Live Radio
Home » Sports » Insperity Invitational Par Scores

Insperity Invitational Par Scores

The Associated Press

May 10, 2026, 8:12 PM

Sunday

At Tournament Course

The Woodlands, Texas

Purse: $3 million

Yardage: 7,002; Par: 72

Final Round

Boo Weekley, $450,000 66-66-69—201 -15
Ernie Els, $264,000 67-66-71—204 -12
Darren Clarke, $198,000 68-69-68—205 -11
Charlie Wi, $198,000 67-68-70—205 -11
Stewart Cink, $132,000 68-68-70—206 -10
Zach Johnson, $132,000 68-68-70—206 -10
Miguel Angel Jimenez, $108,000 69-67-71—207 -9
Steve Flesch, $76,000 71-68-69—208 -8
Tommy Gainey, $76,000 68-68-72—208 -8
Retief Goosen, $76,000 69-68-71—208 -8
Richard Green, $76,000 66-72-70—208 -8
Fredrik Jacobson, $76,000 70-69-69—208 -8
Bo Van Pelt, $76,000 71-68-69—208 -8
Steven Alker, $51,000 67-69-73—209 -7
Steve Allan, $51,000 70-68-71—209 -7
Tom Pernice, $51,000 69-66-74—209 -7
Rory Sabbatini, $51,000 67-74-68—209 -7
Y.E. Yang, $51,000 67-73-69—209 -7
Matt Gogel, $37,380 70-69-71—210 -6
Robert Karlsson, $37,380 68-71-71—210 -6
Bernhard Langer, $37,380 70-71-69—210 -6
Cameron Percy, $37,380 69-70-71—210 -6
Michael Wright, $37,380 69-68-73—210 -6
Stuart Appleby, $30,000 71-71-69—211 -5
Chad Campbell, $30,000 69-70-72—211 -5
David Toms, $30,000 70-69-72—211 -5
Joe Durant, $23,829 71-68-73—212 -4
Padraig Harrington, $23,829 70-66-76—212 -4
Soren Kjeldsen, $23,829 69-70-73—212 -4
Justin Leonard, $23,829 69-72-71—212 -4
Colin Montgomerie, $23,829 70-72-70—212 -4
Dicky Pride, $23,829 72-70-70—212 -4
Mike Weir, $23,829 68-73-71—212 -4
Ken Tanigawa, $19,800 70-71-72—213 -3
Stephen Ames, $16,313 72-71-71—214 -2
Ken Duke, $16,313 70-70-74—214 -2
David Duval, $16,313 68-74-72—214 -2
Ricardo Gonzalez, $16,313 71-67-76—214 -2
Paul Goydos, $16,313 72-69-73—214 -2
Thongchai Jaidee, $16,313 66-75-73—214 -2
Scott Parel, $16,313 70-72-72—214 -2
Tim Petrovic, $16,313 71-68-75—214 -2
Doug Barron, $11,100 71-68-76—215 -1
Alex Cejka, $11,100 69-72-74—215 -1
Ben Crane, $11,100 65-71-79—215 -1
Glen Day, $11,100 73-68-74—215 -1
Chris DiMarco, $11,100 69-73-73—215 -1
Tom Lehman, $11,100 73-72-70—215 -1
Timothy O’Neal, $11,100 70-70-75—215 -1
Heath Slocum, $11,100 71-70-74—215 -1
Paul Stankowski, $11,100 70-72-73—215 -1
Scott Dunlap, $7,260 72-70-74—216 E
Stephen Gallacher, $0 75-69-72—216 E
Jerry Kelly, $7,260 74-69-73—216 E
Jeff Maggert, $7,260 71-73-72—216 E
Rod Pampling, $7,260 76-74-66—216 E
Jason Caron, $6,000 70-72-75—217 +1
J.J. Henry, $6,000 72-71-74—217 +1
Mark Hensby, $6,000 72-73-72—217 +1
Angel Cabrera, $5,100 73-70-75—218 +2
Jay Haas, $5,100 69-73-76—218 +2
Tag Ridings, $5,100 70-70-78—218 +2
Brian Gay, $4,350 70-75-74—219 +3
Gene Sauers, $4,350 69-72-78—219 +3
Billy Mayfair, $3,750 75-72-73—220 +4
Vijay Singh, $3,750 74-70-76—220 +4
Shane Bertsch, $3,300 66-78-77—221 +5
Fred Funk, $2,820 75-76-71—222 +6
Scott McCarron, $2,820 70-74-78—222 +6
Kenny Perry, $2,820 71-76-75—222 +6
Woody Austin, $2,460 72-75-77—224 +8
Mark Calcavecchia, $2,055 79-72-75—226 +10
Greg Chalmers, $2,055 72-69-85—226 +10
Bob Estes, $2,055 75-72-79—226 +10
Lee Janzen, $2,055 75-75-76—226 +10
Corey Pavin, $1,740 82-71-74—227 +11
Kirk Triplett 75-78-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up