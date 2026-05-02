Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

The Associated Press

May 2, 2026, 7:43 PM

Saturday

At El Camaleon Golf Club

Playa del Carmen, Mexico

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,583; Par: 72

Third Round

Nelly Korda 68-67-67—202 -14
Arpichaya Yubol 70-69-66—205 -11
Minami Katsu 69-68-69—206 -10
Brianna Do 66-69-72—207 -9
Yu Liu 72-66-69—207 -9
Carlota Ciganda 67-71-71—209 -7
Melanie Green 66-70-73—209 -7
Nataliya Guseva 69-72-70—211 -5
Maria Marin 71-71-69—211 -5
Jodi Ewart Shadoff 71-70-71—212 -4
Soo Bin Joo 68-72-72—212 -4
Maude-Aimee Leblanc 71-73-68—212 -4
Gaby Lopez 68-71-73—212 -4
Laetitia Beck 71-70-72—213 -3
Carolina Melgrati 69-73-71—213 -3
Lizette Salas 69-71-73—213 -3
Amanda Doherty 71-71-72—214 -2
Sofia Garcia 70-69-75—214 -2
Brooke Matthews 70-75-69—214 -2
Weiwei Zhang 69-75-70—214 -2
Olivia Cowan 71-68-76—215 -1
Erika Hara 68-72-75—215 -1
Jin Hee Im 70-71-74—215 -1
Akie Iwai 72-74-69—215 -1
MinJi Kang 74-72-69—215 -1
Aline Krauter 72-71-72—215 -1
Michelle Zhang 72-70-73—215 -1
Celine Herbin 74-70-72—216 E
You Min Hwang 73-73-70—216 E
Danielle Kang 70-72-74—216 E
Azahara Munoz 72-71-73—216 E
Nastasia Nadaud 71-71-74—216 E
Gabriela Ruffels 70-72-74—216 E
Carla Tejedo 71-72-73—216 E
Pajaree Anannarukarn 72-70-75—217 +1
Ana Belac 74-71-72—217 +1
Isi Gabsa 72-70-75—217 +1
Savannah Grewal 76-67-74—217 +1
Gina Kim 74-69-74—217 +1
Lucy Li 72-71-74—217 +1
Jessica Porvasnik 72-73-72—217 +1
Sophia Schubert 70-76-71—217 +1
Mariel Galdiano 73-69-76—218 +2
Linn Grant 71-75-72—218 +2
Mina Kreiter 70-71-77—218 +2
Kokona Sakurai 68-74-76—218 +2
Hinako Shibuno 76-70-72—218 +2
Alana Uriell 74-72-72—218 +2
Lauren Walsh 72-72-74—218 +2
Celine Borge 72-69-78—219 +3
Adela Cernousek 75-69-75—219 +3
Robyn Choi 69-76-74—219 +3
Isabella Fierro 77-68-74—219 +3
Chisato Iwai 75-71-73—219 +3
Jiwon Jeon 72-71-76—219 +3
Natasha Andrea Oon 69-75-75—219 +3
Alexa Pano 74-69-76—219 +3
Gigi Stoll 75-71-73—219 +3
Linnea Strom 72-73-74—219 +3
Jasmine Suwannapura 71-73-75—219 +3
Chella Choi 70-74-76—220 +4
Hailee Cooper 72-73-75—220 +4
Laney Frye 71-74-75—220 +4
Emma McMyler 72-70-78—220 +4
Hira Naveed 74-72-74—220 +4
Madison Young 73-72-75—220 +4
Peiyun Chien 71-72-78—221 +5
Daniela Darquea 75-70-76—221 +5
Jeongeun Lee6 74-72-75—221 +5
Benedetta Moresco 71-74-76—221 +5
Katherine Perry-Hamski 70-76-75—221 +5
Dewi Weber 75-71-75—221 +5
Camille Boyd 74-71-77—222 +6
Yuna Nishimura 71-75-76—222 +6
Yahui Zhang 73-72-77—222 +6

