ONEflight Myrtle Beach Classic Scores

Sunday
At The Dunes Golf and Beach Club
Myrtle Beach, S.C.
Purse: $4 million
Yardage: 7,347; Par: 71
Final Round
|Brandt Snedeker (300), $720,000
|67-66-67-66—266
|Mark Hubbard (165), $436,000
|66-67-64-70—267
|Beau Hossler (93), $236,000
|68-68-64-68—268
|Kevin Roy (93), $236,000
|68-66-65-69—268
|Aaron Rai (65), $164,000
|65-67-66-71—269
|Christiaan Bezuidenhout (55), $135,000
|67-67-68-68—270
|Eric Cole (55), $135,000
|69-69-65-67—270
|Tom Kim (55), $135,000
|69-68-66-67—270
|Mac Meissner (43), $113,000
|67-69-64-71—271
|Blades Brown (0), $113,000
|69-69-66-67—271
|Brooks Koepka (36), $97,000
|68-70-64-70—272
|Paul Peterson (36), $97,000
|66-70-71-65—272
|Zecheng Dou (31), $76,000
|71-68-65-69—273
|Lanto Griffin (31), $76,000
|70-69-67-67—273
|Keita Nakajima (31), $76,000
|65-72-65-71—273
|Davis Thompson (31), $76,000
|70-68-69-66—273
|Taylor Moore (29), $63,000
|68-67-71-68—274
|Sam Ryder (29), $63,000
|68-68-69-69—274
|Austin Eckroat (27), $49,160
|67-70-68-70—275
|Patrick Fishburn (27), $49,160
|69-71-67-68—275
|Brice Garnett (27), $49,160
|75-66-65-69—275
|Doug Ghim (27), $49,160
|68-69-69-69—275
|Jackson Suber (27), $49,160
|69-70-69-67—275
|Zachary Bauchou (20), $31,857
|71-69-71-65—276
|Nick Dunlap (20), $31,857
|69-72-66-69—276
|Rasmus Hojgaard (20), $31,857
|71-69-68-68—276
|Matt Kuchar (20), $31,857
|70-69-69-68—276
|David Skinns (20), $31,857
|73-69-67-67—276
|Hayden Springer (20), $31,857
|70-71-69-66—276
|Karl Vilips (20), $31,857
|68-67-71-70—276
|Adrien Dumont De Chassart (14), $22,886
|71-70-69-67—277
|Max Greyserman (14), $22,886
|70-71-70-66—277
|John Keefer (14), $22,886
|72-70-66-69—277
|Ben Kohles (14), $22,886
|68-70-70-69—277
|Pontus Nyholm (14), $22,886
|70-70-66-71—277
|John Parry (14), $22,886
|68-68-70-71—277
|Petr Hruby (0), $22,886
|68-74-68-67—277
|Steven Fisk (9), $16,600
|70-72-66-70—278
|Takumi Kanaya (9), $16,600
|68-68-69-73—278
|Neal Shipley (9), $16,600
|73-67-70-68—278
|Jimmy Stanger (9), $16,600
|71-71-66-70—278
|Erik Van Rooyen (9), $16,600
|72-69-65-72—278
|Danny Walker (9), $16,600
|70-72-67-69—278
|Casey Jarvis (0), $16,600
|67-73-68-70—278
|Chan Kim (6), $11,411
|70-71-65-73—279
|Justin Lower (6), $11,411
|69-72-67-71—279
|Davis Riley (6), $11,411
|67-70-70-72—279
|Adam Svensson (6), $11,411
|67-75-69-68—279
|Camilo Villegas (6), $11,411
|72-69-69-69—279
|Danny Willett (6), $11,411
|72-70-68-69—279
|Ryan Ruffels (0), $11,411
|67-70-72-70—279
|Grayson Wood (0), $0
|73-67-70-69—279
|Adam Hadwin (4), $9,480
|67-71-72-70—280
|Rico Hoey (4), $9,480
|71-69-71-69—280
|Billy Horschel (4), $9,480
|71-66-67-76—280
|Peter Malnati (4), $9,480
|68-68-71-73—280
|Marcelo Rozo (4), $9,480
|72-69-68-71—280
|Kevin Yu (4), $9,480
|70-68-73-69—280
|Connor Doyal (0), $0
|73-69-71-67—280
|Zac Blair (3), $9,000
|70-69-71-71—281
|Luke Clanton (3), $9,000
|70-70-70-71—281
|Christo Lamprecht (3), $9,000
|70-72-68-71—281
|Seamus Power (3), $9,000
|68-72-72-69—281
|John VanDerLaan (3), $9,000
|66-73-70-72—281
|Kensei Hirata (2), $8,720
|70-71-69-72—282
|Martin Laird (2), $8,720
|64-75-72-71—282
|Trace Crowe (2), $8,360
|71-70-68-74—283
|Cameron Davis (2), $8,360
|70-71-71-71—283
|Garrick Higgo (2), $8,360
|70-71-70-72—283
|Joe Highsmith (2), $8,360
|70-69-71-73—283
|Lee Hodges (2), $8,360
|72-69-71-71—283
|Brendon Todd (2), $8,360
|69-73-70-71—283
|Carson Young (2), $8,360
|70-71-71-71—283
|Hank Lebioda (2), $8,040
|68-70-72-74—284
|Troy Merritt (2), $7,920
|71-69-68-80—288
|Tyler Collet (0), $7,920
|69-73-71-75—288
