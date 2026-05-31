ShopRite LPGA powered by Wakefern Par Scores

Sunday
At Bay Course
Galloway, N.J.
Purse: $2 million
Yardage: 6,263; Par: 71
Final Round
|Celine Boutier
|66-72-66—204
|-9
|Arpichaya Yubol
|65-74-66—205
|-8
|Lauren Walsh
|70-69-67—206
|-7
|Chisato Iwai
|70-68-69—207
|-6
|Soo Bin Joo
|66-68-73—207
|-6
|Somi Lee
|69-69-69—207
|-6
|Polly Mack
|65-75-67—207
|-6
|Jiwon Jeon
|69-70-69—208
|-5
|Briana Chacon
|65-76-68—209
|-4
|Leona Maguire
|70-71-68—209
|-4
|Cassie Porter
|69-72-68—209
|-4
|Chanettee Wannasaen
|69-70-70—209
|-4
|Yuri Yoshida
|67-75-67—209
|-4
|Laetitia Beck
|63-75-72—210
|-3
|Ana Belac
|67-74-69—210
|-3
|Nicole Broch Estrup
|64-75-71—210
|-3
|Amanda Doherty
|73-68-69—210
|-3
|Isabella Fierro
|69-72-69—210
|-3
|Dongeun Lee
|71-69-70—210
|-3
|Lizette Salas
|71-71-68—210
|-3
|Jennifer Chang
|73-71-67—211
|-2
|Isi Gabsa
|69-72-70—211
|-2
|Brooke Matthews
|75-68-68—211
|-2
|Stephanie Meadow
|71-72-68—211
|-2
|Nastasia Nadaud
|74-71-66—211
|-2
|Natasha Andrea Oon
|71-71-69—211
|-2
|Annabelle Pancake-Webb
|68-73-70—211
|-2
|Suvichaya Vinijchaitham
|67-76-68—211
|-2
|In Gee Chun
|71-73-68—212
|-1
|Gianna Clemente
|73-69-70—212
|-1
|Olivia Cowan
|69-73-70—212
|-1
|Linn Grant
|72-70-70—212
|-1
|Savannah Grewal
|73-70-69—212
|-1
|Akie Iwai
|70-68-74—212
|-1
|Rachel Kuehn
|70-75-67—212
|-1
|Mary Liu
|71-71-70—212
|-1
|Anna Nordqvist
|69-71-72—212
|-1
|Gigi Stoll
|69-72-71—212
|-1
|Jing Yan
|70-75-67—212
|-1
|Ashleigh Buhai
|67-73-73—213
|E
|Perrine Delacour
|72-71-70—213
|E
|Laney Frye
|72-73-68—213
|E
|Sofia Garcia
|71-70-72—213
|E
|Brooke Henderson
|70-73-70—213
|E
|Emma McMyler
|72-71-70—213
|E
|Jessica Porvasnik
|72-72-69—213
|E
|Chiara Tamburlini
|74-71-68—213
|E
|Lauren Tenuta
|71-74-68—213
|E
|Dewi Weber
|69-75-69—213
|E
|Yana Wilson
|72-73-68—213
|E
|Chella Choi
|73-70-71—214
|+1
|Robyn Choi
|71-71-72—214
|+1
|Austin Ernst
|68-75-71—214
|+1
|Melanie Green
|72-68-74—214
|+1
|Kim Kaufman
|71-71-72—214
|+1
|Caley McGinty
|69-72-73—214
|+1
|Carla Tejedo Mulet
|70-73-71—214
|+1
|Juniper Jang
|68-75-72—215
|+2
|Aline Krauter
|70-74-71—215
|+2
|Stephanie Kyriacou
|70-75-70—215
|+2
|Bianca Pagdanganan
|68-76-71—215
|+2
|Alexa Pano
|72-70-73—215
|+2
|Sung Hyun Park
|69-75-71—215
|+2
|Carolina Melgrati
|73-70-73—216
|+3
|Pornanong Phatlum
|72-72-72—216
|+3
|Paula Reto
|75-70-71—216
|+3
|Danielle Kang
|70-73-74—217
|+4
|Gemma Dryburgh
|72-73-73—218
|+5
|Jeong Eun Lee5
|72-73-73—218
|+5
|Yuna Nishimura
|73-72-73—218
|+5
|Gabriela Ruffels
|75-69-74—218
|+5
|Brooke Biermann
|72-73-74—219
|+6
|Jeongeun Lee6
|70-74-75—219
|+6
|Mimi Rhodes
|73-72-74—219
|+6
|Erika Hara
|71-74-75—220
|+7
