All Times EDT Saturday’s Games Vancouver 8, Hillsboro 7 Eugene 11, Spokane 0, 1st game Eugene 4, Spokane 3, 2nd…

All Times EDT

Saturday’s Games

Vancouver 8, Hillsboro 7

Eugene 11, Spokane 0, 1st game

Eugene 4, Spokane 3, 2nd game

Tri-City 10, Everett 9

Sunday’s Games

Hillsboro 5, Vancouver 3

Eugene 8, Spokane 1

Tri-City 7, Everett 4

Monday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Tuesday’s Games

Tri-City at Spokane, 2:05 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

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