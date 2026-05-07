All Times EDT Monday’s Games Eugene 4, Vancouver 3 Tuesday’s Games Spokane 4, Tri-City 2 Everett 8, Hillsboro 6 Wednesday’s…

All Times EDT

Monday’s Games

Eugene 4, Vancouver 3

Tuesday’s Games

Spokane 4, Tri-City 2

Everett 8, Hillsboro 6

Wednesday’s Games

Spokane 3, Tri-City 2

Everett 10, Hillsboro 0

Thursday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Hillsboro at Everett, 3:05 p.m.

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

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