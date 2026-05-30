ShopRite LPGA powered by Wakefern Par Scores

Saturday
At Bay Course
Galloway, N.J.
Purse: $2 million
Yardage: 6,263; Par: 71
Second Round
|Soo Bin Joo
|66-68—134
|-8
|Laetitia Beck
|63-75—138
|-4
|Celine Boutier
|66-72—138
|-4
|Akie Iwai
|70-68—138
|-4
|Chisato Iwai
|70-68—138
|-4
|Somi Lee
|69-69—138
|-4
|Nicole Broch Estrup
|64-75—139
|-3
|Jiwon Jeon
|69-70—139
|-3
|Lauren Walsh
|70-69—139
|-3
|Chanettee Wannasaen
|69-70—139
|-3
|Arpichaya Yubol
|65-74—139
|-3
|Ashleigh Buhai
|67-73—140
|-2
|Melanie Green
|72-68—140
|-2
|Dongeun Lee
|71-69—140
|-2
|Polly Mack
|65-75—140
|-2
|Anna Nordqvist
|69-71—140
|-2
|Ana Belac
|67-74—141
|-1
|Briana Chacon
|65-76—141
|-1
|Amanda Doherty
|73-68—141
|-1
|Isabella Fierro
|69-72—141
|-1
|Isi Gabsa
|69-72—141
|-1
|Sofia Garcia
|71-70—141
|-1
|Leona Maguire
|70-71—141
|-1
|Caley McGinty
|69-72—141
|-1
|Annabelle Pancake-Webb
|68-73—141
|-1
|Cassie Porter
|69-72—141
|-1
|Gigi Stoll
|69-72—141
|-1
|Robyn Choi
|71-71—142
|E
|Gianna Clemente
|73-69—142
|E
|Olivia Cowan
|69-73—142
|E
|Linn Grant
|72-70—142
|E
|Kim Kaufman
|71-71—142
|E
|Mary Liu
|71-71—142
|E
|Natasha Andrea Oon
|71-71—142
|E
|Alexa Pano
|72-70—142
|E
|Lizette Salas
|71-71—142
|E
|Yuri Yoshida
|67-75—142
|E
|Chella Choi
|73-70—143
|+1
|Perrine Delacour
|72-71—143
|+1
|Austin Ernst
|68-75—143
|+1
|Savannah Grewal
|73-70—143
|+1
|Brooke Henderson
|70-73—143
|+1
|Juniper Jang
|68-75—143
|+1
|Danielle Kang
|70-73—143
|+1
|Brooke Matthews
|75-68—143
|+1
|Emma McMyler
|72-71—143
|+1
|Stephanie Meadow
|71-72—143
|+1
|Carolina Melgrati
|73-70—143
|+1
|Carla Tejedo Mulet
|70-73—143
|+1
|Suvichaya Vinijchaitham
|67-76—143
|+1
|Jennifer Chang
|73-71—144
|+2
|In Gee Chun
|71-73—144
|+2
|Aline Krauter
|70-74—144
|+2
|Jeongeun Lee6
|70-74—144
|+2
|Bianca Pagdanganan
|68-76—144
|+2
|Sung Hyun Park
|69-75—144
|+2
|Pornanong Phatlum
|72-72—144
|+2
|Jessica Porvasnik
|72-72—144
|+2
|Gabriela Ruffels
|75-69—144
|+2
|Dewi Weber
|69-75—144
|+2
|Brooke Biermann
|72-73—145
|+3
|Gemma Dryburgh
|72-73—145
|+3
|Laney Frye
|72-73—145
|+3
|Erika Hara
|71-74—145
|+3
|Rachel Kuehn
|70-75—145
|+3
|Stephanie Kyriacou
|70-75—145
|+3
|Jeong Eun Lee5
|72-73—145
|+3
|Nastasia Nadaud
|74-71—145
|+3
|Yuna Nishimura
|73-72—145
|+3
|Paula Reto
|75-70—145
|+3
|Mimi Rhodes
|73-72—145
|+3
|Chiara Tamburlini
|74-71—145
|+3
|Lauren Tenuta
|71-74—145
|+3
|Yana Wilson
|72-73—145
|+3
|Jing Yan
|70-75—145
|+3
|Saki Baba
|70-76—146
|+4
|Anne Chen
|73-73—146
|+4
|Ssu-Chia Cheng
|75-71—146
|+4
|Peiyun Chien
|69-77—146
|+4
|Manon De Roey
|73-73—146
|+4
|MinJi Kang
|76-70—146
|+4
|Frida Kinhult
|72-74—146
|+4
|Maude-Aimee Leblanc
|71-75—146
|+4
|Azahara Munoz
|73-73—146
|+4
|Kum Kang Park
|73-73—146
|+4
|Kokona Sakurai
|72-74—146
|+4
|Yahui Zhang
|70-76—146
|+4
|Brianna Do
|72-75—147
|+5
|Wei-Ling Hsu
|72-75—147
|+5
|Moriya Jutanugarn
|71-76—147
|+5
|Wichanee Meechai
|72-75—147
|+5
|Jennifer Song
|71-76—147
|+5
|Alana Uriell
|75-72—147
|+5
|Adela Cernousek
|75-73—148
|+6
|Jodi Ewart Shadoff
|70-78—148
|+6
|Mariel Galdiano
|70-78—148
|+6
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|72-76—148
|+6
|Su-Hyun Oh
|71-77—148
|+6
|Sophia Schubert
|74-74—148
|+6
|Riley Smyth
|74-74—148
|+6
|Kelly Tan
|75-73—148
|+6
|Lilia Vu
|70-78—148
|+6
|Samantha Wagner
|70-78—148
|+6
|Madison Young
|69-79—148
|+6
|Maria Fassi
|72-77—149
|+7
|Megan Gormley
|72-77—149
|+7
|Natalie Gulbis
|74-75—149
|+7
|Dani Holmqvist
|73-76—149
|+7
|Charley Hull
|74-75—149
|+7
|Sarah Kemp
|75-74—149
|+7
|Maria McBride
|75-74—149
|+7
|Morgane Metraux
|70-79—149
|+7
|Emily Pedersen
|75-74—149
|+7
|Katherine Perry-Hamski
|71-78—149
|+7
|Kate Smith-Stroh
|73-76—149
|+7
|Camille Boyd
|72-78—150
|+8
|Mia Hammond
|75-75—150
|+8
|Leah John
|77-73—150
|+8
|Mina Kreiter
|76-74—150
|+8
|Brittany Lincicome
|76-74—150
|+8
|Hira Naveed
|74-76—150
|+8
|Annie Park
|75-75—150
|+8
|Hinako Shibuno
|75-75—150
|+8
|Linnea Strom
|77-73—150
|+8
|Tiffany Chan
|78-73—151
|+9
|Gina Kim
|70-81—151
|+9
|Jennifer Kupcho
|74-77—151
|+9
|Celine Borge
|78-75—153
|+11
|Benedetta Moresco
|74-79—153
|+11
|Maria Torres
|75-79—154
|+12
|Michelle Zhang
|74-80—154
|+12
|Meaghan Francella
|78-77—155
|+13
|Christina Kim
|76-79—155
|+13
|Bronte Law
|75-80—155
|+13
|Pauline Roussin
|75-82—157
|+15
|Amelia Lewis
|79-80—159
|+17
|Heather Young
|80-81—161
|+19
|Matilda Castren
|84-80—164
|+22
|Hailee Cooper
|79-86—165
|+23
|Hye Jin Choi
|67-WD
|Yu Liu
|72-WD
|Xiaowen Yin
|72-WD
|Alena Sharp
|82-WD
