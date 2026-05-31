Live Radio
Home » Sports » ShopRite LPGA powered by…

ShopRite LPGA powered by Wakefern Scores

The Associated Press

May 31, 2026, 5:09 PM

Sunday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $2 million

Yardage: 6,263; Par: 71

Final Round

Celine Boutier 66-72-66—204
Arpichaya Yubol 65-74-66—205
Lauren Walsh 70-69-67—206
Chisato Iwai 70-68-69—207
Soo Bin Joo 66-68-73—207
Somi Lee 69-69-69—207
Polly Mack 65-75-67—207
Jiwon Jeon 69-70-69—208
Briana Chacon 65-76-68—209
Leona Maguire 70-71-68—209
Cassie Porter 69-72-68—209
Chanettee Wannasaen 69-70-70—209
Yuri Yoshida 67-75-67—209
Laetitia Beck 63-75-72—210
Ana Belac 67-74-69—210
Nicole Broch Estrup 64-75-71—210
Amanda Doherty 73-68-69—210
Isabella Fierro 69-72-69—210
Dongeun Lee 71-69-70—210
Lizette Salas 71-71-68—210
Jennifer Chang 73-71-67—211
Isi Gabsa 69-72-70—211
Brooke Matthews 75-68-68—211
Stephanie Meadow 71-72-68—211
Nastasia Nadaud 74-71-66—211
Natasha Andrea Oon 71-71-69—211
Annabelle Pancake-Webb 68-73-70—211
Suvichaya Vinijchaitham 67-76-68—211
In Gee Chun 71-73-68—212
Gianna Clemente 73-69-70—212
Olivia Cowan 69-73-70—212
Linn Grant 72-70-70—212
Savannah Grewal 73-70-69—212
Akie Iwai 70-68-74—212
Rachel Kuehn 70-75-67—212
Mary Liu 71-71-70—212
Anna Nordqvist 69-71-72—212
Gigi Stoll 69-72-71—212
Jing Yan 70-75-67—212
Ashleigh Buhai 67-73-73—213
Perrine Delacour 72-71-70—213
Laney Frye 72-73-68—213
Sofia Garcia 71-70-72—213
Brooke Henderson 70-73-70—213
Emma McMyler 72-71-70—213
Jessica Porvasnik 72-72-69—213
Chiara Tamburlini 74-71-68—213
Lauren Tenuta 71-74-68—213
Dewi Weber 69-75-69—213
Yana Wilson 72-73-68—213
Chella Choi 73-70-71—214
Robyn Choi 71-71-72—214
Austin Ernst 68-75-71—214
Melanie Green 72-68-74—214
Kim Kaufman 71-71-72—214
Caley McGinty 69-72-73—214
Carla Tejedo Mulet 70-73-71—214
Juniper Jang 68-75-72—215
Aline Krauter 70-74-71—215
Stephanie Kyriacou 70-75-70—215
Bianca Pagdanganan 68-76-71—215
Alexa Pano 72-70-73—215
Sung Hyun Park 69-75-71—215
Carolina Melgrati 73-70-73—216
Pornanong Phatlum 72-72-72—216
Paula Reto 75-70-71—216
Danielle Kang 70-73-74—217
Gemma Dryburgh 72-73-73—218
Jeong Eun Lee5 72-73-73—218
Yuna Nishimura 73-72-73—218
Gabriela Ruffels 75-69-74—218
Brooke Biermann 72-73-74—219
Jeongeun Lee6 70-74-75—219
Mimi Rhodes 73-72-74—219
Erika Hara 71-74-75—220

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up