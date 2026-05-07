ONEflight Myrtle Beach Classic Par Scores

The Associated Press

May 7, 2026, 10:07 PM

Thursday

At The Dunes Golf and Beach Club

Myrtle Beach, S.C.

Purse: $4 million

Yardage: 7,347; Par: 71

First Round

Martin Laird 34-30—64 -7
Keita Nakajima 34-31—65 -6
Aaron Rai 32-33—65 -6
Mark Hubbard 35-31—66 -5
Paul Peterson 35-31—66 -5
John VanDerLaan 35-31—66 -5
Christiaan Bezuidenhout 32-35—67 -4
Austin Eckroat 32-35—67 -4
Adam Hadwin 32-35—67 -4
Casey Jarvis 33-34—67 -4
Mac Meissner 32-35—67 -4
Davis Riley 33-34—67 -4
Ryan Ruffels 34-33—67 -4
Brandt Snedeker 33-34—67 -4
Adam Svensson 35-32—67 -4
Aaron Wise 33-34—67 -4
Doug Ghim 32-36—68 -3
Beau Hossler 34-34—68 -3
Petr Hruby 35-33—68 -3
Takumi Kanaya 33-35—68 -3
Brooks Koepka 34-34—68 -3
Ben Kohles 33-35—68 -3
Hank Lebioda 35-33—68 -3
Peter Malnati 34-34—68 -3
Taylor Moore 34-34—68 -3
John Parry 35-33—68 -3
Seamus Power 34-34—68 -3
Kevin Roy 35-33—68 -3
Sam Ryder 35-33—68 -3
Karl Vilips 33-35—68 -3
Blades Brown 34-35—69 -2
Eric Cole 34-35—69 -2
Tyler Collet 35-34—69 -2
Nick Dunlap 36-33—69 -2
A.J. Ewart 35-34—69 -2
Patrick Fishburn 35-34—69 -2
Tom Kim 34-35—69 -2
Justin Lower 33-36—69 -2
Matti Schmid 34-35—69 -2
Jackson Suber 35-34—69 -2
Brendon Todd 34-35—69 -2
Zac Blair 35-35—70 -1
Rafael Campos 36-34—70 -1
Luke Clanton 36-34—70 -1
Cameron Davis 36-34—70 -1
Steven Fisk 34-36—70 -1
Max Greyserman 34-36—70 -1
Lanto Griffin 34-36—70 -1
Garrick Higgo 36-34—70 -1
Joe Highsmith 34-36—70 -1
Kensei Hirata 36-34—70 -1
Jeffrey Kang 33-37—70 -1
Chan Kim 35-35—70 -1
Matt Kuchar 35-35—70 -1
Christo Lamprecht 33-37—70 -1
Thriston Lawrence 36-34—70 -1
Pontus Nyholm 34-36—70 -1
Matthieu Pavon 37-33—70 -1
Nathan Petronzio 35-35—70 -1
Gordon Sargent 35-35—70 -1
Hayden Springer 35-35—70 -1
Kevin Streelman 34-36—70 -1
Davis Thompson 35-35—70 -1
Danny Walker 34-36—70 -1
Carson Young 34-36—70 -1
Kevin Yu 37-33—70 -1
Zachary Bauchou 37-34—71 E
Trace Crowe 36-35—71 E
Joel Dahmen 37-34—71 E
Zecheng Dou 33-38—71 E
Adrien Dumont De Chassart 35-36—71 E
Emiliano Grillo 36-35—71 E
James Hahn 36-35—71 E
Rico Hoey 36-35—71 E
Rasmus Hojgaard 36-35—71 E
Billy Horschel 35-36—71 E
Hao-Tong Li 32-39—71 E
Troy Merritt 38-33—71 E
Taylor Montgomery 36-35—71 E
Trent Phillips 35-36—71 E
Jimmy Stanger 36-35—71 E
Kris Ventura 35-36—71 E
Dylan Wu 37-34—71 E
Noah Goodwin 35-37—72 +1
Lee Hodges 37-35—72 +1
John Keefer 36-36—72 +1
Max McGreevy 36-36—72 +1
Rasmus Neergaard-Petersen 36-36—72 +1
Henrik Norlander 36-36—72 +1
Thomas Rosenmueller 35-37—72 +1
Marcelo Rozo 35-37—72 +1
Erik Van Rooyen 35-37—72 +1
Camilo Villegas 36-36—72 +1
Danny Willett 37-35—72 +1
Ryan Brehm 37-36—73 +2
Davis Chatfield 36-37—73 +2
Connor Doyal 36-37—73 +2
Nick Hardy 41-32—73 +2
Evan Harmeling 37-36—73 +2
Harry Higgs 37-36—73 +2
Patton Kizzire 35-38—73 +2
Ben Martin 36-37—73 +2
Chad Ramey 38-35—73 +2
Neal Shipley 37-36—73 +2
David Skinns 35-38—73 +2
Robert Streb 34-39—73 +2
Alejandro Tosti 35-38—73 +2
Grayson Wood 36-37—73 +2
Daniel Brown 39-35—74 +3
Tyler Duncan 37-37—74 +3
Chandler Phillips 38-36—74 +3
Ben Silverman 39-35—74 +3
Jesper Svensson 39-35—74 +3
Sami Valimaki 35-39—74 +3
Vince Whaley 38-36—74 +3
Wells Williams 38-36—74 +3
Brice Garnett 38-37—75 +4
Cooper Hrabak 35-40—75 +4
Stephan Jaeger 37-38—75 +4
Nicholas Marchese 36-39—75 +4
Grant Haefner 37-39—76 +5
Jeremy Paul 38-38—76 +5
Adam Schenk 37-39—76 +5

