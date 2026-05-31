NCAA Div I Softball World Series Glance

At Devon Park
Oklahoma City, Okla.
All Times EDT
Double Elimination
x-if necessary
Thursday, May 28
Game 1 – Texas Tech 8, Mississippi St. 0, 5 innings
Game 2 – Tennessee 6, Texas 3
Game 3 – Alabama 6, UCLA 3
Game 4 – Nebraska 5, Arkansas 3, 10 innings
Friday, May 29
Game 5 – Texas 4, Mississippi St. 0, Mississippi St. eliminated
Game 6 – UCLA 11, Arkansas 0, 5 innings, Arkansas eliminated
Saturday, May 30
Game 7 – Tennessee 2, Texas Tech 1, 9 innings
Game 8 – Alabama 5, Nebraska 1
Sunday, May 31
Game 9 – Texas 3, Nebraska 1
Game 10 – Texas Tech 8, UCLA 7
Monday, June 1
Game 11 – Tennessee vs. Texas, noon
x-Game 12 – Tennessee vs. Texas, 2:30 p.m.
Game 13 – Alabama vs. Texas Tech, 7 p.m.
x-Game 14 – Alabama vs. Texas Tech, 9:30 p.m.
Championship Series
(Best-of-3)
Wednesday, June 3
Game 1 – Teams TBD, 8 p.m.
Thursday, June 4
Game 2 – Teams TBD 8 pm.
Friday, June 5
x-Game 3 – Teams, TBD, 8 p.m.
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