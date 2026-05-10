Friday’s Games
Everett 8, Hillsboro 1
Vancouver 4, Eugene 2
Spokane 3, Tri-City 0
Saturday’s Games
Eugene 7, Vancouver 5, 1st game
Eugene 5, Vancouver 1, 2nd game
Tri-City 9, Spokane 5
Everett 15, Hillsboro 1
Sunday’s Games
Vancouver at Eugene, 4:05 p.m.
Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.
Hillsboro at Everett, 7:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Eugene at Tri-City, 9:30 p.m.
Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
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