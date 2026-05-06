All Times EDT Sunday’s Games Hillsboro 5, Vancouver 3 Eugene 8, Spokane 1 Tri-City 7, Everett 4 Monday’s Games Eugene…

All Times EDT

Sunday’s Games

Hillsboro 5, Vancouver 3

Eugene 8, Spokane 1

Tri-City 7, Everett 4

Monday’s Games

Eugene 4, Vancouver 3

Tuesday’s Games

Spokane 4, Tri-City 2

Everett 8, Hillsboro 6

Wednesday’s Games

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

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