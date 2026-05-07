ONEflight Myrtle Beach Classic Scores

Thursday
At The Dunes Golf and Beach Club
Myrtle Beach, S.C.
Purse: $4 million
Yardage: 7,347; Par: 71
First Round
|Martin Laird
|34-30—64
|Keita Nakajima
|34-31—65
|Aaron Rai
|32-33—65
|Mark Hubbard
|35-31—66
|Paul Peterson
|35-31—66
|John VanDerLaan
|35-31—66
|Christiaan Bezuidenhout
|32-35—67
|Austin Eckroat
|32-35—67
|Adam Hadwin
|32-35—67
|Casey Jarvis
|33-34—67
|Mac Meissner
|32-35—67
|Davis Riley
|33-34—67
|Ryan Ruffels
|34-33—67
|Brandt Snedeker
|33-34—67
|Adam Svensson
|35-32—67
|Aaron Wise
|33-34—67
|Doug Ghim
|32-36—68
|Beau Hossler
|34-34—68
|Petr Hruby
|35-33—68
|Takumi Kanaya
|33-35—68
|Brooks Koepka
|34-34—68
|Ben Kohles
|33-35—68
|Hank Lebioda
|35-33—68
|Peter Malnati
|34-34—68
|Taylor Moore
|34-34—68
|John Parry
|35-33—68
|Seamus Power
|34-34—68
|Kevin Roy
|35-33—68
|Sam Ryder
|35-33—68
|Karl Vilips
|33-35—68
|Blades Brown
|34-35—69
|Eric Cole
|34-35—69
|Tyler Collet
|35-34—69
|Nick Dunlap
|36-33—69
|A.J. Ewart
|35-34—69
|Patrick Fishburn
|35-34—69
|Tom Kim
|34-35—69
|Justin Lower
|33-36—69
|Matti Schmid
|34-35—69
|Jackson Suber
|35-34—69
|Brendon Todd
|34-35—69
|Zac Blair
|35-35—70
|Rafael Campos
|36-34—70
|Luke Clanton
|36-34—70
|Cameron Davis
|36-34—70
|Steven Fisk
|34-36—70
|Max Greyserman
|34-36—70
|Lanto Griffin
|34-36—70
|Garrick Higgo
|36-34—70
|Joe Highsmith
|34-36—70
|Kensei Hirata
|36-34—70
|Jeffrey Kang
|33-37—70
|Chan Kim
|35-35—70
|Matt Kuchar
|35-35—70
|Christo Lamprecht
|33-37—70
|Thriston Lawrence
|36-34—70
|Pontus Nyholm
|34-36—70
|Matthieu Pavon
|37-33—70
|Nathan Petronzio
|35-35—70
|Gordon Sargent
|35-35—70
|Hayden Springer
|35-35—70
|Kevin Streelman
|34-36—70
|Davis Thompson
|35-35—70
|Danny Walker
|34-36—70
|Carson Young
|34-36—70
|Kevin Yu
|37-33—70
|Zachary Bauchou
|37-34—71
|Trace Crowe
|36-35—71
|Joel Dahmen
|37-34—71
|Zecheng Dou
|33-38—71
|Adrien Dumont De Chassart
|35-36—71
|Emiliano Grillo
|36-35—71
|James Hahn
|36-35—71
|Rico Hoey
|36-35—71
|Rasmus Hojgaard
|36-35—71
|Billy Horschel
|35-36—71
|Hao-Tong Li
|32-39—71
|Troy Merritt
|38-33—71
|Taylor Montgomery
|36-35—71
|Trent Phillips
|35-36—71
|Jimmy Stanger
|36-35—71
|Kris Ventura
|35-36—71
|Dylan Wu
|37-34—71
|Noah Goodwin
|35-37—72
|Lee Hodges
|37-35—72
|John Keefer
|36-36—72
|Max McGreevy
|36-36—72
|Rasmus Neergaard-Petersen
|36-36—72
|Henrik Norlander
|36-36—72
|Thomas Rosenmueller
|35-37—72
|Marcelo Rozo
|35-37—72
|Erik Van Rooyen
|35-37—72
|Camilo Villegas
|36-36—72
|Danny Willett
|37-35—72
|Ryan Brehm
|37-36—73
|Davis Chatfield
|36-37—73
|Connor Doyal
|36-37—73
|Nick Hardy
|41-32—73
|Evan Harmeling
|37-36—73
|Harry Higgs
|37-36—73
|Patton Kizzire
|35-38—73
|Ben Martin
|36-37—73
|Chad Ramey
|38-35—73
|Neal Shipley
|37-36—73
|David Skinns
|35-38—73
|Robert Streb
|34-39—73
|Alejandro Tosti
|35-38—73
|Grayson Wood
|36-37—73
|Daniel Brown
|39-35—74
|Tyler Duncan
|37-37—74
|Chandler Phillips
|38-36—74
|Ben Silverman
|39-35—74
|Jesper Svensson
|39-35—74
|Sami Valimaki
|35-39—74
|Vince Whaley
|38-36—74
|Wells Williams
|38-36—74
|Brice Garnett
|38-37—75
|Cooper Hrabak
|35-40—75
|Stephan Jaeger
|37-38—75
|Nicholas Marchese
|36-39—75
|Grant Haefner
|37-39—76
|Jeremy Paul
|38-38—76
|Adam Schenk
|37-39—76
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.