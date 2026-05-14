Sports on TV for Friday, May 15

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, May 15
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m.
FS2 — AFL: Collingwood at Sydney
2 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: Hawthorn at Melbourne
AUTO RACING
Noon
FS2 — NTT IndyCar Series: Fast Friday, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
3 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Fast Friday, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
FS2 — NASCAR Cup Series: Pit Road Qualifying Entry/Exit Practice, Dover Motor Speedway, Dover, Del.
5 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: ECOSAVE 200, Dover Motor Speedway, Dover, Del.
FS2 — NTT IndyCar Series: Fast Friday, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
7:30 p.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)
COLLEGE BASEBALL
6 p.m.
BTN — Nebraska at Minnesota
7 p.m.
ACCN — North Carolina at NC State
8 p.m.
SECN — Georgia at Auburn
9 p.m.
BTN — UCLA at Washington
COLLEGE SOFTBALL
11 a.m.
SECN — Women’s College World Series: Florida A&M at Florida, Regional – Game 1
Noon
ACCN — Women’s College World Series: Howard at Duke, Regional – Game 1
ESPNU — Women’s College World Series: Stetson at Florida St., Regional – Game 1
1 p.m.
SECN — Women’s College World Series: SC-Upstate at Alabama, Regional – Game 1
2 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: Princeton vs. Stanford, Regional – Game 1, Stillwater, Okla.
ESPN2 — Women’s College World Series: UConn at Texas A&M, Regional – Game 1
ESPNU — Women’s College World Series: Boston U. vs. Mississippi, Regional – Game 1, Lubbock, Texas
3:30 p.m.
SECN — Women’s College World Series: Binghamton at Oklahoma, Regional – Game 1
4 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: Grand Canyon vs. Louisville, Regional – Game 1, Lincoln, Neb.
4:30 p.m.
ACCN — Women’s College World Series: UNC-Greensboro vs. Clemson, Regional – Game 1, Athens, Ga.
5:30 p.m.
SECN — Women’s College World Series: N. Kentucky at Tennessee, Regional – Game 1
6 p.m.
ESPNU — Women’s College World Series: Michigan vs. Kansas, Regional – Game 1, Norman, Okla.
8 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: Indiana vs. Virginia, Regional – Game 1, Knoxville, Tenn.
ESPNU — Women’s College World Series: South Florida vs. Washington, Regional – Game 1, Fayetteville, Ark.
10 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: California Baptist at UCLA, Regional – Game 1
ESPNU — Women’s College World Series: Idaho St. at Oregon, Regional – Game 1
CYCLING
4 a.m.
TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 7
GOLF
8 a.m.
GOLF — Ladies European Tour: Amundi German Masters, Second Round, Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe), Germany
Noon
ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Second Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Second Round, Maketewah Country Club, Cincinnati
HORSE RACING
4:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
5 p.m.
NBCSN — Black-Eyed Susan: From Laurel Park, Laurel, Md.
IIHF HOCKEY (MEN’S)
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Canada vs. Sweden, Group B, Fribourg, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: U.S. vs. Switzerland, Group A, Zürich, Switzerland
6 a.m. (Saturday)
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovakia vs. Norway, Group B, Fribourg, Switzerland
MLB BASEBALL
6:40 p.m.
APPLE TV — Toronto at Detroit
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Boston at Atlanta (7:15 p.m.) OR Cincinnati at Cleveland (7:10 p.m.)
7:10 p.m.
APPLE TV — N.Y. Yankees at N.Y. Mets
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: San Diego at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.) OR L.A. Dodgers at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 6
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Western Conference Semifinal: San Antonio at Minnesota, Game 6
RUGBY (MEN’S)
5:40 a.m. (Saturday)
FS2 — NRL: Melbourne at Parramatta
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
NBCSN — English Premier League: Liverpool at Aston Villa
TENNIS
7:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP Semifinal 1; WTA Doubles Semifinal 1
1 p.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP Semifinal 2; WTA Doubles Semifinal 2
6 a.m. (Saturday)
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP-Live; ATP Doubles Semifinals
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Orlando at Dallas
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Washington at Indiana
10 p.m.
ION — Toronto at Los Angeles
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