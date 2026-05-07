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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

May 7, 2026, 12:52 AM

All Times EDT

Monday’s Games

Eugene 4, Vancouver 3

Tuesday’s Games

Spokane 4, Tri-City 2

Everett 8, Hillsboro 6

Wednesday’s Games

Spokane 3, Tri-City 2

Everett 10, Hillsboro 0

Thursday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Hillsboro at Everett, 3:05 p.m.

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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