ShopRite LPGA powered by Wakefern Scores

The Associated Press

May 30, 2026, 8:02 PM

Saturday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $2 million

Yardage: 6,263; Par: 71

Second Round

Soo Bin Joo 66-68—134
Laetitia Beck 63-75—138
Celine Boutier 66-72—138
Akie Iwai 70-68—138
Chisato Iwai 70-68—138
Somi Lee 69-69—138
Nicole Broch Estrup 64-75—139
Jiwon Jeon 69-70—139
Lauren Walsh 70-69—139
Chanettee Wannasaen 69-70—139
Arpichaya Yubol 65-74—139
Ashleigh Buhai 67-73—140
Melanie Green 72-68—140
Dongeun Lee 71-69—140
Polly Mack 65-75—140
Anna Nordqvist 69-71—140
Ana Belac 67-74—141
Briana Chacon 65-76—141
Amanda Doherty 73-68—141
Isabella Fierro 69-72—141
Isi Gabsa 69-72—141
Sofia Garcia 71-70—141
Leona Maguire 70-71—141
Caley McGinty 69-72—141
Annabelle Pancake-Webb 68-73—141
Cassie Porter 69-72—141
Gigi Stoll 69-72—141
Robyn Choi 71-71—142
Gianna Clemente 73-69—142
Olivia Cowan 69-73—142
Linn Grant 72-70—142
Kim Kaufman 71-71—142
Mary Liu 71-71—142
Natasha Andrea Oon 71-71—142
Alexa Pano 72-70—142
Lizette Salas 71-71—142
Yuri Yoshida 67-75—142
Chella Choi 73-70—143
Perrine Delacour 72-71—143
Austin Ernst 68-75—143
Savannah Grewal 73-70—143
Brooke Henderson 70-73—143
Juniper Jang 68-75—143
Danielle Kang 70-73—143
Brooke Matthews 75-68—143
Emma McMyler 72-71—143
Stephanie Meadow 71-72—143
Carolina Melgrati 73-70—143
Carla Tejedo Mulet 70-73—143
Suvichaya Vinijchaitham 67-76—143
Jennifer Chang 73-71—144
In Gee Chun 71-73—144
Aline Krauter 70-74—144
Jeongeun Lee6 70-74—144
Bianca Pagdanganan 68-76—144
Sung Hyun Park 69-75—144
Pornanong Phatlum 72-72—144
Jessica Porvasnik 72-72—144
Gabriela Ruffels 75-69—144
Dewi Weber 69-75—144
Brooke Biermann 72-73—145
Gemma Dryburgh 72-73—145
Laney Frye 72-73—145
Erika Hara 71-74—145
Rachel Kuehn 70-75—145
Stephanie Kyriacou 70-75—145
Jeong Eun Lee5 72-73—145
Nastasia Nadaud 74-71—145
Yuna Nishimura 73-72—145
Paula Reto 75-70—145
Mimi Rhodes 73-72—145
Chiara Tamburlini 74-71—145
Lauren Tenuta 71-74—145
Yana Wilson 72-73—145
Jing Yan 70-75—145
Saki Baba 70-76—146
Anne Chen 73-73—146
Ssu-Chia Cheng 75-71—146
Peiyun Chien 69-77—146
Manon De Roey 73-73—146
MinJi Kang 76-70—146
Frida Kinhult 72-74—146
Maude-Aimee Leblanc 71-75—146
Azahara Munoz 73-73—146
Kum Kang Park 73-73—146
Kokona Sakurai 72-74—146
Yahui Zhang 70-76—146
Brianna Do 72-75—147
Wei-Ling Hsu 72-75—147
Moriya Jutanugarn 71-76—147
Wichanee Meechai 72-75—147
Jennifer Song 71-76—147
Alana Uriell 75-72—147
Adela Cernousek 75-73—148
Jodi Ewart Shadoff 70-78—148
Mariel Galdiano 70-78—148
Carolina Lopez-Chacarra Coto 72-76—148
Su-Hyun Oh 71-77—148
Sophia Schubert 74-74—148
Riley Smyth 74-74—148
Kelly Tan 75-73—148
Lilia Vu 70-78—148
Samantha Wagner 70-78—148
Madison Young 69-79—148
Maria Fassi 72-77—149
Megan Gormley 72-77—149
Natalie Gulbis 74-75—149
Dani Holmqvist 73-76—149
Charley Hull 74-75—149
Sarah Kemp 75-74—149
Maria McBride 75-74—149
Morgane Metraux 70-79—149
Emily Pedersen 75-74—149
Katherine Perry-Hamski 71-78—149
Kate Smith-Stroh 73-76—149
Camille Boyd 72-78—150
Mia Hammond 75-75—150
Leah John 77-73—150
Mina Kreiter 76-74—150
Brittany Lincicome 76-74—150
Hira Naveed 74-76—150
Annie Park 75-75—150
Hinako Shibuno 75-75—150
Linnea Strom 77-73—150
Tiffany Chan 78-73—151
Gina Kim 70-81—151
Jennifer Kupcho 74-77—151
Celine Borge 78-75—153
Benedetta Moresco 74-79—153
Maria Torres 75-79—154
Michelle Zhang 74-80—154
Meaghan Francella 78-77—155
Christina Kim 76-79—155
Bronte Law 75-80—155
Pauline Roussin 75-82—157
Amelia Lewis 79-80—159
Heather Young 80-81—161
Matilda Castren 84-80—164
Hailee Cooper 79-86—165
Hye Jin Choi 67-WD
Yu Liu 72-WD
Xiaowen Yin 72-WD
Alena Sharp 82-WD

