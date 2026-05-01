Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

The Associated Press

May 1, 2026, 8:10 PM

Friday

At El Camaleon Golf Club

Playa del Carmen, Mexico

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,583; Par: 72

Second Round

Brianna Do 66-69—135 -9
Nelly Korda 68-67—135 -9
Melanie Green 66-70—136 -8
Minami Katsu 69-68—137 -7
Carlota Ciganda 67-71—138 -6
Yu Liu 72-66—138 -6
Olivia Cowan 71-68—139 -5
Sofia Garcia 70-69—139 -5
Gaby Lopez 68-71—139 -5
Arpichaya Yubol 70-69—139 -5
Erika Hara 68-72—140 -4
Soo Bin Joo 68-72—140 -4
Lizette Salas 69-71—140 -4
Laetitia Beck 71-70—141 -3
Celine Borge 72-69—141 -3
Jodi Ewart Shadoff 71-70—141 -3
Nataliya Guseva 69-72—141 -3
Jin Hee Im 70-71—141 -3
Mina Kreiter 70-71—141 -3
Pajaree Anannarukarn 72-70—142 -2
Amanda Doherty 71-71—142 -2
Isi Gabsa 72-70—142 -2
Mariel Galdiano 73-69—142 -2
Danielle Kang 70-72—142 -2
Maria Marin 71-71—142 -2
Emma McMyler 72-70—142 -2
Carolina Melgrati 69-73—142 -2
Nastasia Nadaud 71-71—142 -2
Gabriela Ruffels 70-72—142 -2
Kokona Sakurai 68-74—142 -2
Michelle Zhang 72-70—142 -2
Peiyun Chien 71-72—143 -1
Savannah Grewal 76-67—143 -1
Jiwon Jeon 72-71—143 -1
Gina Kim 74-69—143 -1
Aline Krauter 72-71—143 -1
Lucy Li 72-71—143 -1
Azahara Munoz 72-71—143 -1
Alexa Pano 74-69—143 -1
Carla Tejedo 71-72—143 -1
Adela Cernousek 75-69—144 E
Chella Choi 70-74—144 E
Celine Herbin 74-70—144 E
Maude-Aimee Leblanc 71-73—144 E
Natasha Andrea Oon 69-75—144 E
Jasmine Suwannapura 71-73—144 E
Lauren Walsh 72-72—144 E
Weiwei Zhang 69-75—144 E
Ana Belac 74-71—145 +1
Camille Boyd 74-71—145 +1
Robyn Choi 69-76—145 +1
Hailee Cooper 72-73—145 +1
Daniela Darquea 75-70—145 +1
Isabella Fierro 77-68—145 +1
Laney Frye 71-74—145 +1
Brooke Matthews 70-75—145 +1
Benedetta Moresco 71-74—145 +1
Jessica Porvasnik 72-73—145 +1
Linnea Strom 72-73—145 +1
Madison Young 73-72—145 +1
Yahui Zhang 73-72—145 +1
Linn Grant 71-75—146 +2
You Min Hwang 73-73—146 +2
Akie Iwai 72-74—146 +2
Chisato Iwai 75-71—146 +2
MinJi Kang 74-72—146 +2
Jeongeun Lee6 74-72—146 +2
Hira Naveed 74-72—146 +2
Yuna Nishimura 71-75—146 +2
Katherine Perry-Hamski 70-76—146 +2
Sophia Schubert 70-76—146 +2
Hinako Shibuno 76-70—146 +2
Gigi Stoll 75-71—146 +2
Alana Uriell 74-72—146 +2
Dewi Weber 75-71—146 +2
Alena Sharp 83-WD

Missed Cut

Juniper Jang 73-74—147 +3
Carolina Lopez-Chacarra Coto 75-72—147 +3
Suvichaya Vinijchaitham 68-79—147 +3
Jing Yan 77-70—147 +3
Yuri Yoshida 72-75—147 +3
Haeji Kang 73-75—148 +4
Dongeun Lee 74-74—148 +4
Bianca Pagdanganan 73-75—148 +4
Paula Reto 72-76—148 +4
Bailey Tardy 73-75—148 +4
Xiaowen Yin 76-72—148 +4
Maria Fassi 75-74—149 +5
Caley McGinty 76-73—149 +5
Stephanie Meadow 75-74—149 +5
Morgane Metraux 74-75—149 +5
Jennifer Song 71-78—149 +5
Albane Valenzuela 76-73—149 +5
Dani Holmqvist 71-79—150 +6
Leah John 74-76—150 +6
Frida Kinhult 74-76—150 +6
Jeong Eun Lee5 74-76—150 +6
Alejandra Llaneza 73-77—150 +6
Jaravee Boonchant 77-74—151 +7
Briana Chacon 83-68—151 +7
Anne Chen 75-76—151 +7
Ssu-Chia Cheng 80-71—151 +7
Lauren Hartlage 79-72—151 +7
Ana Jimenez 72-80—152 +8
Riley Smyth 75-78—153 +9
Maria Balcazar 80-74—154 +10
Sarah Kemp 75-79—154 +10
Sung Hyun Park 78-76—154 +10
Kate Smith-Stroh 80-74—154 +10
Clarisa Temelo 76-78—154 +10
Heather Young 77-77—154 +10
Tiffany Chan 79-76—155 +11
Natalie Gulbis 82-73—155 +11
Min Lee 79-76—155 +11
Andrea Ostos Mendoza 80-75—155 +11
Chiara Tamburlini 73-83—156 +12
Christina Kim 76-81—157 +13
Polly Mack 79-78—157 +13
Maria Torres 84-73—157 +13
Su-Hyun Oh 81-77—158 +14
Yuka Saso 75-83—158 +14
Matilda Castren 82-82—164 +20
Carolina Rotzinger 83-81—164 +20

