
10 p.m.
ION — Atlanta at Portland
