Friday’s Games Everett 8, Hillsboro 1 Vancouver 4, Eugene 2 Spokane 3, Tri-City 0 Saturday’s Games Eugene 7, Vancouver 5,…

Friday’s Games

Everett 8, Hillsboro 1

Vancouver 4, Eugene 2

Spokane 3, Tri-City 0

Saturday’s Games

Eugene 7, Vancouver 5, 1st game

Eugene 5, Vancouver 1, 2nd game

Tri-City 9, Spokane 5

Everett 15, Hillsboro 1

Sunday’s Games

Vancouver at Eugene, 4:05 p.m.

Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.

Hillsboro at Everett, 7:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Eugene at Tri-City, 9:30 p.m.

Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

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