Mizuho Americas Open Par Scores

Friday
At Mountain Ridge Country Club
West Caldwell , N.J.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,735; Par: 72
Second Round
|Jeeno Thitikul
|67-69—136
|-8
|Jennifer Kupcho
|70-69—139
|-5
|Brooke Matthews
|68-72—140
|-4
|Celine Boutier
|73-68—141
|-3
|Melanie Green
|72-70—142
|-2
|Hannah Green
|69-73—142
|-2
|Lydia Ko
|67-75—142
|-2
|Gaby Lopez
|71-71—142
|-2
|Hae-Ran Ryu
|72-70—142
|-2
|Ruoning Yin
|70-72—142
|-2
|Angel Yin
|70-72—142
|-2
|Arpichaya Yubol
|74-68—142
|-2
|Na Rin An
|70-73—143
|-1
|Hye Jin Choi
|68-75—143
|-1
|Robyn Choi
|71-73—144
|E
|Allisen Corpuz
|71-73—144
|E
|Lindy Duncan
|72-72—144
|E
|Linn Grant
|70-74—144
|E
|Wei-Ling Hsu
|74-70—144
|E
|Minami Katsu
|70-74—144
|E
|Megan Khang
|71-73—144
|E
|Auston Kim
|71-73—144
|E
|Yu Liu
|71-73—144
|E
|Julia Lopez Ramirez
|74-70—144
|E
|Polly Mack
|69-75—144
|E
|Alexa Pano
|71-73—144
|E
|Cassie Porter
|72-72—144
|E
|Mao Saigo
|72-72—144
|E
|Jenny Shin
|74-70—144
|E
|Ina Yoon
|74-70—144
|E
|Jenny Bae
|73-72—145
|+1
|Chella Choi
|71-74—145
|+1
|Karis Davidson
|72-73—145
|+1
|Erika Hara
|70-75—145
|+1
|You Min Hwang
|71-74—145
|+1
|MinJi Kang
|70-75—145
|+1
|Grace Kim
|72-73—145
|+1
|Alison Lee
|73-72—145
|+1
|Andrea Lee
|66-79—145
|+1
|Maja Stark
|73-72—145
|+1
|Miyu Yamashita
|74-71—145
|+1
|Pajaree Anannarukarn
|72-74—146
|+2
|Aditi Ashok
|73-73—146
|+2
|Amari Avery
|74-72—146
|+2
|Laetitia Beck
|73-73—146
|+2
|Helen Briem
|71-75—146
|+2
|Perrine Delacour
|71-75—146
|+2
|Madelene Sagstrom
|74-72—146
|+2
|Jasmine Suwannapura
|71-75—146
|+2
|Saki Baba
|72-75—147
|+3
|Gurleen Kaur
|73-74—147
|+3
|Gina Kim
|69-78—147
|+3
|Jin Young Ko
|72-75—147
|+3
|Ingrid Lindblad
|71-76—147
|+3
|Ryann O’Toole
|75-72—147
|+3
|Natasha Andrea Oon
|73-74—147
|+3
|Yana Wilson
|74-73—147
|+3
|Rose Zhang
|72-75—147
|+3
|Manon De Roey
|77-71—148
|+4
|Charley Hull
|73-75—148
|+4
|Soo Bin Joo
|74-74—148
|+4
|Moriya Jutanugarn
|71-77—148
|+4
|Yan Liu
|71-77—148
|+4
|Anna Nordqvist
|73-75—148
|+4
|Paula Reto
|71-77—148
|+4
|Rio Takeda
|73-75—148
|+4
|Dewi Weber
|75-73—148
|+4
|Celine Borge
|75-74—149
|+5
|Ayaka Furue
|71-78—149
|+5
|Nasa Hataoka
|69-80—149
|+5
|Brooke Henderson
|74-75—149
|+5
|Esther Henseleit
|76-73—149
|+5
|Akie Iwai
|72-77—149
|+5
|Sei Young Kim
|76-73—149
|+5
|A Lim Kim
|72-77—149
|+5
|Nanna Koerstz Madsen
|73-76—149
|+5
|Aline Krauter
|72-77—149
|+5
|Jeong Eun Lee5
|75-74—149
|+5
|Benedetta Moresco
|74-75—149
|+5
|Yuka Saso
|76-73—149
|+5
|Lexi Thompson
|74-75—149
|+5
|Ashleigh Buhai
|76-74—150
|+6
|Lauren Coughlin
|70-80—150
|+6
|Ariya Jutanugarn
|70-80—150
|+6
|Lucy Li
|77-73—150
|+6
|Yealimi Noh
|76-74—150
|+6
|Kum Kang Park
|72-78—150
|+6
|Patty Tavatanakit
|75-75—150
|+6
|Albane Valenzuela
|75-75—150
|+6
|Ssu-Chia Cheng
|75-76—151
|+7
|Ilhee Lee
|76-75—151
|+7
|Gabriela Ruffels
|76-75—151
|+7
|Amy Yang
|75-76—151
|+7
|Yuri Yoshida
|75-76—151
|+7
|Carlota Ciganda
|72-80—152
|+8
|Gemma Dryburgh
|75-77—152
|+8
|Nataliya Guseva
|72-80—152
|+8
|Pauline Roussin
|76-76—152
|+8
|Sophia Schubert
|73-79—152
|+8
|In Gee Chun
|72-81—153
|+9
|Stephanie Kyriacou
|76-77—153
|+9
|Ruixin Liu
|77-76—153
|+9
|Leona Maguire
|76-77—153
|+9
|Lilia Vu
|75-78—153
|+9
|Briana Chacon
|74-80—154
|+10
|Mary Liu
|77-77—154
|+10
|Chisato Iwai
|76-79—155
|+11
|Lizette Salas
|77-78—155
|+11
|Emily Pedersen
|77-79—156
|+12
|Weiwei Zhang
|76-80—156
|+12
|Chanettee Wannasaen
|76-81—157
|+13
|Lottie Woad
|80-77—157
|+13
|Brianna Do
|80-78—158
|+14
|Hailee Cooper
|76-83—159
|+15
|Riley Smyth
|79-83—162
|+18
|Michelle Wie West
|82-80—162
|+18
|Kokona Sakurai
|79-85—164
|+20
|Ami Gianchandani
|85-80—165
|+21
|Mi Hyang Lee
|72-WD
