ShopRite LPGA powered by Wakefern Par Scores

The Associated Press

May 31, 2026, 5:09 PM

Sunday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $2 million

Yardage: 6,263; Par: 71

Final Round

Celine Boutier 66-72-66—204 -9
Arpichaya Yubol 65-74-66—205 -8
Lauren Walsh 70-69-67—206 -7
Chisato Iwai 70-68-69—207 -6
Soo Bin Joo 66-68-73—207 -6
Somi Lee 69-69-69—207 -6
Polly Mack 65-75-67—207 -6
Jiwon Jeon 69-70-69—208 -5
Briana Chacon 65-76-68—209 -4
Leona Maguire 70-71-68—209 -4
Cassie Porter 69-72-68—209 -4
Chanettee Wannasaen 69-70-70—209 -4
Yuri Yoshida 67-75-67—209 -4
Laetitia Beck 63-75-72—210 -3
Ana Belac 67-74-69—210 -3
Nicole Broch Estrup 64-75-71—210 -3
Amanda Doherty 73-68-69—210 -3
Isabella Fierro 69-72-69—210 -3
Dongeun Lee 71-69-70—210 -3
Lizette Salas 71-71-68—210 -3
Jennifer Chang 73-71-67—211 -2
Isi Gabsa 69-72-70—211 -2
Brooke Matthews 75-68-68—211 -2
Stephanie Meadow 71-72-68—211 -2
Nastasia Nadaud 74-71-66—211 -2
Natasha Andrea Oon 71-71-69—211 -2
Annabelle Pancake-Webb 68-73-70—211 -2
Suvichaya Vinijchaitham 67-76-68—211 -2
In Gee Chun 71-73-68—212 -1
Gianna Clemente 73-69-70—212 -1
Olivia Cowan 69-73-70—212 -1
Linn Grant 72-70-70—212 -1
Savannah Grewal 73-70-69—212 -1
Akie Iwai 70-68-74—212 -1
Rachel Kuehn 70-75-67—212 -1
Mary Liu 71-71-70—212 -1
Anna Nordqvist 69-71-72—212 -1
Gigi Stoll 69-72-71—212 -1
Jing Yan 70-75-67—212 -1
Ashleigh Buhai 67-73-73—213 E
Perrine Delacour 72-71-70—213 E
Laney Frye 72-73-68—213 E
Sofia Garcia 71-70-72—213 E
Brooke Henderson 70-73-70—213 E
Emma McMyler 72-71-70—213 E
Jessica Porvasnik 72-72-69—213 E
Chiara Tamburlini 74-71-68—213 E
Lauren Tenuta 71-74-68—213 E
Dewi Weber 69-75-69—213 E
Yana Wilson 72-73-68—213 E
Chella Choi 73-70-71—214 +1
Robyn Choi 71-71-72—214 +1
Austin Ernst 68-75-71—214 +1
Melanie Green 72-68-74—214 +1
Kim Kaufman 71-71-72—214 +1
Caley McGinty 69-72-73—214 +1
Carla Tejedo Mulet 70-73-71—214 +1
Juniper Jang 68-75-72—215 +2
Aline Krauter 70-74-71—215 +2
Stephanie Kyriacou 70-75-70—215 +2
Bianca Pagdanganan 68-76-71—215 +2
Alexa Pano 72-70-73—215 +2
Sung Hyun Park 69-75-71—215 +2
Carolina Melgrati 73-70-73—216 +3
Pornanong Phatlum 72-72-72—216 +3
Paula Reto 75-70-71—216 +3
Danielle Kang 70-73-74—217 +4
Gemma Dryburgh 72-73-73—218 +5
Jeong Eun Lee5 72-73-73—218 +5
Yuna Nishimura 73-72-73—218 +5
Gabriela Ruffels 75-69-74—218 +5
Brooke Biermann 72-73-74—219 +6
Jeongeun Lee6 70-74-75—219 +6
Mimi Rhodes 73-72-74—219 +6
Erika Hara 71-74-75—220 +7

