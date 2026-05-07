All Times EDT
Monday’s Games
Eugene 4, Vancouver 3
Tuesday’s Games
Spokane 4, Tri-City 2
Everett 8, Hillsboro 6
Wednesday’s Games
Spokane 3, Tri-City 2
Everett 10, Hillsboro 0
Thursday’s Games
Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Hillsboro at Everett, 3:05 p.m.
Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
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