NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|4½
|(212½)
|Detroit
|Oklahoma City
|8½
|(211½)
|at LA LAKERS
MLB
Saturday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-181
|LA Angels
|+150
|at BALTIMORE
|-126
|Athletics
|+105
|at BOSTON
|-149
|Tampa Bay
|+124
|Minnesota
|-119
|at CLEVELAND
|-100
|at KANSAS CITY
|-141
|Detroit
|+119
|Seattle
|-135
|at CHICAGO WHITE SOX
|+113
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MIAMI
|-161
|Washington
|+134
|at PHILADELPHIA
|-186
|Colorado
|+154
|at SAN DIEGO
|-147
|St. Louis
|+122
|N.Y Mets
|-126
|at ARIZONA
|+106
|Pittsburgh
|-121
|at SAN FRANCISCO
|+101
|at LA DODGERS
|-178
|Atlanta
|+148
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CINCINNATI
|-165
|Houston
|+138
|Chicago Cubs
|-131
|at TEXAS
|+109
|N.Y Yankees
|-140
|at MILWAUKEE
|+117
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Carolina
|-194
|at PHILADELPHIA
|+161
|Colorado
|-132
|at MINNESOTA
|+111
Consensus odds provided by Sportradar
