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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

May 10, 2026, 10:04 PM

All Times EDT

Saturday’s Games

Eugene 7, Vancouver 5, 1st game

Eugene 5, Vancouver 1, 2nd game

Tri-City 9, Spokane 5

Everett 15, Hillsboro 1

Sunday’s Games

Eugene 13, Vancouver 8

Spokane 8, Tri-City 3

Hillsboro 8, Everett 5

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Eugene at Tri-City, 9:30 p.m.

Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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