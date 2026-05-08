Mizuho Americas Open Scores

The Associated Press

May 8, 2026, 7:44 PM

Friday

At Mountain Ridge Country Club

West Caldwell , N.J.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,735; Par: 72

Second Round

Jeeno Thitikul 67-69—136
Jennifer Kupcho 70-69—139
Brooke Matthews 68-72—140
Celine Boutier 73-68—141
Melanie Green 72-70—142
Hannah Green 69-73—142
Lydia Ko 67-75—142
Gaby Lopez 71-71—142
Hae-Ran Ryu 72-70—142
Ruoning Yin 70-72—142
Angel Yin 70-72—142
Arpichaya Yubol 74-68—142
Na Rin An 70-73—143
Hye Jin Choi 68-75—143
Robyn Choi 71-73—144
Allisen Corpuz 71-73—144
Lindy Duncan 72-72—144
Linn Grant 70-74—144
Wei-Ling Hsu 74-70—144
Minami Katsu 70-74—144
Megan Khang 71-73—144
Auston Kim 71-73—144
Yu Liu 71-73—144
Julia Lopez Ramirez 74-70—144
Polly Mack 69-75—144
Alexa Pano 71-73—144
Cassie Porter 72-72—144
Mao Saigo 72-72—144
Jenny Shin 74-70—144
Ina Yoon 74-70—144
Jenny Bae 73-72—145
Chella Choi 71-74—145
Karis Davidson 72-73—145
Erika Hara 70-75—145
You Min Hwang 71-74—145
MinJi Kang 70-75—145
Grace Kim 72-73—145
Alison Lee 73-72—145
Andrea Lee 66-79—145
Maja Stark 73-72—145
Miyu Yamashita 74-71—145
Pajaree Anannarukarn 72-74—146
Aditi Ashok 73-73—146
Amari Avery 74-72—146
Laetitia Beck 73-73—146
Helen Briem 71-75—146
Perrine Delacour 71-75—146
Madelene Sagstrom 74-72—146
Jasmine Suwannapura 71-75—146
Saki Baba 72-75—147
Gurleen Kaur 73-74—147
Gina Kim 69-78—147
Jin Young Ko 72-75—147
Ingrid Lindblad 71-76—147
Ryann O’Toole 75-72—147
Natasha Andrea Oon 73-74—147
Yana Wilson 74-73—147
Rose Zhang 72-75—147
Manon De Roey 77-71—148
Charley Hull 73-75—148
Soo Bin Joo 74-74—148
Moriya Jutanugarn 71-77—148
Yan Liu 71-77—148
Anna Nordqvist 73-75—148
Paula Reto 71-77—148
Rio Takeda 73-75—148
Dewi Weber 75-73—148
Celine Borge 75-74—149
Ayaka Furue 71-78—149
Nasa Hataoka 69-80—149
Brooke Henderson 74-75—149
Esther Henseleit 76-73—149
Akie Iwai 72-77—149
Sei Young Kim 76-73—149
A Lim Kim 72-77—149
Nanna Koerstz Madsen 73-76—149
Aline Krauter 72-77—149
Jeong Eun Lee5 75-74—149
Benedetta Moresco 74-75—149
Yuka Saso 76-73—149
Lexi Thompson 74-75—149
Ashleigh Buhai 76-74—150
Lauren Coughlin 70-80—150
Ariya Jutanugarn 70-80—150
Lucy Li 77-73—150
Yealimi Noh 76-74—150
Kum Kang Park 72-78—150
Patty Tavatanakit 75-75—150
Albane Valenzuela 75-75—150
Ssu-Chia Cheng 75-76—151
Ilhee Lee 76-75—151
Gabriela Ruffels 76-75—151
Amy Yang 75-76—151
Yuri Yoshida 75-76—151
Carlota Ciganda 72-80—152
Gemma Dryburgh 75-77—152
Nataliya Guseva 72-80—152
Pauline Roussin 76-76—152
Sophia Schubert 73-79—152
In Gee Chun 72-81—153
Stephanie Kyriacou 76-77—153
Ruixin Liu 77-76—153
Leona Maguire 76-77—153
Lilia Vu 75-78—153
Briana Chacon 74-80—154
Mary Liu 77-77—154
Chisato Iwai 76-79—155
Lizette Salas 77-78—155
Emily Pedersen 77-79—156
Weiwei Zhang 76-80—156
Chanettee Wannasaen 76-81—157
Lottie Woad 80-77—157
Brianna Do 80-78—158
Hailee Cooper 76-83—159
Riley Smyth 79-83—162
Michelle Wie West 82-80—162
Kokona Sakurai 79-85—164
Ami Gianchandani 85-80—165
Mi Hyang Lee 72-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

