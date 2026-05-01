Riviera Maya Open at Mayakoba Par Scores

Friday At El Camaleon Golf Club Playa del Carmen, Mexico Purse: $2.5 million Yardage: 6,583; Par: 72 Second Round
Friday
At El Camaleon Golf Club
Playa del Carmen, Mexico
Purse: $2.5 million
Yardage: 6,583; Par: 72
Second Round
|Brianna Do
|66-69—135
|-9
|Nelly Korda
|68-67—135
|-9
|Melanie Green
|66-70—136
|-8
|Minami Katsu
|69-68—137
|-7
|Carlota Ciganda
|67-71—138
|-6
|Yu Liu
|72-66—138
|-6
|Olivia Cowan
|71-68—139
|-5
|Sofia Garcia
|70-69—139
|-5
|Gaby Lopez
|68-71—139
|-5
|Arpichaya Yubol
|70-69—139
|-5
|Erika Hara
|68-72—140
|-4
|Soo Bin Joo
|68-72—140
|-4
|Lizette Salas
|69-71—140
|-4
|Laetitia Beck
|71-70—141
|-3
|Celine Borge
|72-69—141
|-3
|Jodi Ewart Shadoff
|71-70—141
|-3
|Nataliya Guseva
|69-72—141
|-3
|Jin Hee Im
|70-71—141
|-3
|Mina Kreiter
|70-71—141
|-3
|Pajaree Anannarukarn
|72-70—142
|-2
|Amanda Doherty
|71-71—142
|-2
|Isi Gabsa
|72-70—142
|-2
|Mariel Galdiano
|73-69—142
|-2
|Danielle Kang
|70-72—142
|-2
|Maria Marin
|71-71—142
|-2
|Emma McMyler
|72-70—142
|-2
|Carolina Melgrati
|69-73—142
|-2
|Nastasia Nadaud
|71-71—142
|-2
|Gabriela Ruffels
|70-72—142
|-2
|Kokona Sakurai
|68-74—142
|-2
|Michelle Zhang
|72-70—142
|-2
|Peiyun Chien
|71-72—143
|-1
|Savannah Grewal
|76-67—143
|-1
|Jiwon Jeon
|72-71—143
|-1
|Gina Kim
|74-69—143
|-1
|Aline Krauter
|72-71—143
|-1
|Lucy Li
|72-71—143
|-1
|Azahara Munoz
|72-71—143
|-1
|Alexa Pano
|74-69—143
|-1
|Carla Tejedo
|71-72—143
|-1
|Adela Cernousek
|75-69—144
|E
|Chella Choi
|70-74—144
|E
|Celine Herbin
|74-70—144
|E
|Maude-Aimee Leblanc
|71-73—144
|E
|Natasha Andrea Oon
|69-75—144
|E
|Jasmine Suwannapura
|71-73—144
|E
|Lauren Walsh
|72-72—144
|E
|Weiwei Zhang
|69-75—144
|E
|Ana Belac
|74-71—145
|+1
|Camille Boyd
|74-71—145
|+1
|Robyn Choi
|69-76—145
|+1
|Hailee Cooper
|72-73—145
|+1
|Daniela Darquea
|75-70—145
|+1
|Isabella Fierro
|77-68—145
|+1
|Laney Frye
|71-74—145
|+1
|Brooke Matthews
|70-75—145
|+1
|Benedetta Moresco
|71-74—145
|+1
|Jessica Porvasnik
|72-73—145
|+1
|Linnea Strom
|72-73—145
|+1
|Madison Young
|73-72—145
|+1
|Yahui Zhang
|73-72—145
|+1
|Linn Grant
|71-75—146
|+2
|You Min Hwang
|73-73—146
|+2
|Akie Iwai
|72-74—146
|+2
|Chisato Iwai
|75-71—146
|+2
|MinJi Kang
|74-72—146
|+2
|Jeongeun Lee6
|74-72—146
|+2
|Hira Naveed
|74-72—146
|+2
|Yuna Nishimura
|71-75—146
|+2
|Katherine Perry-Hamski
|70-76—146
|+2
|Sophia Schubert
|70-76—146
|+2
|Hinako Shibuno
|76-70—146
|+2
|Gigi Stoll
|75-71—146
|+2
|Alana Uriell
|74-72—146
|+2
|Dewi Weber
|75-71—146
|+2
|Alena Sharp
|83-WD
Missed Cut
|Juniper Jang
|73-74—147
|+3
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|75-72—147
|+3
|Suvichaya Vinijchaitham
|68-79—147
|+3
|Jing Yan
|77-70—147
|+3
|Yuri Yoshida
|72-75—147
|+3
|Haeji Kang
|73-75—148
|+4
|Dongeun Lee
|74-74—148
|+4
|Bianca Pagdanganan
|73-75—148
|+4
|Paula Reto
|72-76—148
|+4
|Bailey Tardy
|73-75—148
|+4
|Xiaowen Yin
|76-72—148
|+4
|Maria Fassi
|75-74—149
|+5
|Caley McGinty
|76-73—149
|+5
|Stephanie Meadow
|75-74—149
|+5
|Morgane Metraux
|74-75—149
|+5
|Jennifer Song
|71-78—149
|+5
|Albane Valenzuela
|76-73—149
|+5
|Dani Holmqvist
|71-79—150
|+6
|Leah John
|74-76—150
|+6
|Frida Kinhult
|74-76—150
|+6
|Jeong Eun Lee5
|74-76—150
|+6
|Alejandra Llaneza
|73-77—150
|+6
|Jaravee Boonchant
|77-74—151
|+7
|Briana Chacon
|83-68—151
|+7
|Anne Chen
|75-76—151
|+7
|Ssu-Chia Cheng
|80-71—151
|+7
|Lauren Hartlage
|79-72—151
|+7
|Ana Jimenez
|72-80—152
|+8
|Riley Smyth
|75-78—153
|+9
|Maria Balcazar
|80-74—154
|+10
|Sarah Kemp
|75-79—154
|+10
|Sung Hyun Park
|78-76—154
|+10
|Kate Smith-Stroh
|80-74—154
|+10
|Clarisa Temelo
|76-78—154
|+10
|Heather Young
|77-77—154
|+10
|Tiffany Chan
|79-76—155
|+11
|Natalie Gulbis
|82-73—155
|+11
|Min Lee
|79-76—155
|+11
|Andrea Ostos Mendoza
|80-75—155
|+11
|Chiara Tamburlini
|73-83—156
|+12
|Christina Kim
|76-81—157
|+13
|Polly Mack
|79-78—157
|+13
|Maria Torres
|84-73—157
|+13
|Su-Hyun Oh
|81-77—158
|+14
|Yuka Saso
|75-83—158
|+14
|Matilda Castren
|82-82—164
|+20
|Carolina Rotzinger
|83-81—164
|+20
