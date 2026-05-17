Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Sunday
At Maketewah Country Club
Cincinnati
Purse: $2 million
Yardage: 6,423; Par: 70
Final Round
|Lottie Woad, $300,000
|70-64-65-69—268
|-12
|Hae-Ran Ryu, $182,956
|71-66-66-67—270
|-10
|Miyu Yamashita, $132,721
|70-70-67-64—271
|-9
|Ruoning Yin, $102,670
|70-67-69-66—272
|-8
|Amanda Doherty, $75,126
|67-66-69-71—273
|-7
|Jin Young Ko, $75,126
|67-66-75-65—273
|-7
|Jeeno Thitikul, $56,594
|69-67-69-69—274
|-6
|Robyn Choi, $43,072
|71-67-70-67—275
|-5
|Lydia Ko, $43,072
|68-67-69-71—275
|-5
|Nelly Korda, $43,072
|69-67-72-67—275
|-5
|Jennifer Kupcho, $43,072
|70-66-72-67—275
|-5
|Frida Kinhult, $31,953
|69-69-69-69—276
|-4
|Carla Tejedo, $31,953
|70-69-69-68—276
|-4
|Ina Yoon, $31,953
|66-71-69-70—276
|-4
|Rose Zhang, $31,953
|70-69-66-71—276
|-4
|Celine Boutier, $25,042
|69-72-69-67—277
|-3
|Erika Hara, $25,042
|69-69-73-66—277
|-3
|Ryann O’Toole, $25,042
|70-71-65-71—277
|-3
|Pornanong Phatlum, $25,042
|70-69-68-70—277
|-3
|Maja Stark, $25,042
|71-68-70-68—277
|-3
|Hye Jin Choi, $19,199
|72-70-66-70—278
|-2
|Chella Choi, $19,199
|66-70-75-67—278
|-2
|In Gee Chun, $19,199
|74-64-68-72—278
|-2
|Ariya Jutanugarn, $19,199
|70-70-70-68—278
|-2
|MinJi Kang, $19,199
|71-67-71-69—278
|-2
|Maude-Aimee Leblanc, $19,199
|69-73-68-68—278
|-2
|Ingrid Lindblad, $19,199
|70-72-67-69—278
|-2
|Rio Takeda, $19,199
|66-70-69-73—278
|-2
|Patty Tavatanakit, $19,199
|70-68-68-72—278
|-2
|A Lim Kim, $15,125
|69-70-69-71—279
|-1
|Cassie Porter, $15,125
|69-68-73-69—279
|-1
|Mao Saigo, $15,125
|69-70-72-68—279
|-1
|Manon De Roey, $12,335
|72-70-73-65—280
|E
|Lindy Duncan, $12,335
|69-69-67-75—280
|E
|Alison Lee, $12,335
|72-67-70-71—280
|E
|Leona Maguire, $12,335
|71-71-69-69—280
|E
|Jenny Shin, $12,335
|69-72-67-72—280
|E
|Lilia Vu, $12,335
|67-73-66-74—280
|E
|Yuri Yoshida, $12,335
|74-66-69-71—280
|E
|Perrine Delacour, $9,258
|74-65-71-71—281
|+1
|Muni He, $9,258
|69-70-69-73—281
|+1
|Charley Hull, $9,258
|68-72-73-68—281
|+1
|Sei Young Kim, $9,258
|71-68-73-69—281
|+1
|Nanna Koerstz Madsen, $9,258
|72-69-68-72—281
|+1
|Andrea Lee, $9,258
|69-71-72-69—281
|+1
|Arpichaya Yubol, $9,258
|71-70-69-71—281
|+1
|Pajaree Anannarukarn, $7,097
|73-69-71-69—282
|+2
|Adela Cernousek, $7,097
|69-70-72-71—282
|+2
|Anne Chen, $7,097
|70-69-66-77—282
|+2
|Nasa Hataoka, $7,097
|73-68-71-70—282
|+2
|Jeongeun Lee6, $7,097
|69-70-73-70—282
|+2
|Hinako Shibuno, $7,097
|70-69-74-69—282
|+2
|Michelle Zhang, $7,097
|69-72-71-70—282
|+2
|Na Rin An, $5,369
|70-71-72-70—283
|+3
|Gemma Dryburgh, $5,369
|70-72-69-72—283
|+3
|Jodi Ewart Shadoff, $5,369
|71-66-72-74—283
|+3
|Jin Hee Im, $5,369
|70-71-72-70—283
|+3
|Yan Liu, $5,369
|72-68-70-73—283
|+3
|Polly Mack, $5,369
|72-70-70-71—283
|+3
|Emily Pedersen, $5,369
|72-69-67-75—283
|+3
|Kokona Sakurai, $5,369
|69-73-73-68—283
|+3
|Sophia Schubert, $5,369
|69-68-73-73—283
|+3
|Lexi Thompson, $5,369
|73-68-74-68—283
|+3
|Megan Khang, $4,407
|70-70-73-71—284
|+4
|Aline Krauter, $4,407
|70-71-74-69—284
|+4
|Julia Lopez Ramirez, $4,407
|73-67-72-72—284
|+4
|Emma McMyler, $4,407
|70-70-75-69—284
|+4
|Carolina Melgrati, $4,407
|71-69-70-74—284
|+4
|Allisen Corpuz, $3,994
|75-67-72-71—285
|+5
|Wei-Ling Hsu, $3,994
|69-72-72-72—285
|+5
|Yealimi Noh, $3,994
|72-70-70-73—285
|+5
|Anna Nordqvist, $3,994
|70-68-71-76—285
|+5
|Yana Wilson, $3,856
|71-70-72-73—286
|+6
|Brianna Do, $3,760
|75-67-76-69—287
|+7
|Lauren Hartlage, $3,760
|69-71-75-72—287
|+7
|Jing Yan, $3,760
|71-67-75-74—287
|+7
|Olivia Cowan, $3,666
|72-70-77-71—290
|+10
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.