NHRA Potomac Nationals Qualifying

Thursday
At Maryland International Raceway
Mechanicsville, Md.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.758 seconds, 336.23 mph; 2. Doug Kalitta, 3.774, 333.91; 3. Tony Stewart, 3.790, 333.33; 4. Leah Pruett, 3.799, 323.43; 5. Maddi Gordon, 3.805, 332.34; 6. Josh Hart, 3.811, 333.91; 7. Antron Brown, 3.823, 329.42; 8. Clay Millican, 3.839, 321.88; 9. Shawn Reed, 3.865, 323.50; 10. Spencer Massey, 3.865, 323.27; 11. Justin Ashley, 3.868, 322.50; 12. Billy Torrence, 3.891, 323.81; 13. Will Smith, 3.959, 295.92; 14. Lex Joon, 4.345, 197.31; 15. Tony Schumacher, 5.386, 144.30.
Funny Car
1. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.951, 323.19; 2. Spencer Hyde, Ford Mustang, 3.953, 323.58; 3. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.970, 321.88; 4. Chad Green, Mustang, 3.985, 320.36; 5. Matt Hagan, Charger, 3.989, 326.87; 6. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 4.015, 327.03; 7. Blake Alexander, Charger, 4.018, 319.90; 8. Jack Beckman, Camaro, 4.018, 316.30; 9. Alexis DeJoria, Camaro, 4.025, 318.32; 10. Austin Prock, Mustang, 4.036, 316.90; 11. Ron Capps, GR Supra, 4.050, 321.88; 12. Dave Richards, Mustang, 4.058, 321.42; 13. Paul Lee, Charger, 4.114, 311.13; 14. Del Worsham, Toyota Supra, 4.261, 250.00; 15. Daniel Wilkerson, Mustang, 5.309, 130.49.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.494, 211.79; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.497, 211.76; 3. Matt Latino, Camaro, 6.504, 212.56; 4. Cody Anderson, Camaro, 6.505, 211.56; 5. Greg Stanfield, Camaro, 6.506, 211.86; 6. Jeg Coughlin, Camaro, 6.512, 211.76; 7. Eric Latino, Camaro, 6.518, 211.56; 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.535, 212.06; 9. Deric Kramer, Camaro, 6.535, 210.87; 10. Kenny Delco, Camaro, 6.562, 210.60; 11. Matt Hartford, Camaro, 6.592, 211.79; 12. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.602, 209.56; 13. Shane Tucker, Camaro, 6.607, 211.43; 14. Alan Prusiensky, Dart, 6.795, 193.49; 15. Troy Coughlin Jr., Camaro, 12.658, 98.77; 16. Erica Enders, Camaro, 16.655, 59.96.
Pro Stock Motorcycle
1. Angie Smith, Buell, 6.690, 202.97; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.729, 201.31; 3. Chip Ellis, EBR, 6.743, 201.16; 4. John Hall, Beull, 6.746, 202.55; 5. Ryan Oehler, Buell, 6.770, 201.10; 6. Gaige Herrera, Suzuki, 6.773, 199.82; 7. Chase Van Sant, Suzuki, 6.778, 200.32; 8. Jianna Evaristo, Buell, 6.787, 202.06; 9. Clayton Howey, Suzuki, 6.788, 200.02; 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.818, 198.47; 11. Steve Johnson, Suzuki, 6.828, 195.11; 12. Brayden Davis, Buell, 6.838, 157.39; 13. Geno Scali, Suzuki, 6.921, 197.13; 14. Charles Poskey, Suzuki, 6.942, 196.90; 15. Wesley Wells, Suzuki, 6.960, 191.87.
