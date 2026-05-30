NCAA Division I Baseball Regionals Glance

The Associated Press

May 30, 2026, 8:15 PM

All times EDT

Double Elimination; x-if necessary

Atlanta Regional

Atlanta

Friday, May 29

Game 1 – Georgia Tech 22, UIC 5

Game 2 – The Citadel (35-24) vs. Oklahoma (32-21), ppd. to May 30

Saturday, May 30

Game 2 – Oklahoma 8, The Citadel 3

Game 3 – The Citadel 9, UIC 8, 10 innings, UIC eliminated

Game 4 – Georgia Tech vs. Oklahoma, 6 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – The Citadel vs. Game 4 loser, 1 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Athens Regional

Athens, Ga.

Friday, May 29

Game 1 – Liberty 4, Boston College 3

Game 2 – Georgia (46-12) vs. LIU (30-20), susp.

Saturday, May 30

Game 2 – Georgia 18, LIU 2

Game 3 – Boston College 8, LIU 4, LIU eliminated

Game 4 – Liberty vs. Georgia, 5 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Boston College vs. Game 4 loser, noon

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Auburn Regional

Auburn, Ala.

Friday, May 29

Game 1 – Milwaukee 13, Auburn 8

Game 2 – NC State (32-22) vs. UCF (31-21), susp.

Saturday, May 30

Game 2 – UCF 9, NC State 3

Game 3 – Auburn 17, NC State 13, NC State eliminated

Game 4 – Milwaukee vs. UCF, 8 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Auburn vs. Game 4 loser, 3 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Austin Regional

Austin, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas 19, Holy Cross 1

Game 2 – Tarleton St. 11, UC Santa Barbara 5

Saturday, May 30

Game 3 – UC Santa Barbara 15, Holy Cross 1, Holy Cross eliminated

Game 4 – Texas vs. Tarleton St., 7 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – UC Santa Barbara vs. Game 4 loser, 1 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Chapel Hill Regional

Chapel Hill, N.C.

Friday, May 29

Game 1 – East Carolina 7, Tennessee 3, 14 innings

Game 2 – North Carolina 8, VCU 0

Saturday, May 30

Game 3 – VCU 5, Tennessee 4, Tennessee eliminated

Game 4 – East Carolina vs. North Carolina, 5 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – VCU vs. Game 4 loser, noon

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

College Station Regional

College Station, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas A&M 7, Lamar 5

Game 2 – Texas St. 5, Southern Cal 4

Saturday, May 30

Game 3 – Southern Cal 19, Lamar 6, Lamar eliminated

Game 4 – Texas A&M vs. Texas St., 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Southern Cal vs. Game 4 loser, 4 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Eugene Regional

Eugene, Ore.

Friday, May 29

Game 1 – Washington St. 3, Oregon St. 2

Game 2 – Oregon 14, Yale 2

Saturday, May 30

Game 3 – Oregon St. 9, Yale 2, Yale eliminated

Game 4 – Washington St. vs. Oregon, 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Oregon St. vs. Game 4 loser, 4 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Gainesville Regional

Gainesville, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – Florida 8, Rider 7

Game 2 – Miami 10, Troy 5

Saturday, May 30

Game 3 – Troy 15, Rider 7, Rider eliminated

Game 4 – Florida vs. Miami, 4 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Troy vs. Game 4 loser, noon

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Hattiesburg Regional

Hattiesburg, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Little Rock 7, Southern Miss 4

Game 2 – Jacksonville St. 15, Virginia 7

Saturday, May 30

Game 3 – Virginia 15, Southern Miss 11, Southern Miss. eliminated

Game 4 – Little Rock vs. Jacksonville St., 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Virginia vs. Game 4 loser, 4 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Lawrence Regional

Lawrence, Kan.

Friday, May 29

Game 1 – Kansas 6 Northeastern 3

Game 2 – Arkansas 9, Missouri St. 5

Saturday, May 30

Game 3 – Northeastern 5, Missouri St. 1, Missouri St. eliminated

Game 4 – Kansas vs. Arkansas, 6 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Northeastern vs. Game 4 loser, 1 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Lincoln Regional

Lincoln, Neb.

Friday, May 29

Game 1 – Nebraska 4, South Dakota St. 1

Game 2 – Mississippi 7, Arizona St. 6, 14 innings

Saturday, May 30

Game 3 – Arizona St. 17, South Dakota St. 0, South Dakota St. eliminated

Game 4 – Nebraska vs. Mississippi, 8 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Arizona St. vs. Game 4 loser

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Los Angeles Regional

Los Angeles

Friday, May 29

Game 1 – Saint Mary’s (Cal) 3, UCLA 2

Game 2 – Cal Poly 6, Virginia Tech 2

Saturday, May 30

Game 3 – UCLA 6, Virginia Tech 5, Virginia Tech eliminated

Game 4 – Saint Mary’s (Cal) vs. Cal Poly, 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – UCLA vs. Game 4 loser, 4 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Morgantown Regional

Morgantown, W.Va.

Friday, May 29

Game 1 – Kentucky 6, Wake Forest 5

Game 2 – West Virginia 10, Binghamton 1

Saturday, May 30

Game 3 – Wake Forest 12, Binghamton 3, Binghamton eliminated

Game 4 – Kentucky vs. West Virginia, 5 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Wake Forest vs. Game 4 loser, noon

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Starkville Regional

Starkville, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Mississippi St. 10, Lipscomb 1

Game 2 – Cincinnati 12, Louisiana 2

Saturday, May 30

Game 3 – Louisiana 10, Lipscomb 4, Lipscomb eliminated

Game 4 – Mississippi St. vs. Cincinnati, 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Louisiana vs. Game 4 loser, 3 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Tallahassee Regional

Tallahassee, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – St. John’s 6, Florida St. 5

Game 2 – N. Illinois 12, Coastal Carolina 10

Saturday, May 30

Game 3 – Florida St. vs. Coastal Carolina, 1 p.m.

Game 4 – St. John’s vs. N. Illinois, 6 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 1 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Tuscaloosa Regional

Tuscaloosa, Ala.

Friday, May 29

Game 1 – SC-Upstate 8, Oklahoma St. 5

Game 2 – Alabama 21, Alabama St. 3

Saturday, May 30

Game 3 – Oklahoma St. 8, Alabama St. 7, 11 innings, Alabama St. eliminated

Game 4 – SC-Upstate vs. Alabama, 7 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Oklahoma St. vs. Game 4 loser, 3 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

