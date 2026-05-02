Riviera Maya Open at Mayakoba Scores

The Associated Press

May 2, 2026, 7:43 PM

Saturday

At El Camaleon Golf Club

Playa del Carmen, Mexico

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,583; Par: 72

Third Round

Nelly Korda 68-67-67—202
Arpichaya Yubol 70-69-66—205
Minami Katsu 69-68-69—206
Brianna Do 66-69-72—207
Yu Liu 72-66-69—207
Carlota Ciganda 67-71-71—209
Melanie Green 66-70-73—209
Nataliya Guseva 69-72-70—211
Maria Marin 71-71-69—211
Jodi Ewart Shadoff 71-70-71—212
Soo Bin Joo 68-72-72—212
Maude-Aimee Leblanc 71-73-68—212
Gaby Lopez 68-71-73—212
Laetitia Beck 71-70-72—213
Carolina Melgrati 69-73-71—213
Lizette Salas 69-71-73—213
Amanda Doherty 71-71-72—214
Sofia Garcia 70-69-75—214
Brooke Matthews 70-75-69—214
Weiwei Zhang 69-75-70—214
Olivia Cowan 71-68-76—215
Erika Hara 68-72-75—215
Jin Hee Im 70-71-74—215
Akie Iwai 72-74-69—215
MinJi Kang 74-72-69—215
Aline Krauter 72-71-72—215
Michelle Zhang 72-70-73—215
Celine Herbin 74-70-72—216
You Min Hwang 73-73-70—216
Danielle Kang 70-72-74—216
Azahara Munoz 72-71-73—216
Nastasia Nadaud 71-71-74—216
Gabriela Ruffels 70-72-74—216
Carla Tejedo 71-72-73—216
Pajaree Anannarukarn 72-70-75—217
Ana Belac 74-71-72—217
Isi Gabsa 72-70-75—217
Savannah Grewal 76-67-74—217
Gina Kim 74-69-74—217
Lucy Li 72-71-74—217
Jessica Porvasnik 72-73-72—217
Sophia Schubert 70-76-71—217
Mariel Galdiano 73-69-76—218
Linn Grant 71-75-72—218
Mina Kreiter 70-71-77—218
Kokona Sakurai 68-74-76—218
Hinako Shibuno 76-70-72—218
Alana Uriell 74-72-72—218
Lauren Walsh 72-72-74—218
Celine Borge 72-69-78—219
Adela Cernousek 75-69-75—219
Robyn Choi 69-76-74—219
Isabella Fierro 77-68-74—219
Chisato Iwai 75-71-73—219
Jiwon Jeon 72-71-76—219
Natasha Andrea Oon 69-75-75—219
Alexa Pano 74-69-76—219
Gigi Stoll 75-71-73—219
Linnea Strom 72-73-74—219
Jasmine Suwannapura 71-73-75—219
Chella Choi 70-74-76—220
Hailee Cooper 72-73-75—220
Laney Frye 71-74-75—220
Emma McMyler 72-70-78—220
Hira Naveed 74-72-74—220
Madison Young 73-72-75—220
Peiyun Chien 71-72-78—221
Daniela Darquea 75-70-76—221
Jeongeun Lee6 74-72-75—221
Benedetta Moresco 71-74-76—221
Katherine Perry-Hamski 70-76-75—221
Dewi Weber 75-71-75—221
Camille Boyd 74-71-77—222
Yuna Nishimura 71-75-76—222
Yahui Zhang 73-72-77—222

