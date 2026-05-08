Mizuho Americas Open Par Scores

The Associated Press

May 8, 2026, 7:44 PM

Friday

At Mountain Ridge Country Club

West Caldwell , N.J.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,735; Par: 72

Second Round

Jeeno Thitikul 67-69—136 -8
Jennifer Kupcho 70-69—139 -5
Brooke Matthews 68-72—140 -4
Celine Boutier 73-68—141 -3
Melanie Green 72-70—142 -2
Hannah Green 69-73—142 -2
Lydia Ko 67-75—142 -2
Gaby Lopez 71-71—142 -2
Hae-Ran Ryu 72-70—142 -2
Ruoning Yin 70-72—142 -2
Angel Yin 70-72—142 -2
Arpichaya Yubol 74-68—142 -2
Na Rin An 70-73—143 -1
Hye Jin Choi 68-75—143 -1
Robyn Choi 71-73—144 E
Allisen Corpuz 71-73—144 E
Lindy Duncan 72-72—144 E
Linn Grant 70-74—144 E
Wei-Ling Hsu 74-70—144 E
Minami Katsu 70-74—144 E
Megan Khang 71-73—144 E
Auston Kim 71-73—144 E
Yu Liu 71-73—144 E
Julia Lopez Ramirez 74-70—144 E
Polly Mack 69-75—144 E
Alexa Pano 71-73—144 E
Cassie Porter 72-72—144 E
Mao Saigo 72-72—144 E
Jenny Shin 74-70—144 E
Ina Yoon 74-70—144 E
Jenny Bae 73-72—145 +1
Chella Choi 71-74—145 +1
Karis Davidson 72-73—145 +1
Erika Hara 70-75—145 +1
You Min Hwang 71-74—145 +1
MinJi Kang 70-75—145 +1
Grace Kim 72-73—145 +1
Alison Lee 73-72—145 +1
Andrea Lee 66-79—145 +1
Maja Stark 73-72—145 +1
Miyu Yamashita 74-71—145 +1
Pajaree Anannarukarn 72-74—146 +2
Aditi Ashok 73-73—146 +2
Amari Avery 74-72—146 +2
Laetitia Beck 73-73—146 +2
Helen Briem 71-75—146 +2
Perrine Delacour 71-75—146 +2
Madelene Sagstrom 74-72—146 +2
Jasmine Suwannapura 71-75—146 +2
Saki Baba 72-75—147 +3
Gurleen Kaur 73-74—147 +3
Gina Kim 69-78—147 +3
Jin Young Ko 72-75—147 +3
Ingrid Lindblad 71-76—147 +3
Ryann O’Toole 75-72—147 +3
Natasha Andrea Oon 73-74—147 +3
Yana Wilson 74-73—147 +3
Rose Zhang 72-75—147 +3
Manon De Roey 77-71—148 +4
Charley Hull 73-75—148 +4
Soo Bin Joo 74-74—148 +4
Moriya Jutanugarn 71-77—148 +4
Yan Liu 71-77—148 +4
Anna Nordqvist 73-75—148 +4
Paula Reto 71-77—148 +4
Rio Takeda 73-75—148 +4
Dewi Weber 75-73—148 +4
Celine Borge 75-74—149 +5
Ayaka Furue 71-78—149 +5
Nasa Hataoka 69-80—149 +5
Brooke Henderson 74-75—149 +5
Esther Henseleit 76-73—149 +5
Akie Iwai 72-77—149 +5
Sei Young Kim 76-73—149 +5
A Lim Kim 72-77—149 +5
Nanna Koerstz Madsen 73-76—149 +5
Aline Krauter 72-77—149 +5
Jeong Eun Lee5 75-74—149 +5
Benedetta Moresco 74-75—149 +5
Yuka Saso 76-73—149 +5
Lexi Thompson 74-75—149 +5
Ashleigh Buhai 76-74—150 +6
Lauren Coughlin 70-80—150 +6
Ariya Jutanugarn 70-80—150 +6
Lucy Li 77-73—150 +6
Yealimi Noh 76-74—150 +6
Kum Kang Park 72-78—150 +6
Patty Tavatanakit 75-75—150 +6
Albane Valenzuela 75-75—150 +6
Ssu-Chia Cheng 75-76—151 +7
Ilhee Lee 76-75—151 +7
Gabriela Ruffels 76-75—151 +7
Amy Yang 75-76—151 +7
Yuri Yoshida 75-76—151 +7
Carlota Ciganda 72-80—152 +8
Gemma Dryburgh 75-77—152 +8
Nataliya Guseva 72-80—152 +8
Pauline Roussin 76-76—152 +8
Sophia Schubert 73-79—152 +8
In Gee Chun 72-81—153 +9
Stephanie Kyriacou 76-77—153 +9
Ruixin Liu 77-76—153 +9
Leona Maguire 76-77—153 +9
Lilia Vu 75-78—153 +9
Briana Chacon 74-80—154 +10
Mary Liu 77-77—154 +10
Chisato Iwai 76-79—155 +11
Lizette Salas 77-78—155 +11
Emily Pedersen 77-79—156 +12
Weiwei Zhang 76-80—156 +12
Chanettee Wannasaen 76-81—157 +13
Lottie Woad 80-77—157 +13
Brianna Do 80-78—158 +14
Hailee Cooper 76-83—159 +15
Riley Smyth 79-83—162 +18
Michelle Wie West 82-80—162 +18
Kokona Sakurai 79-85—164 +20
Ami Gianchandani 85-80—165 +21
Mi Hyang Lee 72-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

