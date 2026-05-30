ShopRite LPGA powered by Wakefern Par Scores

The Associated Press

May 30, 2026, 8:02 PM

Saturday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $2 million

Yardage: 6,263; Par: 71

Second Round

Soo Bin Joo 66-68—134 -8
Laetitia Beck 63-75—138 -4
Celine Boutier 66-72—138 -4
Akie Iwai 70-68—138 -4
Chisato Iwai 70-68—138 -4
Somi Lee 69-69—138 -4
Nicole Broch Estrup 64-75—139 -3
Jiwon Jeon 69-70—139 -3
Lauren Walsh 70-69—139 -3
Chanettee Wannasaen 69-70—139 -3
Arpichaya Yubol 65-74—139 -3
Ashleigh Buhai 67-73—140 -2
Melanie Green 72-68—140 -2
Dongeun Lee 71-69—140 -2
Polly Mack 65-75—140 -2
Anna Nordqvist 69-71—140 -2
Ana Belac 67-74—141 -1
Briana Chacon 65-76—141 -1
Amanda Doherty 73-68—141 -1
Isabella Fierro 69-72—141 -1
Isi Gabsa 69-72—141 -1
Sofia Garcia 71-70—141 -1
Leona Maguire 70-71—141 -1
Caley McGinty 69-72—141 -1
Annabelle Pancake-Webb 68-73—141 -1
Cassie Porter 69-72—141 -1
Gigi Stoll 69-72—141 -1
Robyn Choi 71-71—142 E
Gianna Clemente 73-69—142 E
Olivia Cowan 69-73—142 E
Linn Grant 72-70—142 E
Kim Kaufman 71-71—142 E
Mary Liu 71-71—142 E
Natasha Andrea Oon 71-71—142 E
Alexa Pano 72-70—142 E
Lizette Salas 71-71—142 E
Yuri Yoshida 67-75—142 E
Chella Choi 73-70—143 +1
Perrine Delacour 72-71—143 +1
Austin Ernst 68-75—143 +1
Savannah Grewal 73-70—143 +1
Brooke Henderson 70-73—143 +1
Juniper Jang 68-75—143 +1
Danielle Kang 70-73—143 +1
Brooke Matthews 75-68—143 +1
Emma McMyler 72-71—143 +1
Stephanie Meadow 71-72—143 +1
Carolina Melgrati 73-70—143 +1
Carla Tejedo Mulet 70-73—143 +1
Suvichaya Vinijchaitham 67-76—143 +1
Jennifer Chang 73-71—144 +2
In Gee Chun 71-73—144 +2
Aline Krauter 70-74—144 +2
Jeongeun Lee6 70-74—144 +2
Bianca Pagdanganan 68-76—144 +2
Sung Hyun Park 69-75—144 +2
Pornanong Phatlum 72-72—144 +2
Jessica Porvasnik 72-72—144 +2
Gabriela Ruffels 75-69—144 +2
Dewi Weber 69-75—144 +2
Brooke Biermann 72-73—145 +3
Gemma Dryburgh 72-73—145 +3
Laney Frye 72-73—145 +3
Erika Hara 71-74—145 +3
Rachel Kuehn 70-75—145 +3
Stephanie Kyriacou 70-75—145 +3
Jeong Eun Lee5 72-73—145 +3
Nastasia Nadaud 74-71—145 +3
Yuna Nishimura 73-72—145 +3
Paula Reto 75-70—145 +3
Mimi Rhodes 73-72—145 +3
Chiara Tamburlini 74-71—145 +3
Lauren Tenuta 71-74—145 +3
Yana Wilson 72-73—145 +3
Jing Yan 70-75—145 +3
Saki Baba 70-76—146 +4
Anne Chen 73-73—146 +4
Ssu-Chia Cheng 75-71—146 +4
Peiyun Chien 69-77—146 +4
Manon De Roey 73-73—146 +4
MinJi Kang 76-70—146 +4
Frida Kinhult 72-74—146 +4
Maude-Aimee Leblanc 71-75—146 +4
Azahara Munoz 73-73—146 +4
Kum Kang Park 73-73—146 +4
Kokona Sakurai 72-74—146 +4
Yahui Zhang 70-76—146 +4
Brianna Do 72-75—147 +5
Wei-Ling Hsu 72-75—147 +5
Moriya Jutanugarn 71-76—147 +5
Wichanee Meechai 72-75—147 +5
Jennifer Song 71-76—147 +5
Alana Uriell 75-72—147 +5
Adela Cernousek 75-73—148 +6
Jodi Ewart Shadoff 70-78—148 +6
Mariel Galdiano 70-78—148 +6
Carolina Lopez-Chacarra Coto 72-76—148 +6
Su-Hyun Oh 71-77—148 +6
Sophia Schubert 74-74—148 +6
Riley Smyth 74-74—148 +6
Kelly Tan 75-73—148 +6
Lilia Vu 70-78—148 +6
Samantha Wagner 70-78—148 +6
Madison Young 69-79—148 +6
Maria Fassi 72-77—149 +7
Megan Gormley 72-77—149 +7
Natalie Gulbis 74-75—149 +7
Dani Holmqvist 73-76—149 +7
Charley Hull 74-75—149 +7
Sarah Kemp 75-74—149 +7
Maria McBride 75-74—149 +7
Morgane Metraux 70-79—149 +7
Emily Pedersen 75-74—149 +7
Katherine Perry-Hamski 71-78—149 +7
Kate Smith-Stroh 73-76—149 +7
Camille Boyd 72-78—150 +8
Mia Hammond 75-75—150 +8
Leah John 77-73—150 +8
Mina Kreiter 76-74—150 +8
Brittany Lincicome 76-74—150 +8
Hira Naveed 74-76—150 +8
Annie Park 75-75—150 +8
Hinako Shibuno 75-75—150 +8
Linnea Strom 77-73—150 +8
Tiffany Chan 78-73—151 +9
Gina Kim 70-81—151 +9
Jennifer Kupcho 74-77—151 +9
Celine Borge 78-75—153 +11
Benedetta Moresco 74-79—153 +11
Maria Torres 75-79—154 +12
Michelle Zhang 74-80—154 +12
Meaghan Francella 78-77—155 +13
Christina Kim 76-79—155 +13
Bronte Law 75-80—155 +13
Pauline Roussin 75-82—157 +15
Amelia Lewis 79-80—159 +17
Heather Young 80-81—161 +19
Matilda Castren 84-80—164 +22
Hailee Cooper 79-86—165 +23
Hye Jin Choi 67-WD
Yu Liu 72-WD
Xiaowen Yin 72-WD
Alena Sharp 82-WD

