Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

May 8, 2026, 11:41 AM

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (214½) New York
San Antonio (216½) at MINNESOTA

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE -137 Athletics +115
at TORONTO -162 LA Angels +135
at BOSTON -137 Tampa Bay +115
at CLEVELAND -147 Minnesota +123
at KANSAS CITY -148 Detroit +123
Seattle -138 at CHICAGO WHITE SOX +116

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PHILADELPHIA -220 Colorado +181
at MIAMI -136 Washington +115
N.Y Mets -132 at ARIZONA +111
at SAN DIEGO -149 St. Louis +124
Atlanta -121 at LA DODGERS +101
Pittsburgh -116 at SAN FRANCISCO -104

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -136 Houston +114
N.Y Yankees -132 at MILWAUKEE +111
Chicago Cubs -138 at TEXAS +116

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BUFFALO -135 Montreal +113
Vegas OFF at ANAHEIM OFF

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up