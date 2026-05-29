ShopRite LPGA powered by Wakefern Par Scores

Friday
At Bay Course
Galloway, N.J.
Purse: $2 million
Yardage: 6,263; Par: 71
First Round
|Laetitia Beck
|32-31—63
|-8
|Nicole Broch Estrup
|32-32—64
|-7
|Briana Chacon
|34-31—65
|-6
|Polly Mack
|33-32—65
|-6
|Arpichaya Yubol
|32-33—65
|-6
|Celine Boutier
|36-30—66
|-5
|Soo Bin Joo
|34-32—66
|-5
|Ana Belac
|36-31—67
|-4
|Ashleigh Buhai
|37-30—67
|-4
|Hye Jin Choi
|34-33—67
|-4
|Suvichaya Vinijchaitham
|34-33—67
|-4
|Yuri Yoshida
|33-34—67
|-4
|Austin Ernst
|35-33—68
|-3
|Juniper Jang
|35-33—68
|-3
|Bianca Pagdanganan
|33-35—68
|-3
|Annabelle Pancake-Webb
|35-33—68
|-3
|Peiyun Chien
|35-34—69
|-2
|Olivia Cowan
|36-33—69
|-2
|Isabella Fierro
|34-35—69
|-2
|Isi Gabsa
|33-36—69
|-2
|Jiwon Jeon
|35-34—69
|-2
|Somi Lee
|35-34—69
|-2
|Caley McGinty
|35-34—69
|-2
|Anna Nordqvist
|35-34—69
|-2
|Sung Hyun Park
|36-33—69
|-2
|Cassie Porter
|35-34—69
|-2
|Gigi Stoll
|35-34—69
|-2
|Chanettee Wannasaen
|34-35—69
|-2
|Dewi Weber
|38-31—69
|-2
|Madison Young
|36-33—69
|-2
|Saki Baba
|36-34—70
|-1
|Jodi Ewart Shadoff
|36-34—70
|-1
|Mariel Galdiano
|38-32—70
|-1
|Brooke Henderson
|37-33—70
|-1
|Akie Iwai
|38-32—70
|-1
|Chisato Iwai
|34-36—70
|-1
|Danielle Kang
|37-33—70
|-1
|Gina Kim
|37-33—70
|-1
|Aline Krauter
|37-33—70
|-1
|Rachel Kuehn
|36-34—70
|-1
|Stephanie Kyriacou
|36-34—70
|-1
|Jeongeun Lee6
|35-35—70
|-1
|Leona Maguire
|34-36—70
|-1
|Morgane Metraux
|36-34—70
|-1
|Carla Tejedo Mulet
|35-35—70
|-1
|Lilia Vu
|36-34—70
|-1
|Samantha Wagner
|37-33—70
|-1
|Lauren Walsh
|39-31—70
|-1
|Jing Yan
|35-35—70
|-1
|Yahui Zhang
|36-34—70
|-1
|Robyn Choi
|37-34—71
|E
|In Gee Chun
|38-33—71
|E
|Sofia Garcia
|34-37—71
|E
|Erika Hara
|38-33—71
|E
|Moriya Jutanugarn
|36-35—71
|E
|Kim Kaufman
|38-33—71
|E
|Maude-Aimee Leblanc
|37-34—71
|E
|Dongeun Lee
|37-34—71
|E
|Mary Liu
|35-36—71
|E
|Stephanie Meadow
|36-35—71
|E
|Su-Hyun Oh
|40-31—71
|E
|Natasha Andrea Oon
|37-34—71
|E
|Katherine Perry-Hamski
|36-35—71
|E
|Lizette Salas
|36-35—71
|E
|Jennifer Song
|36-35—71
|E
|Lauren Tenuta
|38-33—71
|E
|Brooke Biermann
|37-35—72
|+1
|Camille Boyd
|37-35—72
|+1
|Perrine Delacour
