Mizuho Americas Open Scores

Friday
At Mountain Ridge Country Club
West Caldwell , N.J.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,735; Par: 72
Second Round
|Jeeno Thitikul
|67-69—136
|Jennifer Kupcho
|70-69—139
|Brooke Matthews
|68-72—140
|Celine Boutier
|73-68—141
|Melanie Green
|72-70—142
|Hannah Green
|69-73—142
|Lydia Ko
|67-75—142
|Gaby Lopez
|71-71—142
|Hae-Ran Ryu
|72-70—142
|Ruoning Yin
|70-72—142
|Angel Yin
|70-72—142
|Arpichaya Yubol
|74-68—142
|Na Rin An
|70-73—143
|Hye Jin Choi
|68-75—143
|Robyn Choi
|71-73—144
|Allisen Corpuz
|71-73—144
|Lindy Duncan
|72-72—144
|Linn Grant
|70-74—144
|Wei-Ling Hsu
|74-70—144
|Minami Katsu
|70-74—144
|Megan Khang
|71-73—144
|Auston Kim
|71-73—144
|Yu Liu
|71-73—144
|Julia Lopez Ramirez
|74-70—144
|Polly Mack
|69-75—144
|Alexa Pano
|71-73—144
|Cassie Porter
|72-72—144
|Mao Saigo
|72-72—144
|Jenny Shin
|74-70—144
|Ina Yoon
|74-70—144
|Jenny Bae
|73-72—145
|Chella Choi
|71-74—145
|Karis Davidson
|72-73—145
|Erika Hara
|70-75—145
|You Min Hwang
|71-74—145
|MinJi Kang
|70-75—145
|Grace Kim
|72-73—145
|Alison Lee
|73-72—145
|Andrea Lee
|66-79—145
|Maja Stark
|73-72—145
|Miyu Yamashita
|74-71—145
|Pajaree Anannarukarn
|72-74—146
|Aditi Ashok
|73-73—146
|Amari Avery
|74-72—146
|Laetitia Beck
|73-73—146
|Helen Briem
|71-75—146
|Perrine Delacour
|71-75—146
|Madelene Sagstrom
|74-72—146
|Jasmine Suwannapura
|71-75—146
|Saki Baba
|72-75—147
|Gurleen Kaur
|73-74—147
|Gina Kim
|69-78—147
|Jin Young Ko
|72-75—147
|Ingrid Lindblad
|71-76—147
|Ryann O’Toole
|75-72—147
|Natasha Andrea Oon
|73-74—147
|Yana Wilson
|74-73—147
|Rose Zhang
|72-75—147
|Manon De Roey
|77-71—148
|Charley Hull
|73-75—148
|Soo Bin Joo
|74-74—148
|Moriya Jutanugarn
|71-77—148
|Yan Liu
|71-77—148
|Anna Nordqvist
|73-75—148
|Paula Reto
|71-77—148
|Rio Takeda
|73-75—148
|Dewi Weber
|75-73—148
|Celine Borge
|75-74—149
|Ayaka Furue
|71-78—149
|Nasa Hataoka
|69-80—149
|Brooke Henderson
|74-75—149
|Esther Henseleit
|76-73—149
|Akie Iwai
|72-77—149
|Sei Young Kim
|76-73—149
|A Lim Kim
|72-77—149
|Nanna Koerstz Madsen
|73-76—149
|Aline Krauter
|72-77—149
|Jeong Eun Lee5
|75-74—149
|Benedetta Moresco
|74-75—149
|Yuka Saso
|76-73—149
|Lexi Thompson
|74-75—149
|Ashleigh Buhai
|76-74—150
|Lauren Coughlin
|70-80—150
|Ariya Jutanugarn
|70-80—150
|Lucy Li
|77-73—150
|Yealimi Noh
|76-74—150
|Kum Kang Park
|72-78—150
|Patty Tavatanakit
|75-75—150
|Albane Valenzuela
|75-75—150
|Ssu-Chia Cheng
|75-76—151
|Ilhee Lee
|76-75—151
|Gabriela Ruffels
|76-75—151
|Amy Yang
|75-76—151
|Yuri Yoshida
|75-76—151
|Carlota Ciganda
|72-80—152
|Gemma Dryburgh
|75-77—152
|Nataliya Guseva
|72-80—152
|Pauline Roussin
|76-76—152
|Sophia Schubert
|73-79—152
|In Gee Chun
|72-81—153
|Stephanie Kyriacou
|76-77—153
|Ruixin Liu
|77-76—153
|Leona Maguire
|76-77—153
|Lilia Vu
|75-78—153
|Briana Chacon
|74-80—154
|Mary Liu
|77-77—154
|Chisato Iwai
|76-79—155
|Lizette Salas
|77-78—155
|Emily Pedersen
|77-79—156
|Weiwei Zhang
|76-80—156
|Chanettee Wannasaen
|76-81—157
|Lottie Woad
|80-77—157
|Brianna Do
|80-78—158
|Hailee Cooper
|76-83—159
|Riley Smyth
|79-83—162
|Michelle Wie West
|82-80—162
|Kokona Sakurai
|79-85—164
|Ami Gianchandani
|85-80—165
|Mi Hyang Lee
|72-WD
