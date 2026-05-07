Live Radio
Home » Sports » ONEflight Myrtle Beach Classic Scores

ONEflight Myrtle Beach Classic Scores

The Associated Press

May 7, 2026, 7:25 PM

Thursday

At The Dunes Golf and Beach Club

Myrtle Beach, S.C.

Purse: $4 million

Yardage: 7,347; Par: 71

First Round

Martin Laird 34-30—64
Keita Nakajima 34-31—65
Aaron Rai 32-33—65
Mark Hubbard 35-31—66
Paul Peterson 35-31—66
John VanDerLaan 35-31—66
Christiaan Bezuidenhout 32-35—67
Austin Eckroat 32-35—67
Adam Hadwin 32-35—67
Casey Jarvis 33-34—67
Mac Meissner 32-35—67
Davis Riley 33-34—67
Ryan Ruffels 34-33—67
Brandt Snedeker 33-34—67
Adam Svensson 35-32—67
Aaron Wise 33-34—67
Doug Ghim 32-36—68
Beau Hossler 34-34—68
Petr Hruby 35-33—68
Takumi Kanaya 33-35—68
Brooks Koepka 34-34—68
Ben Kohles 33-35—68
Hank Lebioda 35-33—68
Peter Malnati 34-34—68
Taylor Moore 34-34—68
John Parry 35-33—68
Seamus Power 34-34—68
Kevin Roy 35-33—68
Sam Ryder 35-33—68
Karl Vilips 33-35—68
Blades Brown 34-35—69
Eric Cole 34-35—69
Tyler Collet 35-34—69
Nick Dunlap 36-33—69
A.J. Ewart 35-34—69
Patrick Fishburn 35-34—69
Tom Kim 34-35—69
Justin Lower 33-36—69
Matti Schmid 34-35—69
Jackson Suber 35-34—69
Brendon Todd 34-35—69
Zac Blair 35-35—70
Rafael Campos 36-34—70
Luke Clanton 36-34—70
Cameron Davis 36-34—70
Steven Fisk 34-36—70
Max Greyserman 34-36—70
Lanto Griffin 34-36—70
Garrick Higgo 36-34—70
Joe Highsmith 34-36—70
Kensei Hirata 36-34—70
Jeffrey Kang 33-37—70
Chan Kim 35-35—70
Matt Kuchar 35-35—70
Christo Lamprecht 33-37—70
Thriston Lawrence 36-34—70
Pontus Nyholm 34-36—70
Matthieu Pavon 37-33—70
Nathan Petronzio 35-35—70
Gordon Sargent 35-35—70
Hayden Springer 35-35—70
Kevin Streelman 34-36—70
Davis Thompson 35-35—70
Danny Walker 34-36—70
Carson Young 34-36—70
Kevin Yu 37-33—70
Zachary Bauchou 37-34—71
Trace Crowe 36-35—71
Joel Dahmen 37-34—71
Zecheng Dou 33-38—71
Adrien Dumont De Chassart 35-36—71
Emiliano Grillo 36-35—71
James Hahn 36-35—71
Rico Hoey 36-35—71
Rasmus Hojgaard 36-35—71
Billy Horschel 35-36—71
Hao-Tong Li 32-39—71
Troy Merritt 38-33—71
Taylor Montgomery 36-35—71
Trent Phillips 35-36—71
Jimmy Stanger 36-35—71
Kris Ventura 35-36—71
Dylan Wu 37-34—71
Noah Goodwin 35-37—72
Lee Hodges 37-35—72
John Keefer 36-36—72
Max McGreevy 36-36—72
Rasmus Neergaard-Petersen 36-36—72
Henrik Norlander 36-36—72
Thomas Rosenmueller 35-37—72
Marcelo Rozo 35-37—72
Erik Van Rooyen 35-37—72
Camilo Villegas 36-36—72
Danny Willett 37-35—72
Ryan Brehm 37-36—73
Davis Chatfield 36-37—73
Connor Doyal 36-37—73
Nick Hardy 41-32—73
Evan Harmeling 37-36—73
Harry Higgs 37-36—73
Patton Kizzire 35-38—73
Ben Martin 36-37—73
Chad Ramey 38-35—73
Neal Shipley 37-36—73
David Skinns 35-38—73
Robert Streb 34-39—73
Alejandro Tosti 35-38—73
Grayson Wood 36-37—73
Daniel Brown 39-35—74
Tyler Duncan 37-37—74
Chandler Phillips 38-36—74
Ben Silverman 39-35—74
Jesper Svensson 39-35—74
Sami Valimaki 35-39—74
Vince Whaley 38-36—74
Wells Williams 38-36—74
Brice Garnett 38-37—75
Cooper Hrabak 35-40—75
Stephan Jaeger 37-38—75
Nicholas Marchese 36-39—75
Grant Haefner 37-39—76
Jeremy Paul 38-38—76
Adam Schenk 37-39—76

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up