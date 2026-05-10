Insperity Invitational Par Scores

Sunday
At Tournament Course
The Woodlands, Texas
Purse: $3 million
Yardage: 7,002; Par: 72
Final Round
|Boo Weekley, $450,000
|66-66-69—201
|-15
|Ernie Els, $264,000
|67-66-71—204
|-12
|Darren Clarke, $198,000
|68-69-68—205
|-11
|Charlie Wi, $198,000
|67-68-70—205
|-11
|Stewart Cink, $132,000
|68-68-70—206
|-10
|Zach Johnson, $132,000
|68-68-70—206
|-10
|Miguel Angel Jimenez, $108,000
|69-67-71—207
|-9
|Steve Flesch, $76,000
|71-68-69—208
|-8
|Tommy Gainey, $76,000
|68-68-72—208
|-8
|Retief Goosen, $76,000
|69-68-71—208
|-8
|Richard Green, $76,000
|66-72-70—208
|-8
|Fredrik Jacobson, $76,000
|70-69-69—208
|-8
|Bo Van Pelt, $76,000
|71-68-69—208
|-8
|Steven Alker, $51,000
|67-69-73—209
|-7
|Steve Allan, $51,000
|70-68-71—209
|-7
|Tom Pernice, $51,000
|69-66-74—209
|-7
|Rory Sabbatini, $51,000
|67-74-68—209
|-7
|Y.E. Yang, $51,000
|67-73-69—209
|-7
|Matt Gogel, $37,380
|70-69-71—210
|-6
|Robert Karlsson, $37,380
|68-71-71—210
|-6
|Bernhard Langer, $37,380
|70-71-69—210
|-6
|Cameron Percy, $37,380
|69-70-71—210
|-6
|Michael Wright, $37,380
|69-68-73—210
|-6
|Stuart Appleby, $30,000
|71-71-69—211
|-5
|Chad Campbell, $30,000
|69-70-72—211
|-5
|David Toms, $30,000
|70-69-72—211
|-5
|Joe Durant, $23,829
|71-68-73—212
|-4
|Padraig Harrington, $23,829
|70-66-76—212
|-4
|Soren Kjeldsen, $23,829
|69-70-73—212
|-4
|Justin Leonard, $23,829
|69-72-71—212
|-4
|Colin Montgomerie, $23,829
|70-72-70—212
|-4
|Dicky Pride, $23,829
|72-70-70—212
|-4
|Mike Weir, $23,829
|68-73-71—212
|-4
|Ken Tanigawa, $19,800
|70-71-72—213
|-3
|Stephen Ames, $16,313
|72-71-71—214
|-2
|Ken Duke, $16,313
|70-70-74—214
|-2
|David Duval, $16,313
|68-74-72—214
|-2
|Ricardo Gonzalez, $16,313
|71-67-76—214
|-2
|Paul Goydos, $16,313
|72-69-73—214
|-2
|Thongchai Jaidee, $16,313
|66-75-73—214
|-2
|Scott Parel, $16,313
|70-72-72—214
|-2
|Tim Petrovic, $16,313
|71-68-75—214
|-2
|Doug Barron, $11,100
|71-68-76—215
|-1
|Alex Cejka, $11,100
|69-72-74—215
|-1
|Ben Crane, $11,100
|65-71-79—215
|-1
|Glen Day, $11,100
|73-68-74—215
|-1
|Chris DiMarco, $11,100
|69-73-73—215
|-1
|Tom Lehman, $11,100
|73-72-70—215
|-1
|Timothy O’Neal, $11,100
|70-70-75—215
|-1
|Heath Slocum, $11,100
|71-70-74—215
|-1
|Paul Stankowski, $11,100
|70-72-73—215
|-1
|Scott Dunlap, $7,260
|72-70-74—216
|E
|Stephen Gallacher, $0
|75-69-72—216
|E
|Jerry Kelly, $7,260
|74-69-73—216
|E
|Jeff Maggert, $7,260
|71-73-72—216
|E
|Rod Pampling, $7,260
|76-74-66—216
|E
|Jason Caron, $6,000
|70-72-75—217
|+1
|J.J. Henry, $6,000
|72-71-74—217
|+1
|Mark Hensby, $6,000
|72-73-72—217
|+1
|Angel Cabrera, $5,100
|73-70-75—218
|+2
|Jay Haas, $5,100
|69-73-76—218
|+2
|Tag Ridings, $5,100
|70-70-78—218
|+2
|Brian Gay, $4,350
|70-75-74—219
|+3
|Gene Sauers, $4,350
|69-72-78—219
|+3
|Billy Mayfair, $3,750
|75-72-73—220
|+4
|Vijay Singh, $3,750
|74-70-76—220
|+4
|Shane Bertsch, $3,300
|66-78-77—221
|+5
|Fred Funk, $2,820
|75-76-71—222
|+6
|Scott McCarron, $2,820
|70-74-78—222
|+6
|Kenny Perry, $2,820
|71-76-75—222
|+6
|Woody Austin, $2,460
|72-75-77—224
|+8
|Mark Calcavecchia, $2,055
|79-72-75—226
|+10
|Greg Chalmers, $2,055
|72-69-85—226
|+10
|Bob Estes, $2,055
|75-72-79—226
|+10
|Lee Janzen, $2,055
|75-75-76—226
|+10
|Corey Pavin, $1,740
|82-71-74—227
|+11
|Kirk Triplett
|75-78-WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.