Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

The Associated Press

May 3, 2026, 4:34 PM

Sunday

At El Camaleon Golf Club

Playa del Carmen, Mexico

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,583; Par: 72

Final Round

Nelly Korda, $375,000 68-67-67-69—271 -17
Arpichaya Yubol, $230,318 70-69-66-70—275 -13
Yu Liu, $167,080 72-66-69-69—276 -12
Brianna Do, $129,249 66-69-72-71—278 -10
Maria Marin 71-71-69-69—280 -8
Carlota Ciganda, $94,574 67-71-71-72—281 -7
Jodi Ewart Shadoff, $94,574 71-70-71-69—281 -7
Soo Bin Joo, $71,245 68-72-72-70—282 -6
Melanie Green, $54,222 66-70-73-74—283 -5
Erika Hara, $54,222 68-72-75-68—283 -5
MinJi Kang, $54,222 74-72-69-68—283 -5
Carolina Melgrati, $54,222 69-73-71-70—283 -5
Isi Gabsa, $37,072 72-70-75-67—284 -4
Linn Grant, $37,072 71-75-72-66—284 -4
Nataliya Guseva, $37,072 69-72-70-73—284 -4
Jin Hee Im, $37,072 70-71-74-69—284 -4
Minami Katsu, $37,072 69-68-69-78—284 -4
Gina Kim, $37,072 74-69-74-67—284 -4
Maude-Aimee Leblanc, $37,072 71-73-68-72—284 -4
Amanda Doherty, $27,003 71-71-72-71—285 -3
Sofia Garcia, $27,003 70-69-75-71—285 -3
You Min Hwang, $27,003 73-73-70-69—285 -3
Akie Iwai, $27,003 72-74-69-70—285 -3
Aline Krauter, $27,003 72-71-72-70—285 -3
Lucy Li, $27,003 72-71-74-68—285 -3
Gaby Lopez, $27,003 68-71-73-73—285 -3
Laetitia Beck, $20,270 71-70-72-73—286 -2
Chella Choi, $20,270 70-74-76-66—286 -2
Olivia Cowan, $20,270 71-68-76-71—286 -2
Isabella Fierro, $20,270 77-68-74-67—286 -2
Jiwon Jeon, $20,270 72-71-76-67—286 -2
Danielle Kang, $20,270 70-72-74-70—286 -2
Azahara Munoz, $20,270 72-71-73-70—286 -2
Gabriela Ruffels, $20,270 70-72-74-70—286 -2
Pajaree Anannarukarn, $14,897 72-70-75-70—287 -1
Brooke Matthews, $14,897 70-75-69-73—287 -1
Nastasia Nadaud, $14,897 71-71-74-71—287 -1
Alexa Pano, $14,897 74-69-76-68—287 -1
Lizette Salas, $14,897 69-71-73-74—287 -1
Linnea Strom, $14,897 72-73-74-68—287 -1
Michelle Zhang, $14,897 72-70-73-72—287 -1
Ana Belac, $11,853 74-71-72-71—288 E
Celine Herbin, $11,853 74-70-72-72—288 E
Kokona Sakurai, $11,853 68-74-76-70—288 E
Carla Tejedo, $11,853 71-72-73-72—288 E
Adela Cernousek, $9,772 75-69-75-70—289 +1
Laney Frye, $9,772 71-74-75-69—289 +1
Savannah Grewal, $9,772 76-67-74-72—289 +1
Mina Kreiter, $9,772 70-71-77-71—289 +1
Natasha Andrea Oon, $9,772 69-75-75-70—289 +1
Jessica Porvasnik, $9,772 72-73-72-72—289 +1
Robyn Choi, $8,196 69-76-74-71—290 +2
Sophia Schubert, $8,196 70-76-71-73—290 +2
Gigi Stoll, $8,196 75-71-73-71—290 +2
Alana Uriell, $8,196 74-72-72-72—290 +2
Peiyun Chien, $7,313 71-72-78-70—291 +3
Madison Young, $7,313 73-72-75-71—291 +3
Weiwei Zhang, $7,313 69-75-70-77—291 +3
Hinako Shibuno, $6,683 76-70-72-74—292 +4
Dewi Weber, $6,683 75-71-75-71—292 +4
Mariel Galdiano, $6,116 73-69-76-75—293 +5
Benedetta Moresco, $6,116 71-74-76-72—293 +5
Jasmine Suwannapura, $6,116 71-73-75-74—293 +5
Lauren Walsh, $6,116 72-72-74-75—293 +5
Yuna Nishimura, $5,737 71-75-76-72—294 +6
Yahui Zhang, $5,737 73-72-77-72—294 +6
Camille Boyd, $5,548 74-71-77-73—295 +7
Hailee Cooper, $5,296 72-73-75-76—296 +8
Daniela Darquea, $5,296 75-70-76-75—296 +8
Emma McMyler, $5,296 72-70-78-76—296 +8
Celine Borge, $4,981 72-69-78-78—297 +9
Jeongeun Lee6, $4,981 74-72-75-76—297 +9
Hira Naveed, $4,981 74-72-74-77—297 +9
Chisato Iwai, $4,854 75-71-73-79—298 +10
Katherine Perry-Hamski, $4,791 70-76-75-83—304 +16

