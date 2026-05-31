ShopRite LPGA powered by Wakefern Scores

Sunday
At Bay Course
Galloway, N.J.
Purse: $2 million
Yardage: 6,263; Par: 71
Final Round
|Celine Boutier
|66-72-66—204
|Arpichaya Yubol
|65-74-66—205
|Lauren Walsh
|70-69-67—206
|Chisato Iwai
|70-68-69—207
|Soo Bin Joo
|66-68-73—207
|Somi Lee
|69-69-69—207
|Polly Mack
|65-75-67—207
|Jiwon Jeon
|69-70-69—208
|Briana Chacon
|65-76-68—209
|Leona Maguire
|70-71-68—209
|Cassie Porter
|69-72-68—209
|Chanettee Wannasaen
|69-70-70—209
|Yuri Yoshida
|67-75-67—209
|Laetitia Beck
|63-75-72—210
|Ana Belac
|67-74-69—210
|Nicole Broch Estrup
|64-75-71—210
|Amanda Doherty
|73-68-69—210
|Isabella Fierro
|69-72-69—210
|Dongeun Lee
|71-69-70—210
|Lizette Salas
|71-71-68—210
|Jennifer Chang
|73-71-67—211
|Isi Gabsa
|69-72-70—211
|Brooke Matthews
|75-68-68—211
|Stephanie Meadow
|71-72-68—211
|Nastasia Nadaud
|74-71-66—211
|Natasha Andrea Oon
|71-71-69—211
|Annabelle Pancake-Webb
|68-73-70—211
|Suvichaya Vinijchaitham
|67-76-68—211
|In Gee Chun
|71-73-68—212
|Gianna Clemente
|73-69-70—212
|Olivia Cowan
|69-73-70—212
|Linn Grant
|72-70-70—212
|Savannah Grewal
|73-70-69—212
|Akie Iwai
|70-68-74—212
|Rachel Kuehn
|70-75-67—212
|Mary Liu
|71-71-70—212
|Anna Nordqvist
|69-71-72—212
|Gigi Stoll
|69-72-71—212
|Jing Yan
|70-75-67—212
|Ashleigh Buhai
|67-73-73—213
|Perrine Delacour
|72-71-70—213
|Laney Frye
|72-73-68—213
|Sofia Garcia
|71-70-72—213
|Brooke Henderson
|70-73-70—213
|Emma McMyler
|72-71-70—213
|Jessica Porvasnik
|72-72-69—213
|Chiara Tamburlini
|74-71-68—213
|Lauren Tenuta
|71-74-68—213
|Dewi Weber
|69-75-69—213
|Yana Wilson
|72-73-68—213
|Chella Choi
|73-70-71—214
|Robyn Choi
|71-71-72—214
|Austin Ernst
|68-75-71—214
|Melanie Green
|72-68-74—214
|Kim Kaufman
|71-71-72—214
|Caley McGinty
|69-72-73—214
|Carla Tejedo Mulet
|70-73-71—214
|Juniper Jang
|68-75-72—215
|Aline Krauter
|70-74-71—215
|Stephanie Kyriacou
|70-75-70—215
|Bianca Pagdanganan
|68-76-71—215
|Alexa Pano
|72-70-73—215
|Sung Hyun Park
|69-75-71—215
|Carolina Melgrati
|73-70-73—216
|Pornanong Phatlum
|72-72-72—216
|Paula Reto
|75-70-71—216
|Danielle Kang
|70-73-74—217
|Gemma Dryburgh
|72-73-73—218
|Jeong Eun Lee5
|72-73-73—218
|Yuna Nishimura
|73-72-73—218
|Gabriela Ruffels
|75-69-74—218
|Brooke Biermann
|72-73-74—219
|Jeongeun Lee6
|70-74-75—219
|Mimi Rhodes
|73-72-74—219
|Erika Hara
|71-74-75—220
