NCAA Div I Softball World Series Glance

At Devon Park Oklahoma City, Okla. All Times EDT Double Elimination x-if necessary Thursday, May 28 Game 1 – Texas…

At Devon Park

Oklahoma City, Okla.

All Times EDT

Double Elimination

x-if necessary

Thursday, May 28

Game 1 – Texas Tech 8, Mississippi St. 0, 5 innings

Game 2 – Tennessee 6, Texas 3

Game 3 – Alabama 6, UCLA 3

Game 4 – Nebraska 5, Arkansas 3, 10 innings

Friday, May 29

Game 5 – Texas 4, Mississippi St. 0, Mississippi St. eliminated

Game 6 – UCLA 11, Arkansas 0, 5 innings, Arkansas eliminated

Saturday, May 30

Game 7 – Tennessee 2, Texas Tech 1, 9 innings

Game 8 – Alabama 5, Nebraska 1

Sunday, May 31

Game 9 – Texas 3, Nebraska 1

Game 10 – Texas Tech 8, UCLA 7

Monday, June 1

Game 11 – Tennessee vs. Texas, noon

x-Game 12 – Tennessee vs. Texas, 2:30 p.m.

Game 13 – Alabama vs. Texas Tech, 7 p.m.

x-Game 14 – Alabama vs. Texas Tech, 9:30 p.m.

Championship Series

(Best-of-3)

Wednesday, June 3

Game 1 – Teams TBD, 8 p.m.

Thursday, June 4

Game 2 – Teams TBD 8 pm.

Friday, June 5

x-Game 3 – Teams, TBD, 8 p.m.

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