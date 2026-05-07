ONEflight Myrtle Beach Classic Par Scores

Thursday
At The Dunes Golf and Beach Club
Myrtle Beach, S.C.
Purse: $4 million
Yardage: 7,347; Par: 71
First Round
|Martin Laird
|34-30—64
|-7
|Keita Nakajima
|34-31—65
|-6
|Aaron Rai
|32-33—65
|-6
|Mark Hubbard
|35-31—66
|-5
|Paul Peterson
|35-31—66
|-5
|John VanDerLaan
|35-31—66
|-5
|Christiaan Bezuidenhout
|32-35—67
|-4
|Austin Eckroat
|32-35—67
|-4
|Adam Hadwin
|32-35—67
|-4
|Casey Jarvis
|33-34—67
|-4
|Mac Meissner
|32-35—67
|-4
|Davis Riley
|33-34—67
|-4
|Ryan Ruffels
|34-33—67
|-4
|Brandt Snedeker
|33-34—67
|-4
|Adam Svensson
|35-32—67
|-4
|Aaron Wise
|33-34—67
|-4
|Doug Ghim
|32-36—68
|-3
|Beau Hossler
|34-34—68
|-3
|Petr Hruby
|35-33—68
|-3
|Takumi Kanaya
|33-35—68
|-3
|Brooks Koepka
|34-34—68
|-3
|Ben Kohles
|33-35—68
|-3
|Hank Lebioda
|35-33—68
|-3
|Peter Malnati
|34-34—68
|-3
|Taylor Moore
|34-34—68
|-3
|John Parry
|35-33—68
|-3
|Seamus Power
|34-34—68
|-3
|Kevin Roy
|35-33—68
|-3
|Sam Ryder
|35-33—68
|-3
|Karl Vilips
|33-35—68
|-3
|Blades Brown
|34-35—69
|-2
|Eric Cole
|34-35—69
|-2
|Tyler Collet
|35-34—69
|-2
|Nick Dunlap
|36-33—69
|-2
|A.J. Ewart
|35-34—69
|-2
|Patrick Fishburn
|35-34—69
|-2
|Tom Kim
|34-35—69
|-2
|Justin Lower
|33-36—69
|-2
|Matti Schmid
|34-35—69
|-2
|Jackson Suber
|35-34—69
|-2
|Brendon Todd
|34-35—69
|-2
|Zac Blair
|35-35—70
|-1
|Rafael Campos
|36-34—70
|-1
|Luke Clanton
|36-34—70
|-1
|Cameron Davis
|36-34—70
|-1
|Steven Fisk
|34-36—70
|-1
|Max Greyserman
|34-36—70
|-1
|Lanto Griffin
|34-36—70
|-1
|Garrick Higgo
|36-34—70
|-1
|Joe Highsmith
|34-36—70
|-1
|Kensei Hirata
|36-34—70
|-1
|Jeffrey Kang
|33-37—70
|-1
|Chan Kim
|35-35—70
|-1
|Matt Kuchar
|35-35—70
|-1
|Christo Lamprecht
|33-37—70
|-1
|Thriston Lawrence
|36-34—70
|-1
|Pontus Nyholm
|34-36—70
|-1
|Matthieu Pavon
|37-33—70
|-1
|Nathan Petronzio
|35-35—70
|-1
|Gordon Sargent
|35-35—70
|-1
|Hayden Springer
|35-35—70
|-1
|Kevin Streelman
|34-36—70
|-1
|Davis Thompson
|35-35—70
|-1
|Danny Walker
|34-36—70
|-1
|Carson Young
|34-36—70
|-1
|Kevin Yu
|37-33—70
|-1
|Zachary Bauchou
|37-34—71
|E
|Trace Crowe
|36-35—71
|E
|Joel Dahmen
|37-34—71
|E
|Zecheng Dou
|33-38—71
|E
|Adrien Dumont De Chassart
|35-36—71
|E
|Emiliano Grillo
|36-35—71
|E
|James Hahn
|36-35—71
|E
|Rico Hoey
|36-35—71
|E
|Rasmus Hojgaard
|36-35—71
|E
|Billy Horschel
|35-36—71
|E
|Hao-Tong Li
|32-39—71
|E
|Troy Merritt
|38-33—71
|E
|Taylor Montgomery
|36-35—71
|E
|Trent Phillips
|35-36—71
|E
|Jimmy Stanger
|36-35—71
|E
|Kris Ventura
|35-36—71
|E
|Dylan Wu
|37-34—71
|E
|Noah Goodwin
|35-37—72
|+1
|Lee Hodges
|37-35—72
|+1
|John Keefer
|36-36—72
|+1
|Max McGreevy
|36-36—72
|+1
|Rasmus Neergaard-Petersen
|36-36—72
|+1
|Henrik Norlander
|36-36—72
|+1
|Thomas Rosenmueller
|35-37—72
|+1
|Marcelo Rozo
|35-37—72
|+1
|Erik Van Rooyen
|35-37—72
|+1
|Camilo Villegas
|36-36—72
|+1
|Danny Willett
|37-35—72
|+1
|Ryan Brehm
|37-36—73
|+2
|Davis Chatfield
|36-37—73
|+2
|Connor Doyal
|36-37—73
|+2
|Nick Hardy
|41-32—73
|+2
|Evan Harmeling
|37-36—73
|+2
|Harry Higgs
|37-36—73
|+2
|Patton Kizzire
|35-38—73
|+2
|Ben Martin
|36-37—73
|+2
|Chad Ramey
|38-35—73
|+2
|Neal Shipley
|37-36—73
|+2
|David Skinns
|35-38—73
|+2
|Robert Streb
|34-39—73
|+2
|Alejandro Tosti
|35-38—73
|+2
|Grayson Wood
|36-37—73
|+2
|Daniel Brown
|39-35—74
|+3
|Tyler Duncan
|37-37—74
|+3
|Chandler Phillips
|38-36—74
|+3
|Ben Silverman
|39-35—74
|+3
|Jesper Svensson
|39-35—74
|+3
|Sami Valimaki
|35-39—74
|+3
|Vince Whaley
|38-36—74
|+3
|Wells Williams
|38-36—74
|+3
|Brice Garnett
|38-37—75
|+4
|Cooper Hrabak
|35-40—75
|+4
|Stephan Jaeger
|37-38—75
|+4
|Nicholas Marchese
|36-39—75
|+4
|Grant Haefner
|37-39—76
|+5
|Jeremy Paul
|38-38—76
|+5
|Adam Schenk
|37-39—76
|+5
