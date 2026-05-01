NHRA Southern Nationals Qualifying

Thursday
At South Georgia Motorsports Park
Adel, Ga.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.724 seconds, 345.00 mph; 2. Tony Stewart, 3.758, 334.40; 3. Doug Kalitta, 3.762, 334.40; 4. Maddi Gordon, 3.775, 329.75; 5. Billy Torrence, 3.786, 331.61; 6. Leah Pruett, 3.804, 331.69; 7. Josh Hart, 3.855, 275.22; 8. Antron Brown, 3.896, 316.97; 9. Shawn Reed, 3.988, 236.17; 10. Tony Schumacher, 4.030, 236.84; 11. Justin Ashley, 4.250, 198.82; 12. Clay Millican, 4.755, 159.76; 13. Will Smith, 5.441, 124.48; 14. Dan Mercier, 6.760, 100.26; 15. Cameron Ferre, 11.927, 57.72.
FUNNY CAR
1. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.887, 339.28; 2. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.924, 325.14; 3. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.933, 328.78; 4. Chad Green, Ford Mustang, 3.946, 318.24; 5. Cruz Pedregon, Charger, 3.948, 316.23; 6. Austin Prock, Mustang, 3.956, 331.94; 7. Hunter Green, Charger, 3.958, 322.65; 8. Dave Richards, Mustang, 3.959, 334.57; 9. Spencer Hyde, Mustang, 3.963, 322.42; 10. Alexis DeJoria, Camaro, 3.968, 326.63; 11. Jack Beckman, Camaro, 3.973, 326.24; 12. Jeff Arend, Charger, 4.035, 311.41; 13. Ron Capps, GR Supra, 4.399, 200.08; 14. Daniel Wilkerson, Mustang, 6.468, 134.58.
PRO STOCK
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.498, 210.60; 2. Eric Latino, Camaro, 6.508, 209.75; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.525, 210.60; 4. Greg Stanfield, Camaro, 6.526, 210.50; 5. Cody Coughlin, Camaro, 6.527, 210.50; 6. Cody Anderson, Camaro, 6.536, 210.05; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.544, 211.49; 8. Jeg Coughlin, Camaro, 6.547, 210.57; 9. Deric Kramer, Camaro, 6.585, 209.88; 10. Kenny Delco, Camaro, 6.591, 208.84; 11. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.600, 209.17; 12. Shane Tucker, Camaro, 6.731, 209.26; 13. Dallas Glenn, Camaro, 12.343, 106.34; 14. Matt Latino, Camaro, 12.418, 69.98; 15. Troy Coughlin Jr., Camaro, 12.901, 104.63; 16. Erica Enders, Camaro, 20.273, 48.94.
Pro Motorcycle
1. Matt Smith, Buell, 6.699, 203.03; 2. Gaige Herrera, Suzuki, 6.723, 200.23; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.730, 201.37; 4. Angie Smith, Buell, 6.757, 200.65; 5. Jianna Evaristo, Buell, 6.778, 200.29; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.778, 199.35; 7. Clayton Howey, Suzuki, 6.795, 200.53; 8. Marc Ingwersen, Buell, 6.806, 198.58; 9. Kelly Clontz, Suzuki, 6.815, 199.32; 10. Ryan Oehler, Buell, 6.828, 197.19; 11. Brayden Davis, Buell, 6.830, 198.93; 12. Steve Johnson, Suzuki, 6.837, 193.90; 13. John Hall, Beull, 6.841, 198.82; 14. Geno Scali, Suzuki, 6.842, 198.82; 15. Charles Poskey, Suzuki, 7.005, 193.18.
