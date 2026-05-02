Regions Tradition Tour Scores

The Associated Press

May 2, 2026, 5:59 PM

Saturday

At Greystone GC

Birmingham, Ala.

Purse: $2.6 million

Yardage: 7,249; Par: 72

Third Round

Stewart Cink 65-65-71—201
Colin Montgomerie 67-70-67—204
Steven Alker 66-69-71—206
Doug Barron 69-68-69—206
Alex Cejka 65-68-74—207
Matt Gogel 71-68-68—207
Retief Goosen 68-65-74—207
Soren Kjeldsen 68-68-71—207
Ken Tanigawa 72-65-70—207
Y.E. Yang 68-69-70—207
Stephen Ames 68-70-70—208
Harrison Frazar 68-70-70—208
Scott Hend 66-70-72—208
Thongchai Jaidee 67-66-75—208
Fredrik Jacobson 69-68-72—209
Dicky Pride 67-71-71—209
Kirk Triplett 70-67-72—209
Charlie Wi 66-66-77—209
Ben Crane 73-68-69—210
Ken Duke 71-69-70—210
Ernie Els 71-71-68—210
Vijay Singh 71-70-69—210
Paul Goydos 71-67-73—211
Padraig Harrington 67-74-70—211
Angel Cabrera 72-67-73—212
Justin Leonard 73-68-71—212
Michael Allen 72-69-72—213
Greg Chalmers 69-70-74—213
K.J. Choi 71-72-70—213
George McNeill 71-73-69—213
Rocco Mediate 69-67-77—213
Rod Pampling 69-72-72—213
Cameron Percy 73-71-69—213
Bo Van Pelt 71-71-71—213
Boo Weekley 73-69-71—213
Steve Allan 74-69-71—214
Shane Bertsch 70-69-75—214
Ricardo Gonzalez 70-70-74—214
Timothy O’Neal 70-70-74—214
Scott Parel 75-68-71—214
Kenny Perry 70-70-74—214
David Toms 72-70-72—214
Miguel Angel Jimenez 73-70-72—215
Jerry Kelly 73-71-71—215
Bernhard Langer 73-69-73—215
Jeff Maggert 74-70-71—215
Tag Ridings 72-73-70—215
Rory Sabbatini 71-72-72—215
Robert Karlsson 72-73-71—216
Paul Stankowski 70-69-77—216
Tim Petrovic 73-74-70—217
Gene Sauers 72-72-73—217
Mike Weir 76-70-71—217
Darren Clarke 74-72-72—218
Billy Mayfair 71-75-72—218
Michael Wright 71-73-74—218
Jason Bohn 73-72-74—219
Richard Green 70-73-76—219
Stuart Appleby 72-71-77—220
Stephen Dodd 74-74-72—220
David Duval 72-74-74—220
Woody Austin 72-76-73—221
Bob Estes 71-79-71—221
Tommy Gainey 71-71-79—221
Lee Janzen 75-71-75—221
Scott McCarron 74-70-77—221
John Daly 72-75-75—222
Steve Flesch 70-76-76—222
Tom Pernice 72-78-72—222
Heath Slocum 76-71-75—222
Mario Tiziani 71-75-76—222
Joe Durant 74-75-74—223
Jose Maria Olazabal 74-71-78—223
Billy Andrade 76-73-75—224
Chris DiMarco 76-76-76—228
John Senden 75-75-79—229
Chad Campbell 81-75-80—236

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

