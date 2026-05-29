ShopRite LPGA powered by Wakefern Scores

The Associated Press

May 29, 2026, 7:55 PM

Friday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $2 million

Yardage: 6,263; Par: 71

First Round

Laetitia Beck 32-31—63
Nicole Broch Estrup 32-32—64
Briana Chacon 34-31—65
Polly Mack 33-32—65
Arpichaya Yubol 32-33—65
Celine Boutier 36-30—66
Soo Bin Joo 34-32—66
Ana Belac 36-31—67
Ashleigh Buhai 37-30—67
Hye Jin Choi 34-33—67
Suvichaya Vinijchaitham 34-33—67
Yuri Yoshida 33-34—67
Austin Ernst 35-33—68
Juniper Jang 35-33—68
Bianca Pagdanganan 33-35—68
Annabelle Pancake-Webb 35-33—68
Peiyun Chien 35-34—69
Olivia Cowan 36-33—69
Isabella Fierro 34-35—69
Isi Gabsa 33-36—69
Jiwon Jeon 35-34—69
Somi Lee 35-34—69
Caley McGinty 35-34—69
Anna Nordqvist 35-34—69
Sung Hyun Park 36-33—69
Cassie Porter 35-34—69
Gigi Stoll 35-34—69
Chanettee Wannasaen 34-35—69
Dewi Weber 38-31—69
Madison Young 36-33—69
Saki Baba 36-34—70
Jodi Ewart Shadoff 36-34—70
Mariel Galdiano 38-32—70
Brooke Henderson 37-33—70
Akie Iwai 38-32—70
Chisato Iwai 34-36—70
Danielle Kang 37-33—70
Gina Kim 37-33—70
Aline Krauter 37-33—70
Rachel Kuehn 36-34—70
Stephanie Kyriacou 36-34—70
Jeongeun Lee6 35-35—70
Leona Maguire 34-36—70
Morgane Metraux 36-34—70
Carla Tejedo Mulet 35-35—70
Lilia Vu 36-34—70
Samantha Wagner 37-33—70
Lauren Walsh 39-31—70
Jing Yan 35-35—70
Yahui Zhang 36-34—70
Robyn Choi 37-34—71
In Gee Chun 38-33—71
Sofia Garcia 34-37—71
Erika Hara 38-33—71
Moriya Jutanugarn 36-35—71
Kim Kaufman 38-33—71
Maude-Aimee Leblanc 37-34—71
Dongeun Lee 37-34—71
Mary Liu 35-36—71
Stephanie Meadow 36-35—71
Su-Hyun Oh 40-31—71
Natasha Andrea Oon 37-34—71
Katherine Perry-Hamski 36-35—71
Lizette Salas 36-35—71
Jennifer Song 36-35—71
Lauren Tenuta 38-33—71
Brooke Biermann 37-35—72
Camille Boyd 37-35—72
Perrine Delacour 38-34—72
Brianna Do 37-35—72
Gemma Dryburgh 39-33—72
Maria Fassi 38-34—72
Laney Frye 38-34—72
Megan Gormley 37-35—72
Linn Grant 37-35—72
Melanie Green 38-34—72
Wei-Ling Hsu 38-34—72
Frida Kinhult 36-36—72
Jeong Eun Lee5 38-34—72
Yu Liu 40-32—72
Carolina Lopez-Chacarra Coto 39-33—72
Emma McMyler 37-35—72
Wichanee Meechai 36-36—72
Alexa Pano 37-35—72
Pornanong Phatlum 37-35—72
Jessica Porvasnik 36-36—72
Kokona Sakurai 37-35—72
Yana Wilson 38-34—72
Xiaowen Yin 37-35—72
Jennifer Chang 37-36—73
Anne Chen 39-34—73
Chella Choi 38-35—73
Gianna Clemente 41-32—73
Manon De Roey 39-34—73
Amanda Doherty 39-34—73
Savannah Grewal 40-33—73
Dani Holmqvist 36-37—73
Carolina Melgrati 39-34—73
Azahara Munoz 38-35—73
Yuna Nishimura 36-37—73
Kum Kang Park 38-35—73
Mimi Rhodes 37-36—73
Kate Smith-Stroh 39-34—73
Natalie Gulbis 38-36—74
Charley Hull 38-36—74
Jennifer Kupcho 38-36—74
Benedetta Moresco 40-34—74
Nastasia Nadaud 37-37—74
Hira Naveed 37-37—74
Sophia Schubert 37-37—74
Riley Smyth 40-34—74
Chiara Tamburlini 41-33—74
Michelle Zhang 37-37—74
Adela Cernousek 42-33—75
Ssu-Chia Cheng 38-37—75
Mia Hammond 39-36—75
Sarah Kemp 41-34—75
Bronte Law 40-35—75
Brooke Matthews 40-35—75
Maria McBride 38-37—75
Annie Park 39-36—75
Emily Pedersen 38-37—75
Paula Reto 39-36—75
Pauline Roussin 39-36—75
Gabriela Ruffels 39-36—75
Hinako Shibuno 39-36—75
Kelly Tan 40-35—75
Maria Torres 37-38—75
Alana Uriell 38-37—75
MinJi Kang 39-37—76
Christina Kim 39-37—76
Mina Kreiter 38-38—76
Brittany Lincicome 42-34—76
Leah John 43-34—77
Linnea Strom 40-37—77
Celine Borge 41-37—78
Tiffany Chan 43-35—78
Meaghan Francella 38-40—78
Hailee Cooper 41-38—79
Amelia Lewis 41-38—79
Heather Young 45-35—80
Alena Sharp 42-40—82
Matilda Castren 43-41—84
Jenny Shin WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

