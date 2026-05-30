ShopRite LPGA powered by Wakefern Scores

Saturday
At Bay Course
Galloway, N.J.
Purse: $2 million
Yardage: 6,263; Par: 71
Second Round
|Soo Bin Joo
|66-68—134
|Laetitia Beck
|63-75—138
|Celine Boutier
|66-72—138
|Akie Iwai
|70-68—138
|Chisato Iwai
|70-68—138
|Somi Lee
|69-69—138
|Nicole Broch Estrup
|64-75—139
|Jiwon Jeon
|69-70—139
|Lauren Walsh
|70-69—139
|Chanettee Wannasaen
|69-70—139
|Arpichaya Yubol
|65-74—139
|Ashleigh Buhai
|67-73—140
|Melanie Green
|72-68—140
|Dongeun Lee
|71-69—140
|Polly Mack
|65-75—140
|Anna Nordqvist
|69-71—140
|Ana Belac
|67-74—141
|Briana Chacon
|65-76—141
|Amanda Doherty
|73-68—141
|Isabella Fierro
|69-72—141
|Isi Gabsa
|69-72—141
|Sofia Garcia
|71-70—141
|Leona Maguire
|70-71—141
|Caley McGinty
|69-72—141
|Annabelle Pancake-Webb
|68-73—141
|Cassie Porter
|69-72—141
|Gigi Stoll
|69-72—141
|Robyn Choi
|71-71—142
|Gianna Clemente
|73-69—142
|Olivia Cowan
|69-73—142
|Linn Grant
|72-70—142
|Kim Kaufman
|71-71—142
|Mary Liu
|71-71—142
|Natasha Andrea Oon
|71-71—142
|Alexa Pano
|72-70—142
|Lizette Salas
|71-71—142
|Yuri Yoshida
|67-75—142
|Chella Choi
|73-70—143
|Perrine Delacour
|72-71—143
|Austin Ernst
|68-75—143
|Savannah Grewal
|73-70—143
|Brooke Henderson
|70-73—143
|Juniper Jang
|68-75—143
|Danielle Kang
|70-73—143
|Brooke Matthews
|75-68—143
|Emma McMyler
|72-71—143
|Stephanie Meadow
|71-72—143
|Carolina Melgrati
|73-70—143
|Carla Tejedo Mulet
|70-73—143
|Suvichaya Vinijchaitham
|67-76—143
|Jennifer Chang
|73-71—144
|In Gee Chun
|71-73—144
|Aline Krauter
|70-74—144
|Jeongeun Lee6
|70-74—144
|Bianca Pagdanganan
|68-76—144
|Sung Hyun Park
|69-75—144
|Pornanong Phatlum
|72-72—144
|Jessica Porvasnik
|72-72—144
|Gabriela Ruffels
|75-69—144
|Dewi Weber
|69-75—144
|Brooke Biermann
|72-73—145
|Gemma Dryburgh
|72-73—145
|Laney Frye
|72-73—145
|Erika Hara
|71-74—145
|Rachel Kuehn
|70-75—145
|Stephanie Kyriacou
|70-75—145
|Jeong Eun Lee5
|72-73—145
|Nastasia Nadaud
|74-71—145
|Yuna Nishimura
|73-72—145
|Paula Reto
|75-70—145
|Mimi Rhodes
|73-72—145
|Chiara Tamburlini
|74-71—145
|Lauren Tenuta
|71-74—145
|Yana Wilson
|72-73—145
|Jing Yan
|70-75—145
|Saki Baba
|70-76—146
|Anne Chen
|73-73—146
|Ssu-Chia Cheng
|75-71—146
|Peiyun Chien
|69-77—146
|Manon De Roey
|73-73—146
|MinJi Kang
|76-70—146
|Frida Kinhult
|72-74—146
|Maude-Aimee Leblanc
|71-75—146
|Azahara Munoz
|73-73—146
|Kum Kang Park
|73-73—146
|Kokona Sakurai
|72-74—146
|Yahui Zhang
|70-76—146
|Brianna Do
|72-75—147
|Wei-Ling Hsu
|72-75—147
|Moriya Jutanugarn
|71-76—147
|Wichanee Meechai
|72-75—147
|Jennifer Song
|71-76—147
|Alana Uriell
|75-72—147
|Adela Cernousek
|75-73—148
|Jodi Ewart Shadoff
|70-78—148
|Mariel Galdiano
|70-78—148
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|72-76—148
|Su-Hyun Oh
|71-77—148
|Sophia Schubert
|74-74—148
|Riley Smyth
|74-74—148
|Kelly Tan
|75-73—148
|Lilia Vu
|70-78—148
|Samantha Wagner
|70-78—148
|Madison Young
|69-79—148
|Maria Fassi
|72-77—149
|Megan Gormley
|72-77—149
|Natalie Gulbis
|74-75—149
|Dani Holmqvist
|73-76—149
|Charley Hull
|74-75—149
|Sarah Kemp
|75-74—149
|Maria McBride
|75-74—149
|Morgane Metraux
|70-79—149
|Emily Pedersen
|75-74—149
|Katherine Perry-Hamski
|71-78—149
|Kate Smith-Stroh
|73-76—149
|Camille Boyd
|72-78—150
|Mia Hammond
|75-75—150
|Leah John
|77-73—150
|Mina Kreiter
|76-74—150
|Brittany Lincicome
|76-74—150
|Hira Naveed
|74-76—150
|Annie Park
|75-75—150
|Hinako Shibuno
|75-75—150
|Linnea Strom
|77-73—150
|Tiffany Chan
|78-73—151
|Gina Kim
|70-81—151
|Jennifer Kupcho
|74-77—151
|Celine Borge
|78-75—153
|Benedetta Moresco
|74-79—153
|Maria Torres
|75-79—154
|Michelle Zhang
|74-80—154
|Meaghan Francella
|78-77—155
|Christina Kim
|76-79—155
|Bronte Law
|75-80—155
|Pauline Roussin
|75-82—157
|Amelia Lewis
|79-80—159
|Heather Young
|80-81—161
|Matilda Castren
|84-80—164
|Hailee Cooper
|79-86—165
|Hye Jin Choi
|67-WD
|Yu Liu
|72-WD
|Xiaowen Yin
|72-WD
|Alena Sharp
|82-WD
