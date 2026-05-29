ShopRite LPGA powered by Wakefern Scores

Friday
At Bay Course
Galloway, N.J.
Purse: $2 million
Yardage: 6,263; Par: 71
First Round
|Laetitia Beck
|32-31—63
|Nicole Broch Estrup
|32-32—64
|Briana Chacon
|34-31—65
|Polly Mack
|33-32—65
|Arpichaya Yubol
|32-33—65
|Celine Boutier
|36-30—66
|Soo Bin Joo
|34-32—66
|Ana Belac
|36-31—67
|Ashleigh Buhai
|37-30—67
|Hye Jin Choi
|34-33—67
|Suvichaya Vinijchaitham
|34-33—67
|Yuri Yoshida
|33-34—67
|Austin Ernst
|35-33—68
|Juniper Jang
|35-33—68
|Bianca Pagdanganan
|33-35—68
|Annabelle Pancake-Webb
|35-33—68
|Peiyun Chien
|35-34—69
|Olivia Cowan
|36-33—69
|Isabella Fierro
|34-35—69
|Isi Gabsa
|33-36—69
|Jiwon Jeon
|35-34—69
|Somi Lee
|35-34—69
|Caley McGinty
|35-34—69
|Anna Nordqvist
|35-34—69
|Sung Hyun Park
|36-33—69
|Cassie Porter
|35-34—69
|Gigi Stoll
|35-34—69
|Chanettee Wannasaen
|34-35—69
|Dewi Weber
|38-31—69
|Madison Young
|36-33—69
|Saki Baba
|36-34—70
|Jodi Ewart Shadoff
|36-34—70
|Mariel Galdiano
|38-32—70
|Brooke Henderson
|37-33—70
|Akie Iwai
|38-32—70
|Chisato Iwai
|34-36—70
|Danielle Kang
|37-33—70
|Gina Kim
|37-33—70
|Aline Krauter
|37-33—70
|Rachel Kuehn
|36-34—70
|Stephanie Kyriacou
|36-34—70
|Jeongeun Lee6
|35-35—70
|Leona Maguire
|34-36—70
|Morgane Metraux
|36-34—70
|Carla Tejedo Mulet
|35-35—70
|Lilia Vu
|36-34—70
|Samantha Wagner
|37-33—70
|Lauren Walsh
|39-31—70
|Jing Yan
|35-35—70
|Yahui Zhang
|36-34—70
|Robyn Choi
|37-34—71
|In Gee Chun
|38-33—71
|Sofia Garcia
|34-37—71
|Erika Hara
|38-33—71
|Moriya Jutanugarn
|36-35—71
|Kim Kaufman
|38-33—71
|Maude-Aimee Leblanc
|37-34—71
|Dongeun Lee
|37-34—71
|Mary Liu
|35-36—71
|Stephanie Meadow
|36-35—71
|Su-Hyun Oh
|40-31—71
|Natasha Andrea Oon
|37-34—71
|Katherine Perry-Hamski
|36-35—71
|Lizette Salas
|36-35—71
|Jennifer Song
|36-35—71
|Lauren Tenuta
|38-33—71
|Brooke Biermann
|37-35—72
|Camille Boyd
|37-35—72
|Perrine Delacour
|38-34—72
|Brianna Do
|37-35—72
|Gemma Dryburgh
|39-33—72
|Maria Fassi
|38-34—72
|Laney Frye
|38-34—72
|Megan Gormley
|37-35—72
|Linn Grant
|37-35—72
|Melanie Green
|38-34—72
|Wei-Ling Hsu
|38-34—72
|Frida Kinhult
|36-36—72
|Jeong Eun Lee5
|38-34—72
|Yu Liu
|40-32—72
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|39-33—72
|Emma McMyler
|37-35—72
|Wichanee Meechai
|36-36—72
|Alexa Pano
|37-35—72
|Pornanong Phatlum
|37-35—72
|Jessica Porvasnik
|36-36—72
|Kokona Sakurai
|37-35—72
|Yana Wilson
|38-34—72
|Xiaowen Yin
|37-35—72
|Jennifer Chang
|37-36—73
|Anne Chen
|39-34—73
|Chella Choi
|38-35—73
|Gianna Clemente
|41-32—73
|Manon De Roey
|39-34—73
|Amanda Doherty
|39-34—73
|Savannah Grewal
|40-33—73
|Dani Holmqvist
|36-37—73
|Carolina Melgrati
|39-34—73
|Azahara Munoz
|38-35—73
|Yuna Nishimura
|36-37—73
|Kum Kang Park
|38-35—73
|Mimi Rhodes
|37-36—73
|Kate Smith-Stroh
|39-34—73
|Natalie Gulbis
|38-36—74
|Charley Hull
|38-36—74
|Jennifer Kupcho
|38-36—74
|Benedetta Moresco
|40-34—74
|Nastasia Nadaud
|37-37—74
|Hira Naveed
|37-37—74
|Sophia Schubert
|37-37—74
|Riley Smyth
|40-34—74
|Chiara Tamburlini
|41-33—74
|Michelle Zhang
|37-37—74
|Adela Cernousek
|42-33—75
|Ssu-Chia Cheng
|38-37—75
|Mia Hammond
|39-36—75
|Sarah Kemp
|41-34—75
|Bronte Law
|40-35—75
|Brooke Matthews
|40-35—75
|Maria McBride
|38-37—75
|Annie Park
|39-36—75
|Emily Pedersen
|38-37—75
|Paula Reto
|39-36—75
|Pauline Roussin
|39-36—75
|Gabriela Ruffels
|39-36—75
|Hinako Shibuno
|39-36—75
|Kelly Tan
|40-35—75
|Maria Torres
|37-38—75
|Alana Uriell
|38-37—75
|MinJi Kang
|39-37—76
|Christina Kim
|39-37—76
|Mina Kreiter
|38-38—76
|Brittany Lincicome
|42-34—76
|Leah John
|43-34—77
|Linnea Strom
|40-37—77
|Celine Borge
|41-37—78
|Tiffany Chan
|43-35—78
|Meaghan Francella
|38-40—78
|Hailee Cooper
|41-38—79
|Amelia Lewis
|41-38—79
|Heather Young
|45-35—80
|Alena Sharp
|42-40—82
|Matilda Castren
|43-41—84
|Jenny Shin
|WD
