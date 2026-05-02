Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

Saturday
At El Camaleon Golf Club
Playa del Carmen, Mexico
Purse: $2.5 million
Yardage: 6,583; Par: 72
Third Round
|Nelly Korda
|68-67-67—202
|-14
|Arpichaya Yubol
|70-69-66—205
|-11
|Minami Katsu
|69-68-69—206
|-10
|Brianna Do
|66-69-72—207
|-9
|Yu Liu
|72-66-69—207
|-9
|Carlota Ciganda
|67-71-71—209
|-7
|Melanie Green
|66-70-73—209
|-7
|Nataliya Guseva
|69-72-70—211
|-5
|Maria Marin
|71-71-69—211
|-5
|Jodi Ewart Shadoff
|71-70-71—212
|-4
|Soo Bin Joo
|68-72-72—212
|-4
|Maude-Aimee Leblanc
|71-73-68—212
|-4
|Gaby Lopez
|68-71-73—212
|-4
|Laetitia Beck
|71-70-72—213
|-3
|Carolina Melgrati
|69-73-71—213
|-3
|Lizette Salas
|69-71-73—213
|-3
|Amanda Doherty
|71-71-72—214
|-2
|Sofia Garcia
|70-69-75—214
|-2
|Brooke Matthews
|70-75-69—214
|-2
|Weiwei Zhang
|69-75-70—214
|-2
|Olivia Cowan
|71-68-76—215
|-1
|Erika Hara
|68-72-75—215
|-1
|Jin Hee Im
|70-71-74—215
|-1
|Akie Iwai
|72-74-69—215
|-1
|MinJi Kang
|74-72-69—215
|-1
|Aline Krauter
|72-71-72—215
|-1
|Michelle Zhang
|72-70-73—215
|-1
|Celine Herbin
|74-70-72—216
|E
|You Min Hwang
|73-73-70—216
|E
|Danielle Kang
|70-72-74—216
|E
|Azahara Munoz
|72-71-73—216
|E
|Nastasia Nadaud
|71-71-74—216
|E
|Gabriela Ruffels
|70-72-74—216
|E
|Carla Tejedo
|71-72-73—216
|E
|Pajaree Anannarukarn
|72-70-75—217
|+1
|Ana Belac
|74-71-72—217
|+1
|Isi Gabsa
|72-70-75—217
|+1
|Savannah Grewal
|76-67-74—217
|+1
|Gina Kim
|74-69-74—217
|+1
|Lucy Li
|72-71-74—217
|+1
|Jessica Porvasnik
|72-73-72—217
|+1
|Sophia Schubert
|70-76-71—217
|+1
|Mariel Galdiano
|73-69-76—218
|+2
|Linn Grant
|71-75-72—218
|+2
|Mina Kreiter
|70-71-77—218
|+2
|Kokona Sakurai
|68-74-76—218
|+2
|Hinako Shibuno
|76-70-72—218
|+2
|Alana Uriell
|74-72-72—218
|+2
|Lauren Walsh
|72-72-74—218
|+2
|Celine Borge
|72-69-78—219
|+3
|Adela Cernousek
|75-69-75—219
|+3
|Robyn Choi
|69-76-74—219
|+3
|Isabella Fierro
|77-68-74—219
|+3
|Chisato Iwai
|75-71-73—219
|+3
|Jiwon Jeon
|72-71-76—219
|+3
|Natasha Andrea Oon
|69-75-75—219
|+3
|Alexa Pano
|74-69-76—219
|+3
|Gigi Stoll
|75-71-73—219
|+3
|Linnea Strom
|72-73-74—219
|+3
|Jasmine Suwannapura
|71-73-75—219
|+3
|Chella Choi
|70-74-76—220
|+4
|Hailee Cooper
|72-73-75—220
|+4
|Laney Frye
|71-74-75—220
|+4
|Emma McMyler
|72-70-78—220
|+4
|Hira Naveed
|74-72-74—220
|+4
|Madison Young
|73-72-75—220
|+4
|Peiyun Chien
|71-72-78—221
|+5
|Daniela Darquea
|75-70-76—221
|+5
|Jeongeun Lee6
|74-72-75—221
|+5
|Benedetta Moresco
|71-74-76—221
|+5
|Katherine Perry-Hamski
|70-76-75—221
|+5
|Dewi Weber
|75-71-75—221
|+5
|Camille Boyd
|74-71-77—222
|+6
|Yuna Nishimura
|71-75-76—222
|+6
|Yahui Zhang
|73-72-77—222
|+6
