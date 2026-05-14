Sports on TV for Friday, May 15

(All times Eastern) Schedule subject to change and/or blackouts Friday, May 15 AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S) 5:30 a.m. FS2 —…

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, May 15

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m.

FS2 — AFL: Collingwood at Sydney

2 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: Hawthorn at Melbourne

AUTO RACING

Noon

FS2 — NTT IndyCar Series: Fast Friday, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

3 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Fast Friday, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

FS2 — NASCAR Cup Series: Pit Road Qualifying Entry/Exit Practice, Dover Motor Speedway, Dover, Del.

5 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: ECOSAVE 200, Dover Motor Speedway, Dover, Del.

FS2 — NTT IndyCar Series: Fast Friday, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

7:30 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Route 66 Raceway, Joliet, Ill. (Taped)

COLLEGE BASEBALL

6 p.m.

BTN — Nebraska at Minnesota

7 p.m.

ACCN — North Carolina at NC State

8 p.m.

SECN — Georgia at Auburn

9 p.m.

BTN — UCLA at Washington

COLLEGE SOFTBALL

11 a.m.

SECN — Women’s College World Series: Florida A&M at Florida, Regional – Game 1

Noon

ACCN — Women’s College World Series: Howard at Duke, Regional – Game 1

ESPNU — Women’s College World Series: Stetson at Florida St., Regional – Game 1

1 p.m.

SECN — Women’s College World Series: SC-Upstate at Alabama, Regional – Game 1

2 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: Princeton vs. Stanford, Regional – Game 1, Stillwater, Okla.

ESPN2 — Women’s College World Series: UConn at Texas A&M, Regional – Game 1

ESPNU — Women’s College World Series: Boston U. vs. Mississippi, Regional – Game 1, Lubbock, Texas

3:30 p.m.

SECN — Women’s College World Series: Binghamton at Oklahoma, Regional – Game 1

4 p.m.

ESPNU — Women’s College World Series: Grand Canyon vs. Louisville, Regional – Game 1, Lincoln, Neb.

4:30 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: UNC-Greensboro vs. Clemson, Regional – Game 1, Athens, Ga.

5:30 p.m.

SECN — Women’s College World Series: N. Kentucky at Tennessee, Regional – Game 1

6 p.m.

ESPNU — Women’s College World Series: Michigan vs. Kansas, Regional – Game 1, Norman, Okla.

8 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: Indiana vs. Virginia, Regional – Game 1, Knoxville, Tenn.

ESPNU — Women’s College World Series: South Florida vs. Washington, Regional – Game 1, Fayetteville, Ark.

10 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: California Baptist at UCLA, Regional – Game 1

ESPNU — Women’s College World Series: Idaho St. at Oregon, Regional – Game 1

CYCLING

4 a.m.

TRUTV — UCI: Giro d’Italia, Stage 7

GOLF

8 a.m.

GOLF — Ladies European Tour: Amundi German Masters, Second Round, Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe), Germany

Noon

ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Second Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Second Round, Maketewah Country Club, Cincinnati

HORSE RACING

4:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

5 p.m.

NBCSN — Black-Eyed Susan: From Laurel Park, Laurel, Md.

IIHF HOCKEY (MEN’S)

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Canada vs. Sweden, Group B, Fribourg, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: U.S. vs. Switzerland, Group A, Zürich, Switzerland

6 a.m. (Saturday)

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovakia vs. Norway, Group B, Fribourg, Switzerland

MLB BASEBALL

6:40 p.m.

APPLE TV — Toronto at Detroit

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Boston at Atlanta (7:15 p.m.) OR Cincinnati at Cleveland (7:10 p.m.)

7:10 p.m.

APPLE TV — N.Y. Yankees at N.Y. Mets

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: San Diego at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.) OR L.A. Dodgers at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 6

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Western Conference Semifinal: San Antonio at Minnesota, Game 6

RUGBY (MEN’S)

5:40 a.m. (Saturday)

FS2 — NRL: Melbourne at Parramatta

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

NBCSN — English Premier League: Liverpool at Aston Villa

TENNIS

7:30 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP Semifinal 1; WTA Doubles Semifinal 1

1 p.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP Semifinal 2; WTA Doubles Semifinal 2

6 a.m. (Saturday)

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP-Live; ATP Doubles Semifinals

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Orlando at Dallas

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Washington at Indiana

10 p.m.

ION — Toronto at Los Angeles

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