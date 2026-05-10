Insperity Invitational Tour Scores

The Associated Press

May 10, 2026, 8:12 PM

Sunday

At Tournament Course

The Woodlands, Texas

Purse: $3 million

Yardage: 7,002; Par: 72

Final Round

Boo Weekley, $450,000 66-66-69—201
Ernie Els, $264,000 67-66-71—204
Darren Clarke, $198,000 68-69-68—205
Charlie Wi, $198,000 67-68-70—205
Stewart Cink, $132,000 68-68-70—206
Zach Johnson, $132,000 68-68-70—206
Miguel Angel Jimenez, $108,000 69-67-71—207
Steve Flesch, $76,000 71-68-69—208
Tommy Gainey, $76,000 68-68-72—208
Retief Goosen, $76,000 69-68-71—208
Richard Green, $76,000 66-72-70—208
Fredrik Jacobson, $76,000 70-69-69—208
Bo Van Pelt, $76,000 71-68-69—208
Steven Alker, $51,000 67-69-73—209
Steve Allan, $51,000 70-68-71—209
Tom Pernice, $51,000 69-66-74—209
Rory Sabbatini, $51,000 67-74-68—209
Y.E. Yang, $51,000 67-73-69—209
Matt Gogel, $37,380 70-69-71—210
Robert Karlsson, $37,380 68-71-71—210
Bernhard Langer, $37,380 70-71-69—210
Cameron Percy, $37,380 69-70-71—210
Michael Wright, $37,380 69-68-73—210
Stuart Appleby, $30,000 71-71-69—211
Chad Campbell, $30,000 69-70-72—211
David Toms, $30,000 70-69-72—211
Joe Durant, $23,829 71-68-73—212
Padraig Harrington, $23,829 70-66-76—212
Soren Kjeldsen, $23,829 69-70-73—212
Justin Leonard, $23,829 69-72-71—212
Colin Montgomerie, $23,829 70-72-70—212
Dicky Pride, $23,829 72-70-70—212
Mike Weir, $23,829 68-73-71—212
Ken Tanigawa, $19,800 70-71-72—213
Stephen Ames, $16,313 72-71-71—214
Ken Duke, $16,313 70-70-74—214
David Duval, $16,313 68-74-72—214
Ricardo Gonzalez, $16,313 71-67-76—214
Paul Goydos, $16,313 72-69-73—214
Thongchai Jaidee, $16,313 66-75-73—214
Scott Parel, $16,313 70-72-72—214
Tim Petrovic, $16,313 71-68-75—214
Doug Barron, $11,100 71-68-76—215
Alex Cejka, $11,100 69-72-74—215
Ben Crane, $11,100 65-71-79—215
Glen Day, $11,100 73-68-74—215
Chris DiMarco, $11,100 69-73-73—215
Tom Lehman, $11,100 73-72-70—215
Timothy O’Neal, $11,100 70-70-75—215
Heath Slocum, $11,100 71-70-74—215
Paul Stankowski, $11,100 70-72-73—215
Scott Dunlap, $7,260 72-70-74—216
Stephen Gallacher, $0 75-69-72—216
Jerry Kelly, $7,260 74-69-73—216
Jeff Maggert, $7,260 71-73-72—216
Rod Pampling, $7,260 76-74-66—216
Jason Caron, $6,000 70-72-75—217
J.J. Henry, $6,000 72-71-74—217
Mark Hensby, $6,000 72-73-72—217
Angel Cabrera, $5,100 73-70-75—218
Jay Haas, $5,100 69-73-76—218
Tag Ridings, $5,100 70-70-78—218
Brian Gay, $4,350 70-75-74—219
Gene Sauers, $4,350 69-72-78—219
Billy Mayfair, $3,750 75-72-73—220
Vijay Singh, $3,750 74-70-76—220
Shane Bertsch, $3,300 66-78-77—221
Fred Funk, $2,820 75-76-71—222
Scott McCarron, $2,820 70-74-78—222
Kenny Perry, $2,820 71-76-75—222
Woody Austin, $2,460 72-75-77—224
Mark Calcavecchia, $2,055 79-72-75—226
Greg Chalmers, $2,055 72-69-85—226
Bob Estes, $2,055 75-72-79—226
Lee Janzen, $2,055 75-75-76—226
Corey Pavin, $1,740 82-71-74—227
Kirk Triplett 75-78-WD

