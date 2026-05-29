ShopRite LPGA powered by Wakefern Par Scores

The Associated Press

May 29, 2026, 7:55 PM

Friday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $2 million

Yardage: 6,263; Par: 71

First Round

Laetitia Beck 32-31—63 -8
Nicole Broch Estrup 32-32—64 -7
Briana Chacon 34-31—65 -6
Polly Mack 33-32—65 -6
Arpichaya Yubol 32-33—65 -6
Celine Boutier 36-30—66 -5
Soo Bin Joo 34-32—66 -5
Ana Belac 36-31—67 -4
Ashleigh Buhai 37-30—67 -4
Hye Jin Choi 34-33—67 -4
Suvichaya Vinijchaitham 34-33—67 -4
Yuri Yoshida 33-34—67 -4
Austin Ernst 35-33—68 -3
Juniper Jang 35-33—68 -3
Bianca Pagdanganan 33-35—68 -3
Annabelle Pancake-Webb 35-33—68 -3
Peiyun Chien 35-34—69 -2
Olivia Cowan 36-33—69 -2
Isabella Fierro 34-35—69 -2
Isi Gabsa 33-36—69 -2
Jiwon Jeon 35-34—69 -2
Somi Lee 35-34—69 -2
Caley McGinty 35-34—69 -2
Anna Nordqvist 35-34—69 -2
Sung Hyun Park 36-33—69 -2
Cassie Porter 35-34—69 -2
Gigi Stoll 35-34—69 -2
Chanettee Wannasaen 34-35—69 -2
Dewi Weber 38-31—69 -2
Madison Young 36-33—69 -2
Saki Baba 36-34—70 -1
Jodi Ewart Shadoff 36-34—70 -1
Mariel Galdiano 38-32—70 -1
Brooke Henderson 37-33—70 -1
Akie Iwai 38-32—70 -1
Chisato Iwai 34-36—70 -1
Danielle Kang 37-33—70 -1
Gina Kim 37-33—70 -1
Aline Krauter 37-33—70 -1
Rachel Kuehn 36-34—70 -1
Stephanie Kyriacou 36-34—70 -1
Jeongeun Lee6 35-35—70 -1
Leona Maguire 34-36—70 -1
Morgane Metraux 36-34—70 -1
Carla Tejedo Mulet 35-35—70 -1
Lilia Vu 36-34—70 -1
Samantha Wagner 37-33—70 -1
Lauren Walsh 39-31—70 -1
Jing Yan 35-35—70 -1
Yahui Zhang 36-34—70 -1
Robyn Choi 37-34—71 E
In Gee Chun 38-33—71 E
Sofia Garcia 34-37—71 E
Erika Hara 38-33—71 E
Moriya Jutanugarn 36-35—71 E
Kim Kaufman 38-33—71 E
Maude-Aimee Leblanc 37-34—71 E
Dongeun Lee 37-34—71 E
Mary Liu 35-36—71 E
Stephanie Meadow 36-35—71 E
Su-Hyun Oh 40-31—71 E
Natasha Andrea Oon 37-34—71 E
Katherine Perry-Hamski 36-35—71 E
Lizette Salas 36-35—71 E
Jennifer Song 36-35—71 E
Lauren Tenuta 38-33—71 E
Brooke Biermann 37-35—72 +1
Camille Boyd 37-35—72 +1
Perrine Delacour 38-34—72 +1
Brianna Do 37-35—72 +1
Gemma Dryburgh 39-33—72 +1
Maria Fassi 38-34—72 +1
Laney Frye 38-34—72 +1
Megan Gormley 37-35—72 +1
Linn Grant 37-35—72 +1
Melanie Green 38-34—72 +1
Wei-Ling Hsu 38-34—72 +1
Frida Kinhult 36-36—72 +1
Jeong Eun Lee5 38-34—72 +1
Yu Liu 40-32—72 +1
Carolina Lopez-Chacarra Coto 39-33—72 +1
Emma McMyler 37-35—72 +1
Wichanee Meechai 36-36—72 +1
Alexa Pano 37-35—72 +1
Pornanong Phatlum 37-35—72 +1
Jessica Porvasnik 36-36—72 +1
Kokona Sakurai 37-35—72 +1
Yana Wilson 38-34—72 +1
Xiaowen Yin 37-35—72 +1
Jennifer Chang 37-36—73 +2
Anne Chen 39-34—73 +2
Chella Choi 38-35—73 +2
Gianna Clemente 41-32—73 +2
Manon De Roey 39-34—73 +2
Amanda Doherty 39-34—73 +2
Savannah Grewal 40-33—73 +2
Dani Holmqvist 36-37—73 +2
Carolina Melgrati 39-34—73 +2
Azahara Munoz 38-35—73 +2
Yuna Nishimura 36-37—73 +2
Kum Kang Park 38-35—73 +2
Mimi Rhodes 37-36—73 +2
Kate Smith-Stroh 39-34—73 +2
Natalie Gulbis 38-36—74 +3
Charley Hull 38-36—74 +3
Jennifer Kupcho 38-36—74 +3
Benedetta Moresco 40-34—74 +3
Nastasia Nadaud 37-37—74 +3
Hira Naveed 37-37—74 +3
Sophia Schubert 37-37—74 +3
Riley Smyth 40-34—74 +3
Chiara Tamburlini 41-33—74 +3
Michelle Zhang 37-37—74 +3
Adela Cernousek 42-33—75 +4
Ssu-Chia Cheng 38-37—75 +4
Mia Hammond 39-36—75 +4
Sarah Kemp 41-34—75 +4
Bronte Law 40-35—75 +4
Brooke Matthews 40-35—75 +4
Maria McBride 38-37—75 +4
Annie Park 39-36—75 +4
Emily Pedersen 38-37—75 +4
Paula Reto 39-36—75 +4
Pauline Roussin 39-36—75 +4
Gabriela Ruffels 39-36—75 +4
Hinako Shibuno 39-36—75 +4
Kelly Tan 40-35—75 +4
Maria Torres 37-38—75 +4
Alana Uriell 38-37—75 +4
MinJi Kang 39-37—76 +5
Christina Kim 39-37—76 +5
Mina Kreiter 38-38—76 +5
Brittany Lincicome 42-34—76 +5
Leah John 43-34—77 +6
Linnea Strom 40-37—77 +6
Celine Borge 41-37—78 +7
Tiffany Chan 43-35—78 +7
Meaghan Francella 38-40—78 +7
Hailee Cooper 41-38—79 +8
Amelia Lewis 41-38—79 +8
Heather Young 45-35—80 +9
Alena Sharp 42-40—82 +11
Matilda Castren 43-41—84 +13
Jenny Shin WD

