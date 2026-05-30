NCAA Division I Baseball Regionals Glance

All times EDT
Double Elimination; x-if necessary
Atlanta Regional
Atlanta
Friday, May 29
Game 1 – Georgia Tech 22, UIC 5
Game 2 – The Citadel (35-24) vs. Oklahoma (32-21), ppd. to May 30
Saturday, May 30
Game 2 – Oklahoma 8, The Citadel 3
Game 3 – The Citadel 9, UIC 8, 10 innings, UIC eliminated
Game 4 – Georgia Tech vs. Oklahoma, 6 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – The Citadel vs. Game 4 loser, 1 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Athens Regional
Athens, Ga.
Friday, May 29
Game 1 – Liberty 4, Boston College 3
Game 2 – Georgia (46-12) vs. LIU (30-20), susp.
Saturday, May 30
Game 2 – Georgia 18, LIU 2
Game 3 – Boston College 8, LIU 4, LIU eliminated
Game 4 – Liberty vs. Georgia, 5 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Boston College vs. Game 4 loser, noon
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Auburn Regional
Auburn, Ala.
Friday, May 29
Game 1 – Milwaukee 13, Auburn 8
Game 2 – NC State (32-22) vs. UCF (31-21), susp.
Saturday, May 30
Game 2 – UCF 9, NC State 3
Game 3 – Auburn 17, NC State 13, NC State eliminated
Game 4 – Milwaukee vs. UCF, 8 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Auburn vs. Game 4 loser, 3 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Austin Regional
Austin, Texas
Friday, May 29
Game 1 – Texas 19, Holy Cross 1
Game 2 – Tarleton St. 11, UC Santa Barbara 5
Saturday, May 30
Game 3 – UC Santa Barbara 15, Holy Cross 1, Holy Cross eliminated
Game 4 – Texas vs. Tarleton St., 7 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – UC Santa Barbara vs. Game 4 loser, 1 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Chapel Hill Regional
Chapel Hill, N.C.
Friday, May 29
Game 1 – East Carolina 7, Tennessee 3, 14 innings
Game 2 – North Carolina 8, VCU 0
Saturday, May 30
Game 3 – VCU 5, Tennessee 4, Tennessee eliminated
Game 4 – East Carolina vs. North Carolina, 5 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – VCU vs. Game 4 loser, noon
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
College Station Regional
College Station, Texas
Friday, May 29
Game 1 – Texas A&M 7, Lamar 5
Game 2 – Texas St. 5, Southern Cal 4
Saturday, May 30
Game 3 – Southern Cal 19, Lamar 6, Lamar eliminated
Game 4 – Texas A&M vs. Texas St., 9 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Southern Cal vs. Game 4 loser, 4 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Eugene Regional
Eugene, Ore.
Friday, May 29
Game 1 – Washington St. 3, Oregon St. 2
Game 2 – Oregon 14, Yale 2
Saturday, May 30
Game 3 – Oregon St. 9, Yale 2, Yale eliminated
Game 4 – Washington St. vs. Oregon, 9 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Oregon St. vs. Game 4 loser, 4 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Gainesville Regional
Gainesville, Fla.
Friday, May 29
Game 1 – Florida 8, Rider 7
Game 2 – Miami 10, Troy 5
Saturday, May 30
Game 3 – Troy 15, Rider 7, Rider eliminated
Game 4 – Florida vs. Miami, 4 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Troy vs. Game 4 loser, noon
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Hattiesburg Regional
Hattiesburg, Miss.
Friday, May 29
Game 1 – Little Rock 7, Southern Miss 4
Game 2 – Jacksonville St. 15, Virginia 7
Saturday, May 30
Game 3 – Virginia 15, Southern Miss 11, Southern Miss. eliminated
Game 4 – Little Rock vs. Jacksonville St., 9 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Virginia vs. Game 4 loser, 4 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Lawrence Regional
Lawrence, Kan.
Friday, May 29
Game 1 – Kansas 6 Northeastern 3
Game 2 – Arkansas 9, Missouri St. 5
Saturday, May 30
Game 3 – Northeastern 5, Missouri St. 1, Missouri St. eliminated
Game 4 – Kansas vs. Arkansas, 6 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Northeastern vs. Game 4 loser, 1 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Lincoln Regional
Lincoln, Neb.
Friday, May 29
Game 1 – Nebraska 4, South Dakota St. 1
Game 2 – Mississippi 7, Arizona St. 6, 14 innings
Saturday, May 30
Game 3 – Arizona St. 17, South Dakota St. 0, South Dakota St. eliminated
Game 4 – Nebraska vs. Mississippi, 8 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Arizona St. vs. Game 4 loser
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Los Angeles Regional
Los Angeles
Friday, May 29
Game 1 – Saint Mary’s (Cal) 3, UCLA 2
Game 2 – Cal Poly 6, Virginia Tech 2
Saturday, May 30
Game 3 – UCLA 6, Virginia Tech 5, Virginia Tech eliminated
Game 4 – Saint Mary’s (Cal) vs. Cal Poly, 9 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – UCLA vs. Game 4 loser, 4 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Morgantown Regional
Morgantown, W.Va.
Friday, May 29
Game 1 – Kentucky 6, Wake Forest 5
Game 2 – West Virginia 10, Binghamton 1
Saturday, May 30
Game 3 – Wake Forest 12, Binghamton 3, Binghamton eliminated
Game 4 – Kentucky vs. West Virginia, 5 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Wake Forest vs. Game 4 loser, noon
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Starkville Regional
Starkville, Miss.
Friday, May 29
Game 1 – Mississippi St. 10, Lipscomb 1
Game 2 – Cincinnati 12, Louisiana 2
Saturday, May 30
Game 3 – Louisiana 10, Lipscomb 4, Lipscomb eliminated
Game 4 – Mississippi St. vs. Cincinnati, 9 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Louisiana vs. Game 4 loser, 3 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Tallahassee Regional
Tallahassee, Fla.
Friday, May 29
Game 1 – St. John’s 6, Florida St. 5
Game 2 – N. Illinois 12, Coastal Carolina 10
Saturday, May 30
Game 3 – Florida St. vs. Coastal Carolina, 1 p.m.
Game 4 – St. John’s vs. N. Illinois, 6 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 1 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Tuscaloosa Regional
Tuscaloosa, Ala.
Friday, May 29
Game 1 – SC-Upstate 8, Oklahoma St. 5
Game 2 – Alabama 21, Alabama St. 3
Saturday, May 30
Game 3 – Oklahoma St. 8, Alabama St. 7, 11 innings, Alabama St. eliminated
Game 4 – SC-Upstate vs. Alabama, 7 p.m.
Sunday, May 31
Game 5 – Oklahoma St. vs. Game 4 loser, 3 p.m.
Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.