|38-34—72
|+1
|Brianna Do
|37-35—72
|+1
|Gemma Dryburgh
|39-33—72
|+1
|Maria Fassi
|38-34—72
|+1
|Laney Frye
|38-34—72
|+1
|Megan Gormley
|37-35—72
|+1
|Linn Grant
|37-35—72
|+1
|Melanie Green
|38-34—72
|+1
|Wei-Ling Hsu
|38-34—72
|+1
|Frida Kinhult
|36-36—72
|+1
|Jeong Eun Lee5
|38-34—72
|+1
|Yu Liu
|40-32—72
|+1
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|39-33—72
|+1
|Emma McMyler
|37-35—72
|+1
|Wichanee Meechai
|36-36—72
|+1
|Alexa Pano
|37-35—72
|+1
|Pornanong Phatlum
|37-35—72
|+1
|Jessica Porvasnik
|36-36—72
|+1
|Kokona Sakurai
|37-35—72
|+1
|Yana Wilson
|38-34—72
|+1
|Xiaowen Yin
|37-35—72
|+1
|Jennifer Chang
|37-36—73
|+2
|Anne Chen
|39-34—73
|+2
|Chella Choi
|38-35—73
|+2
|Gianna Clemente
|41-32—73
|+2
|Manon De Roey
|39-34—73
|+2
|Amanda Doherty
|39-34—73
|+2
|Savannah Grewal
|40-33—73
|+2
|Dani Holmqvist
|36-37—73
|+2
|Carolina Melgrati
|39-34—73
|+2
|Azahara Munoz
|38-35—73
|+2
|Yuna Nishimura
|36-37—73
|+2
|Kum Kang Park
|38-35—73
|+2
|Mimi Rhodes
|37-36—73
|+2
|Kate Smith-Stroh
|39-34—73
|+2
|Natalie Gulbis
|38-36—74
|+3
|Charley Hull
|38-36—74
|+3
|Jennifer Kupcho
|38-36—74
|+3
|Benedetta Moresco
|40-34—74
|+3
|Nastasia Nadaud
|37-37—74
|+3
|Hira Naveed
|37-37—74
|+3
|Sophia Schubert
|37-37—74
|+3
|Riley Smyth
|40-34—74
|+3
|Chiara Tamburlini
|41-33—74
|+3
|Michelle Zhang
|37-37—74
|+3
|Adela Cernousek
|42-33—75
|+4
|Ssu-Chia Cheng
|38-37—75
|+4
|Mia Hammond
|39-36—75
|+4
|Sarah Kemp
|41-34—75
|+4
|Bronte Law
|40-35—75
|+4
|Brooke Matthews
|40-35—75
|+4
|Maria McBride
|38-37—75
|+4
|Annie Park
|39-36—75
|+4
|Emily Pedersen
|38-37—75
|+4
|Paula Reto
|39-36—75
|+4
|Pauline Roussin
|39-36—75
|+4
|Gabriela Ruffels
|39-36—75
|+4
|Hinako Shibuno
|39-36—75
|+4
|Kelly Tan
|40-35—75
|+4
|Maria Torres
|37-38—75
|+4
|Alana Uriell
|38-37—75
|+4
|MinJi Kang
|39-37—76
|+5
|Christina Kim
|39-37—76
|+5
|Mina Kreiter
|38-38—76
|+5
|Brittany Lincicome
|42-34—76
|+5
|Leah John
|43-34—77
|+6
|Linnea Strom
|40-37—77
|+6
|Celine Borge
|41-37—78
|+7
|Tiffany Chan
|43-35—78
|+7
|Meaghan Francella
|38-40—78
|+7
|Hailee Cooper
|41-38—79
|+8
|Amelia Lewis
|41-38—79
|+8
|Heather Young
|45-35—80
|+9
|Alena Sharp
|42-40—82
|+11
|Matilda Castren
|43-41—84
|+13
|Jenny Shin
|WD
