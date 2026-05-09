Sports Betting Line

The Associated Press

May 9, 2026, 11:41 AM

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND (212½) Detroit
Oklahoma City (211½) at LA LAKERS

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -181 LA Angels +150
at BALTIMORE -126 Athletics +105
at BOSTON -149 Tampa Bay +124
Minnesota -119 at CLEVELAND -100
at KANSAS CITY -141 Detroit +119
Seattle -135 at CHICAGO WHITE SOX +113

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MIAMI -161 Washington +134
at PHILADELPHIA -186 Colorado +154
at SAN DIEGO -147 St. Louis +122
N.Y Mets -126 at ARIZONA +106
Pittsburgh -121 at SAN FRANCISCO +101
at LA DODGERS -178 Atlanta +148

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -165 Houston +138
Chicago Cubs -131 at TEXAS +109
N.Y Yankees -140 at MILWAUKEE +117

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Carolina -194 at PHILADELPHIA +161
Colorado -132 at MINNESOTA +111

Consensus odds provided by Sportradar

