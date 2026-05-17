Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

The Associated Press

May 17, 2026, 9:48 PM

Sunday

At Maketewah Country Club

Cincinnati

Purse: $2 million

Yardage: 6,423; Par: 70

Final Round

Lottie Woad, $300,000 70-64-65-69—268 -12
Hae-Ran Ryu, $182,956 71-66-66-67—270 -10
Miyu Yamashita, $132,721 70-70-67-64—271 -9
Ruoning Yin, $102,670 70-67-69-66—272 -8
Amanda Doherty, $75,126 67-66-69-71—273 -7
Jin Young Ko, $75,126 67-66-75-65—273 -7
Jeeno Thitikul, $56,594 69-67-69-69—274 -6
Robyn Choi, $43,072 71-67-70-67—275 -5
Lydia Ko, $43,072 68-67-69-71—275 -5
Nelly Korda, $43,072 69-67-72-67—275 -5
Jennifer Kupcho, $43,072 70-66-72-67—275 -5
Frida Kinhult, $31,953 69-69-69-69—276 -4
Carla Tejedo, $31,953 70-69-69-68—276 -4
Ina Yoon, $31,953 66-71-69-70—276 -4
Rose Zhang, $31,953 70-69-66-71—276 -4
Celine Boutier, $25,042 69-72-69-67—277 -3
Erika Hara, $25,042 69-69-73-66—277 -3
Ryann O’Toole, $25,042 70-71-65-71—277 -3
Pornanong Phatlum, $25,042 70-69-68-70—277 -3
Maja Stark, $25,042 71-68-70-68—277 -3
Hye Jin Choi, $19,199 72-70-66-70—278 -2
Chella Choi, $19,199 66-70-75-67—278 -2
In Gee Chun, $19,199 74-64-68-72—278 -2
Ariya Jutanugarn, $19,199 70-70-70-68—278 -2
MinJi Kang, $19,199 71-67-71-69—278 -2
Maude-Aimee Leblanc, $19,199 69-73-68-68—278 -2
Ingrid Lindblad, $19,199 70-72-67-69—278 -2
Rio Takeda, $19,199 66-70-69-73—278 -2
Patty Tavatanakit, $19,199 70-68-68-72—278 -2
A Lim Kim, $15,125 69-70-69-71—279 -1
Cassie Porter, $15,125 69-68-73-69—279 -1
Mao Saigo, $15,125 69-70-72-68—279 -1
Manon De Roey, $12,335 72-70-73-65—280 E
Lindy Duncan, $12,335 69-69-67-75—280 E
Alison Lee, $12,335 72-67-70-71—280 E
Leona Maguire, $12,335 71-71-69-69—280 E
Jenny Shin, $12,335 69-72-67-72—280 E
Lilia Vu, $12,335 67-73-66-74—280 E
Yuri Yoshida, $12,335 74-66-69-71—280 E
Perrine Delacour, $9,258 74-65-71-71—281 +1
Muni He, $9,258 69-70-69-73—281 +1
Charley Hull, $9,258 68-72-73-68—281 +1
Sei Young Kim, $9,258 71-68-73-69—281 +1
Nanna Koerstz Madsen, $9,258 72-69-68-72—281 +1
Andrea Lee, $9,258 69-71-72-69—281 +1
Arpichaya Yubol, $9,258 71-70-69-71—281 +1
Pajaree Anannarukarn, $7,097 73-69-71-69—282 +2
Adela Cernousek, $7,097 69-70-72-71—282 +2
Anne Chen, $7,097 70-69-66-77—282 +2
Nasa Hataoka, $7,097 73-68-71-70—282 +2
Jeongeun Lee6, $7,097 69-70-73-70—282 +2
Hinako Shibuno, $7,097 70-69-74-69—282 +2
Michelle Zhang, $7,097 69-72-71-70—282 +2
Na Rin An, $5,369 70-71-72-70—283 +3
Gemma Dryburgh, $5,369 70-72-69-72—283 +3
Jodi Ewart Shadoff, $5,369 71-66-72-74—283 +3
Jin Hee Im, $5,369 70-71-72-70—283 +3
Yan Liu, $5,369 72-68-70-73—283 +3
Polly Mack, $5,369 72-70-70-71—283 +3
Emily Pedersen, $5,369 72-69-67-75—283 +3
Kokona Sakurai, $5,369 69-73-73-68—283 +3
Sophia Schubert, $5,369 69-68-73-73—283 +3
Lexi Thompson, $5,369 73-68-74-68—283 +3
Megan Khang, $4,407 70-70-73-71—284 +4
Aline Krauter, $4,407 70-71-74-69—284 +4
Julia Lopez Ramirez, $4,407 73-67-72-72—284 +4
Emma McMyler, $4,407 70-70-75-69—284 +4
Carolina Melgrati, $4,407 71-69-70-74—284 +4
Allisen Corpuz, $3,994 75-67-72-71—285 +5
Wei-Ling Hsu, $3,994 69-72-72-72—285 +5
Yealimi Noh, $3,994 72-70-70-73—285 +5
Anna Nordqvist, $3,994 70-68-71-76—285 +5
Yana Wilson, $3,856 71-70-72-73—286 +6
Brianna Do, $3,760 75-67-76-69—287 +7
Lauren Hartlage, $3,760 69-71-75-72—287 +7
Jing Yan, $3,760 71-67-75-74—287 +7
Olivia Cowan, $3,666 72-70-77-71—290 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

