All Times EDT
Saturday’s Games
Eugene 7, Vancouver 5, 1st game
Eugene 5, Vancouver 1, 2nd game
Tri-City 9, Spokane 5
Everett 15, Hillsboro 1
Sunday’s Games
Eugene 13, Vancouver 8
Spokane 8, Tri-City 3
Hillsboro 8, Everett 5
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Eugene at Tri-City, 9:30 p.m.
Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
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