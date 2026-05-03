All Times EDT
Saturday’s Games
Vancouver 8, Hillsboro 7
Eugene 11, Spokane 0, 1st game
Eugene 4, Spokane 3, 2nd game
Tri-City 10, Everett 9
Sunday’s Games
Hillsboro 5, Vancouver 3
Eugene 8, Spokane 1
Tri-City 7, Everett 4
Monday’s Games
Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.
Tuesday’s Games
Tri-City at Spokane, 2:05 p.m.
Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.
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